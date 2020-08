Biografia • Dai pub australiani a Hollywood

Eric Banadinovich, meglio noto come Eric Bana, nasce a Tullmarine, Melbourne, in Australia, il 9 agosto del 1968. Attore, deve la sua fama al film del 2000 "Chopper", che lo ha consegnato al grande pubblico internazionale. Da lì, gli si sono schiuse le porte di Hollywood, che hanno finalmente portato sugli scudi un attore noto già da molti anni nel proprio paese per le sue innate qualità di comico. A livello internazionale, è anche noto soprattutto per essere un attore drammatico, in grado di ricoprire ruoli anche molto diversi tra loro.

Sua madre e suo padre sono Eleanor, di origine tedesca, ed Ivan Banadinovich, chiaramente di discendenza slava, per la precisione croata. Suo fratello maggiore, Anthony, lavora in banca.

Il giovane Eric da ragazzo è un po' turbolento e deve a suo padre la continuazione degli studi, visto che a quattordici anni voleva abbandonarli per mettersi a fare il meccanico.

Una volta conseguito il diploma, si dà da fare in diversi modi, come operaio, lavapiatti e barman, soprattutto. I primi passi, in questo senso, li muove al Melbourne's Castle Hotel. Qui per la prima volta sperimenta la sua vena comica, intrattenendo i clienti con le sue imitazioni, le quali riscuotono subito successo.

Da questo momento, incoraggiato dalle sue performance, inizia la sua carriera artistica, la quale non può che cominciare nei vari locali della sua città. Tuttavia i guadagni sono magri, e per sopravvivere il ragazzo di Melbourne deve darsi da fare anche nei pub, alzando barili di birra, forte dei suoi 191 centimetri di altezza.

La svolta arriva nel 1991, quando Eric Bana viene invitato a prendere parte allo show televisivo "Full Frontal". Il successo è quasi immediato e nel giro di pochi anni gli viene disegnato su misura un programma tutto per lui, in tv, che viene lanciato nel 1996: "The Eric Bana Show Live". Intanto, trasferitosi a Sidney, studia da attore drammatico, frequentando i corsi del National Institute of Dramatic Art.

Il giovane attore ed ex lavapiatti in breve tempo diventa uno dei migliori comici australiani. Nel 1997 viene chiamato ad interpretare una piccola parte nella commedia australiana "The Castle", la quale rappresenta il suo esordio al cinema. Tuttavia, questo anno è importante anche perché il giovane Eric decide di sposare la sua ragazza, Rebecca Gleeson, figlia di un giudice australiano. I due convolano a nozze il 2 agosto del 1997 e insieme hanno due figli: Klaus, nato nel 1999, e Sophia, nata tre anni dopo.

Bisogna attendere il 2000 però per veder decollare la carriera di attore di Eric Bana. Il regista Andrew Dominik lo vuole nel suo "Chopper", film di successo che a sorpresa sbanca al botteghino. Bana interpreta il ruolo di un criminale psicopatico di nome Mark Brandon, detto appunto "Chopper Read", che non manca di suscitare un grande apprezzamento di pubblico e critica. L'interpretazione viene accostata a quelle di Robert De Niro: Bana lavora in puro stile "Actor Studio", ingrassa come il suo personaggio e lo studia vivendoci fianco a fianco, per diversi giorni, assorbendo abitudini, modi di fare e di parlare.

Il film viene presentato al Sundance Film Festival del 2001, con una distribuzione persino negli States, mentre l'attore di Melbourne viene premiato come miglior attore protagonista dall'Australian Film Critics e dall'Australian Film Institute.

L'anno seguente è quello di "Black Hawk Down", nel quale Bana recita al fianco di Ewan McGregor. La pellicola è firmata Ridley Scott e si gira ad Hollywood, raccontando la storia scritta da Mark Bowden, incentrata sulla guerra in Somalia del 1993. A questo film di successo, seguono altre pellicole importanti, come "The nugget" e la parte vocale nell'animazione "Alla ricerca di Nemo", dove dà la propria voce ad Anchor.

Il 2003 invece è l'anno della grande popolarità. Eric Bana viene chiamato da Ang Lee, ad indossare i panni di Bruce Banner, l'alter ego dell'eroe dei fumetti "Hulk". Il successo è strepitoso e l'attore australiano si fa conoscere in tutto il mondo.

Il successo viene bissato quando decide di fare un salto nell'antica Grecia narrata da Omero, nel ruolo dell'eroe troiano Ettore, secondo i voleri di Wolfgang Petersen e del suo "Troy". Con lui, sul set, c'è anche Brad Pitt, nel ruolo del nemico Achille.

Nel 2005 Steven Spielberg lo chiama per il suo "Munich". L'anno dopo, è un giocatore di poker in "Le regole del gioco", per la direzione di Curtis Hanson. Nel 2007 è Enrico VIII Re d'Inghilterra, nel celebre "L'altra donna del re", con Natalie Portman e Scarlett Johansson.

Due anni dopo viene chiamato nel cast di Star Trek per l'undicesimo film della celebre saga.

Il 2009 è l'anno del suo debutto da regista con il documentario "Love the Beast". Nel 2011 è un ex agente della CIA nella pellicola "Hanna", di Joe Wright.

Appassionato di moto, Eric Bana ama anche lo sport, soprattutto ciclismo e triathlon.