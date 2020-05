Biografia • Consigli dalla regìa

Debora Caprioglio nasce a Mestre il giorno 3 maggio 1968.

A diciotto anni è finalista del concorso "Un volto per il cinema"; non passa molto tempo che viene notata dal noto attore e regista tedesco Klaus Kinski.

Più giovane di ben 42 anni, diventa sua compagna nel 1987, quanto la giovane attrice veneta ha solo diciannove anni.

Debora Caprioglio appare al fianco di Klaus Kinski nel film "Grandi cacciatori" (1988), di Augusto Caminito, e "Kinski Paganini" (1989), rivisitazione della vita del celebre violinista, presentato tra mille polemiche al Festival di Cannes.

Dopo il divorzio da Kinski (morto poi nel 1991) viene notata da quel particolare talent-scout italiano che è Tinto Brass, il quale la fa conoscere al grande pubblico grazie all'interpretazione del suo film erotico "Paprika" (1991).

Dopo il giallo/erotico "Spiando Marina" (di George Raminto) ed il comico "Saint Tropez - Saint Tropez" (Castellano e Pipolo), entrambi girati nel 1992, Debora Caprioglio cambia totalmente rotta: dal 1994, dopo aver recitato in un ruolo drammatico nel film "Con gli occhi chiusi" (di Francesca Archibugi), abbandona volontariamente l'immagine della ragazza sensuale dalla forme prosperose, per dedicare più energie alle fiction televisive. Lavora ancora per il cinema recitando in "Albergo Roma" (1996, di Ugo Chiti), poi si dedica al teatro e alla tv.

Sono numerose le miniserie e i film per la tv a cui prende parte. Alla fine degli anni '90 compare spesso nelle trasmissioni "Buona Domenica" (di Maurizio Costanzo) su Canale 5 e "Mezzogiorno in famiglia" su Rai 2; partecipa poi alla quinta edizione del reality show "L'Isola dei famosi".

In teatro ha modo di recitare al fianco di attori del calibro di Mario Scaccia, Franco Branciaroli, Mariano Rigillo.

Il 7 settembre 2008, all'età di trentanove anni, si unisce in matrimonio con l'attore e regista Angelo Maresca. Nello stesso periodo porta a teatro gli spettacoli "L'Anatra all'arancia" e "Spirito Allegro", dove recita come protagonista al fianco di Corrado Tedeschi.