Biografia

Il vero nome dell'attrice sud coreana Ok So-ri è Ok Bo-gyeong.

Nata il giorno 23 dicembre 1968, è conosciuta in tutto il mondo non tanto per la sua carriera cinematografica, quanto per essere stata accusata nel 2008 di adulterio.

La notizia ha fatto scalpore in quanto il codice penale della Corea del Sud considera il tradimento coniugale un reato.

Sposata dal 1996 con Park Chul, volto noto della tv coreana, che Ok aveva conosciuto sul set di una soap opera, questi accusava Ok di avere una relazione con due uomini, uno chef italiano e un amico di famiglia. L'attrice avrebbe poi ammesso la seconda.

Con coraggio ha messo in gioco la propria immagine e la propria carriera, battendosi per difendersi, ma il tribunale di Goyang, vicino Seul, alla fine ha condannato Ok So-ri a otto mesi di carcere.