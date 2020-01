Biografia

Raz Degan nasce il 25 agosto del 1968 a Sde Nehemia, un kibbutz in Israele. Dopo il servizio militare, all'età di ventuno anni inizia a lavorare come modello. Viaggia in tutto il mondo, dalla Thailandia alla Francia, dall'Australia agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Italia.

La carriera di modello

Finito sulle copertine delle più importanti riviste del settore, come "Glamour", "Cosmopolitan", "Elle" e "Vogue", Raz Degan si fa rappresentare dall'agenzia Riccardo Gay Model Management. Conquista così una certa popolarità in Italia, grazie alla partecipazione a numerosi spot televisivi.

Nella pubblicità della Polaroid veste i panni di un cantante rock, per esempio. Ma sono soprattutto gli spot del bagno schiuma Pino Silvestre e dell'amaro Jägermeister a garantirgli la fama in Italia. Nel primo caso, gira due versioni differenti della pubblicità (in una afferma "Questa sera io non mangio carne", mentre nell'altra pronuncia la frase "Questa sera non ho fame"). Nel secondo caso recita il celebre claim "Sono fatti miei".

Raz Degan attore

In seguito Raz Degan si dedica alla recitazione, lavorando sia negli Stati Uniti che in Italia. Nel 1994 ha una piccola apparizione nel film di Robert Altman "Pret-a-Porter" (con Marcello Mastroianni e Sophia Loren).

Un paio di anni più tardi recita per Carlo Vanzina in "Squillo". Nel 1996 è anche il protagonista del videoclip della canzone di Amedeo Minghi "Cantare è d'amore".

Successivamente appare in "Coppia omicida", per la regia di Claudio Fragasso, e nella miniserie di José Maria Sànchez "Le ragazze di Piazza di Spagna". Nel 1999 si fa dirigere da Julie Taymor in "Titus".

Gli anni 2000

Nel 2001 l'attore israeliano è nel cast di "Giravolte", di Carola Spadoni. Nel 2004, oltre a far parte del cast del kolossal di Oliver Stone "Alexander", realizza "Film privato", docu-reality girato insieme con la sua compagna Paola Barale e trasmesso da Italia 1.

Nel 2007 è protagonista del film di Ermanno Olmi "Centochiodi". Raz Degan veste i panni del professorino. Due anni più tardi interpreta Alberto da Giussano nel film di Renzo Martinelli "Barbarossa" (con Rutger Hauer nel ruolo di Federico Barbarossa).

Gli anni 2010

Dopo aver recitato nel film di Stefano Salvati "Albakiara - Il film", nel 2010 è uno dei concorrenti della sesta edizione di "Ballando con le stelle", talent show di Raiuno presentato da Milly Carlucci. Dopo questa esperienza viene chiamato a presentare su Italia 1 la trasmissione "Mistero", al fianco di Marco Berry e di Daniele Bossari.

Nel 2011 appare nel film di Stéphane Rybojad "Special Forces - Liberate l'ostaggio", dove è doppiato da Davide Marzi.

Nel 2016 troviamo Raz Degan come regista del documentario "The last shaman". Il lavoro segna il suo esordio dietro la macchina da presa. L'anno seguente, il 2017, è nel cast dei concorrenti della dodicesima edizione de "L'isola dei famosi". Nel celebre reality show, condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi, Degan si fa notare per il suo carattere riservato e per la difficoltà a creare legami con gli altri concorrenti. Nel corso del programma, viene raggiunto in Honduras - la location scelta per il gioco - da Paola Barale (ormai sua ex compagna). Il pubblico, affezionato a Raz e alla coppia, lo predilige incoronandolo vincitore dell'Isola dei Famosi 2017.