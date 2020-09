Biografia

Figlia del noto cantante e rocker Adriano, Rosalinda Celentano nasce il 15 luglio 1968 a Roma. Eredita dal padre un'innata passione per il mondo dello spettacolo, che traduce in maniera diversa da quanto fatto in precedenza dal genitore. Con numerose incursioni nel mondo della musica ma soprattutto del cinema e dell'arte a 360°, Rosalinda Celentano è un personaggio che non passa inosservato. Vediamo nella sua biografia di seguito quali sono le tappe salienti che caratterizzano il suo percorso privato e professionale.

Rosalinda Celentano: le origini di una figlia d'arte

Rosalinda è la terza e ultima figlia di Claudia Mori e del molleggiato per eccellenza, Adriano Celentano. Con due genitori illustri, è cresciuta all'interno di un ambiente ricco e stimolante.

Non stupisce perciò che la giovane Rosalinda all'inizio degli anni Novanta scelga di dare ascolto a una passione innata per la musica con la partecipazione Sanremo, dove presenta il brano L'età dell'oro. Entra nella competizione nella sezione Giovani, scegliendo di utilizzare esclusivamente il nome d'arte Rosalinda e di prevenire perciò qualsiasi accusa di nepotismo. La partecipazione può considerarsi un successo per essere un esordio, poiché Rosalinda Celentano giunge in finale. Nel 1991 le promettenti doti musicali convincono il pubblico e la Celentano vince l'edizione del Disco Verde del Festivalbar, grazie al brano Quanti treni, estratto dall'unico album (dal semplice titolo di Rosalinda) che la cantante è destinata a realizzare.

Rosalinda Celentano: la notorietà tra cinema e televisione

Il legame con il cinema si dimostra sin da subito più nelle corde della giovane Rosalinda. Nel 1988 debutta sul grande schermo nella pellicola Treno di panna, per la regia dello scrittore Andrea De Carlo, che in questo adattamento cinematografico si ispira liberamente alla sua prima opera letteraria.

Rosalinda Celentano

Abbandonata la parentesi musicale, nel 1993 matura la seconda esperienza come attrice nel film Le donne non vogliono più, diretto dal regista Pino Quartullo. Nel frattempo, l'eclettica Rosalinda Celentano tenta anche la carriera televisiva, vestendo i panni della conduttrice di Video One, programma andato in onda per il canale Supersix. La Celentano conduce centocinquanta puntate di Video One, assieme al dj Roberto Onofri.

Tuttavia, è il cinema a regalarle sempre maggiori soddisfazioni, tanto che nel 2002 arriva a vincere persino il Globo d'oro in qualità di Miglior attrice rivelazione per l'interpretazione nel film Paz!, diretto da Renato De Maria. Lo stesso anno presenta in veste di madrina l'edizione d'esordio del Premio Etruria Cinema, manifestazione completamente dedicata alle opere cinematografiche realizzate da artiste femminili.

Le incursioni in ambito teatrale e artistico della Celentano

Nell'ambito di una carriera sicuramente trasversale, appare chiaro al pubblico e alla critica come Rosalinda voglia esprimere in pieno il proprio carattere ribelle. Non stupisce che una tale personalità arrivi ad attirare anche le attenzioni di produzioni internazionali. Ecco che nel 2004 Mel Gibson la sceglie per interpretare il ruolo di Satana nella sua produzione de La passione di Cristo.

La performance di Rosalinda è memorabile, tanto che viene candidata come Migliore attrice non protagonista ai Nastri d'argento dell'anno successivo.

Dopo quella che è destinata a essere la sua interpretazione cinematografica più importante, Rosalinda alterna anni di piccole partecipazioni nelle fiction e apparizioni in teatro. Nel 2008 viene inserita nel cast di Cash - viaggio di una banconota, una docufiction che cattura per originalità; due anni più tardi è in tournée teatrale con Le Quattro Sorelle. La versatilità di quest'artista si ritrova anche nelle sue opere pittoriche, che riflettono l'amore per l'arte.

Vita privata e curiosità su Rosalinda Celentano

Residente da sempre a Milano, nell'artistico quartiere Brera, Rosalinda parla pubblicamente della propria lotta con la depressione, che non le impedisce di lasciare il segno nell'ambito di cause importanti. Infatti, Rosalinda Celentano si è convertita nel corso della propria vita in un'importante testimonial e sostenitrice dei diritti del mondo LGBT. Ciò si deve al fatto che l'artista è dichiaratamente omosessuale.

Rosalinda con Simona Borioni

Tra le sue relazioni pubbliche più note vi è certamente il legame durato quattro anni con l'attrice Simona Borioni, personaggio controverso del mondo dello spettacolo. La relazione è terminata in maniera non amichevole, un aspetto legato anche ai problemi di dipendenza dall'alcol che la Celentano si trova ad affronta a più riprese. Secondo fonti accreditate, Rosalinda annovera tra le proprie amicizie più care anche Monica Bellucci: si tratta di una simpatia pubblicizzata da quest'ultima e dalla Celentano stessa.

Nel 2020 torna protagonista in tv partecipando come concorrente a Ballando con le stelle.