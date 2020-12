Biografia

Lucy Alexis Liu nasce il 2 dicembre del 1968 a New York, in Jackson Heights, da genitori cinesi immigrati nel quartiere del Queens. Futura attrice, Lucy è la più piccola di tre figli: la madre, Cecilia, lavora come biologa, mentre il padre, Tom, è un ingegnere civile. A casa, Lucy parla mandarino sin da piccola: inizia a imparare l'inglese solo a cinque anni.

Dopo avere frequentato la Joseph Pulitzer Middle School, si iscrive alla Stuyvesant High School, dove si diploma nel 1986. In seguito, segue le lezioni della New York University, per poi lasciarla e scegliere la University of Michigan di Ann Arbor, dove è membro della sorellanza Chi Omega e dove si laureerà in Lingue e Culture Asiatiche. Tra il 1988 e il 1989 lavora come cameriera presso l'Ann Arbor Comedy Showcase, un club del posto.

Le prime esperienze artistiche

All'età di diciannove anni viene notata mentre è in viaggio in metropolitana da un agente, che le permette di apparire in uno spot televisivo. Facendo parte di un gruppo teatrale universitario, nel 1989 partecipa a un'audizione per una produzione dell'ateneo, "Alice nel paese delle meraviglie", e viene scelta per il ruolo di protagonista. Tre anni più tardi debutta sul palco di New York, diretta da Tina Chen in "Fairy Bones".

Ally McBeal e i primi successi

In seguito, Lucy Liu ottiene i suoi primi ruoli al cinema e in televisione: appare in "X Files", nell'episodio "Hell Money", e in "Hercules: The Legendary Journeys", nell'episodio "The march to freedom", prima di ottenere il successo grazie a "Ally McBeal": inizialmente svolge un provino per il ruolo di Nelle Porter (che però viene assegnato a Portia de Rossi); in seguito, viene creato appositamente per lei il personaggio di Ling Woo, avvocatessa giovane e dall'arrabbiatura facile, che inizialmente dovrebbe essere non regolare ma che in seguito diventa ricorrente. E così, Lucy Liu entra nel cast del telefilm a pieno titolo.

Nel frattempo, anche la carriera al cinema inizia a diventare importante: dopo aver recitato in "Ban wo zong heng", in "Protozoa" e in "Bang", nel 1996 l'attrice newyorchese appare in "Jerry Maguire" di Cameron Crowe. L'anno successivo è nel cast di "Gridlock'd", "Flypaper", "Guy - Gli occhi addosso" e "La spirale della vendetta". Alla fine degli anni Novanta, recita per Brian Helgeland in "Payback - La rivincita di Porter" e per Clint Eastwood in "Fino a prova contraria", oltre che per John Duigan in "Molly".

Charlie's Angels e gli anni 2000

Dopo "Quando Billy incontra Jenny" e "Incontriamoci a Las Vegas", però, il film che le regala il vero successo internazionale è "Charlie's Angels", remake della pellicola omonima in cui interpreta il personaggio di Alex al fianco di Cameron Diaz e Drew Barrymore. È il 2000, anno in cui Lucy prende parte anche a "Pallottole cinesi", commedia con Owen Wilson e Jackie Chan.

Negli anni successivi, torna sul grande schermo con "Hotel" e con "Ballistic", di Wich Kaosayananda, dove appare al fianco di Antonio Banderas: non ottiene, però, il successo sperato. Dopo essere stata diretta da Vincenzo Natali in "Cypher" e da Rob Marshall in "Chicago", l'interprete statunitense ritrova la Barrymore e la Diaz in "Charlie's Angels - Più che mai" nel 2003.

Kill Bill e i film di azione

Nello stesso anno (2003) Lucy Liu presta il volto alla cattiva O-Ren Ishii nella pellicola di Quentin Tarantino "Kill Bill", che le vale recensioni positive dalla critica. Nel 2005 torna sul grande schermo con "Domino", di Tony Scott, e con "3 needles" (dove veste i panni di una ragazza cinese sieropositiva), mentre l'anno seguente è con Morgan Freeman in "Slevin - Patto criminale", per la regia di Paul McGuigan.

Si dà anche all'horror con "La setta delle tenebre", diretta da Sebastian Gutierrez e accanto a Michael Chiklis, prima di fare coppia con Nicollette Sheridan in "Nome in codice: Cleaner" nel 2007, anno in cui la rivista "Empire Magazine" la inserisce nell'elenco delle cento donne più sexy del cinema.

In quegli anni, si dedica anche al piccolo schermo: appare in due episodi della serie tv "Ugly Betty", e viene scelta anche per Cashmere Mafia" e "Dirty sexy money".

Gli anni 2010

Nel 2010 è presente in dieci episodi della quarta stagione del telefilm "Southland", mentre al cinema recita per Ricardo Benet in "Nòmadas"; l'anno seguente appare in "Un giorno questo dolore ti sarà utile", di Roberto Faenza. Nello stesso periodo, si dedica anche al doppiaggio con "Kung Fu Panda" e "Trilli e il mistero dell'inverno". Nel 2012 Lucy Liu è protagonista in "L'uomo con i pugni di ferro" e in "Detachment - Il distacco", mentre in televisione entra a far parte del cast di "Elementary".