Corrado Formigli
Biografia
Corrado Formigli nasce il 24 marzo del 1968 a Napoli, figlio di un dirigente di un'impresa edile.
Intraprende la carriera giornalistica a "Paese Sera" a Firenze alla fine degli anni Ottanta; nel frattempo, si iscrive all'università e studia giurisprudenza.
Trasferitosi a Londra, comincia a scrivere come corrispondente dalla capitale britannica per "Il Manifesto": dopo un anno in tale ruolo, torna in Italia e viene impiegato nella redazione romana del quotidiano, dove si occupa non solo di politica ma anche di spettacolo.
Gli anni '90
Nel 1994 inizia a lavorare per la Rai, per la trasmissione "Tempo Reale", mentre nel 1996 segue Michele Santoro a Mediaset, in qualità di inviato di "Moby Dick", in onda su Italia 1. In questo ruolo ha modo di raccontare, tra l'altro, i massacri compiuti in Algeria dai fondamentalisti islamici: nel 1998 proprio un documentario sulla guerra nel Paese africano permette a Corrado Formigli di vincere il Premio Ilaria Alpi.
Nello stesso anno, si vede conferire anche il Premio Penne Pulite, per merito di un documentario dedicato alle condizioni degli operai della Volkswagen nella sede dell'industria a Wolfsburg, in Germania. Nel 1999 vince ancora il Premio Ilaria Alpi, questa volta in virtù di un documentario relativo all'apartheid in Sudafrica del dopo Mandela.
Gli anni 2000
Dopo avere raccontato per "Moby Dick" anche la guerra del Kosovo e la guerra civile in Albania, nel 2000 Formigli torna in Rai, sempre al seguito di Santoro: come inviato speciale lavora a "Circus", in onda su Raiuno, ed è il co-conduttore di "Raggio Verde", su Raidue, dove è protagonista anche di "Sciuscià".
In questo periodo si occupa, tra l'altro, di servizi sugli Stati Uniti del dopo 11 settembre, ma anche sul Medio Oriente: Corrado Formigli è il primo giornalista di una televisione a riuscire a entrare a Jenin in seguito ai raid israeliani andati in scena nella primavera del 2002.
Sky, La7, Rai e Radio24
L'anno successivo, con la chiusura di "Sciuscià", il giornalista napoletano passa a Sky Tg24, rete appena nata e diretta da Emilio Carelli, dove conduce il talk show politico "Controcorrente".
Nel giugno del 2004 inizia a collaborare con La7, dove è protagonista di "Passato prossimo", serie di reportage storici (il primo dei quali dedicato alla battaglia di Montecassino); nello stesso periodo, per la serie "La storia siamo noi" su Rai Educational collabora ad "A risentirci a più tardi", per la regia di Alex Infascelli: un incontro tra Francesco Cossiga e Adriana Faranda.
Mentre continua la sua esperienza con "Controcorrente" su SkyTg4, nel 2006 Formigli approda anche in radio, dove su Radio 24 conduce "La Zanzara" (storico programma di Giuseppe Cruciani). Ripete l'esperienza anche nel 2008, anno in cui lascia Sky e torna a collaborare con Michele Santoro su Raidue, autore di molte delle inchieste di "Annozero".
Gli anni 2010
Nel 2011 lascia Santoro e la Rai per La7, dove conduce il talk show politico "Piazzapulita".
Nel febbraio del 2012 viene condannato dal Tribunale di Torino al pagamento (in solido con la Rai) di sette milioni di euro per un servizio giornalistico dedicato all'Alfa Romeo MiTo trasmesso nel corso di "Annozero". Nel servizio, che era andato in onda nel dicembre del 2010, il giornalista aveva messo a confronto la MiTo con altre due vetture, la Citroen Ds e la Mini Cooper, mostrando le immagini riguardanti prove su strada differenti. Per la Fiat, che aveva intentato la causa, si era trattato di una "aggressione mediatica insopportabile", e per questo era stata avanzata la richiesta di risarcimento di 7 milioni (5 milioni e 250mila euro di danno non patrimoniale e un milione e 750mila euro di danno patrimoniale): per i giudici del tribunale quella di Formigli è una informazione denigratoria e non veritiera.
A ottobre del 2012, "Piazzapulita" viene sostituita da "Servizio pubblico", nuovo programma di Michele Santoro su La7.
A partire dal gennaio del 2013, "Piazzapulita" torna in onda e viene trasmessa ogni lunedì, sostituendo "L'infedele" di Gad Lerner, in una collocazione che manterrà anche negli anni successivi.
Nell'autunno successivo, Corrado Formigli viene assolto in pieno dalla Corte di Appello di Torino per la vicenda del servizio sull'Alfa Romeo MiTo: i giudici sostengono che il servizio non fosse in alcun modo diffamatorio, e condannano la Fiat a pagare le spese processuali.
Dopo avere pubblicato per Mondadori il libro "Impresa impossibile: storie di italiani che hanno combattuto e vinto la crisi", nel 2014 Formigli torna in tv con una nuova stagione di "Piazzapulita", ed è tra l'altro il primo giornalista italiano a riuscire a entrare nella città di Kobane, in Siria, al fine di documentare l'evolversi e il progresso dell'Isis.
Frasi di Corrado Formigli
I talk show non sono tutti uguali. Io vorrei che venissero giudicati in base alle notizie che portano, ai contenuti giornalistici che offrono, alle polemiche o al dibattito che suscitano.
C’è forse un eccesso di offerta di programmi informativi. Forse ci sono più programmi che politici spendibili televisivamente. D’altronde, in televisione bisogna anche saperci stare. Magari ci sono persone molto interessanti che però non se la sentono di andare in video. Ci sono altre che ti dicono di no perché gli stai antipatico o perché preferisce programmi più accomodanti o situazioni più controllabili.
Un giornalista deve apparire indipendente. Non credo che fare una confessione politica aiuti a fare meglio il mio mestiere. Poi ognuno è libero di fare come gli pare. Inoltre non insulto mai su Twitter; vengo insultato ogni tanto, ma questo ci sta.
La Rai è il nostro nostro servizio pubblico, dovrebbe essere uno specchio pluralista del Paese, dovrebbe dare voce a tutti e dovrebbe avere al suo servizio i più bravi professionisti.
Coniugare il caso dell’attualità e l’approfondimento dell’inchiesta cercherà di essere la costante del programma. [Piazzapulita]
Accanto alla critica radicale del sistema, che è nostra caratteristica raccontare in modo molto diretto, vorremmo cercare di raccontare quelli che ce la fanno. Offrire delle risposte a coloro che pensano non ci sia più un futuro per il nostro Paese. [Piazzapulita]
Farei "Piazza Pulita" della legge elettorale, di questa casta di politici che non è stata eletta dai cittadini. Farei piazza pulita dei fannulloni di Stato, di quelli che hanno maturato una pensione di 50.000 euro al mese con il sistema retributivo. Delle grandi ingiustizie del nostro Paese, quelle che vengono pagate dai giovani. [Nel 2013]
Ho molto apprezzato Pietro Grasso quando è venuto da noi in trasmissione sottoponendosi a tutte le domande. Molti lo hanno criticato dicendo che un Presidente del Senato non deve “ridursi” ad andare in televisione a difendersi. Io penso invece che un Presidente del Senato che, nonostante la sua carica prestigiosa, va in televisione e si mette a nudo davanti alle domande di un giornalista dimostri coraggio.
La scienza non è infallibile e anche all'interno della scienza ci sono tante divisioni. I politici in questa grande battaglia sono arrivati terzi e ultimi: primi sono arrivati i cittadini, secondi gli scienziati, terzi i politici con le loro goffaggini.
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Foto e immagini di Corrado Formigli
Video Corrado Formigli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Corrado Formigli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Corrado Formigli.
Concorso medicina: lo scandalo
Egr. Sig Corrado Formigli
Sono una studentessa del 5 anno di liceo scientifico di Salerno, vorrei che lei portasse all’attenzione una grave situazione che si sta verificando riguardo all’accesso al corso di Laurea in Medicina.
Come previsto dalla normativa, circa 23.000 studenti al quarto anno di Liceo, nel 2023, hanno sostenuto nella sessione di aprile e di luglio il Tolc Med per l’accesso alla facoltà di Medicina insieme agli studenti di 5 liceo. Anche io ho sostenuto 2 prove con un ottimo punteggio superiore a molti degli immatricolati dell’anno accademico in corso.
Tuttavia la sentenza n. 863 del TAR del Gennaio 24, annullando il DM 1107/2022, d. d. 1925/2022, sta determinando incertezza e grave lesione dei diritti di migliaia di studenti che, come me, hanno sacrificato tempo, risorse economiche, energie per il superamento del Tolc.
Abbiamo studiato con serietà, con la legittima aspettativa, prevista a norma di legge, di conservare il nostro punteggio ottenuto per l’iscrizione nella graduatoria per l’anno accademico 24/25.
L’ingiustizia appare ancora più evidente se si considera che la succitata sentenza salvaguarda l’immatricolazione di numerosi studenti del quinto anno 2023, che sono entrati alla facoltà di medicina con i punteggi acquisiti mediante lo stesso concorso, poi dichiarato illegittimo, generando una gravissima disparità di trattamento. Inoltre le annunciate nuove modalità di esecuzione del Test/Tolc con banca dati aperta darebbero luogo a punteggi difformi da quelli precedenti e ciò li renderebbe non comparabili né assimilabili a quelli già ottenuti.
Le chiedo di far emergere questa assurda situazione che fa perdere la totale fiducia nelle Istituzioni italiane.
Morretta Anna
Segnalazione tempo di erogazione TFS/TFR pubblica amministrazione
Desidero suggerire un argomento degno di denuncia e approfondimento per Corrado Formigli quale il tempo che un operatore della pubblica amministrazione deve attendere per avere a disposizione il proprio TFS o TFR se ha aderito ad un fondo... deve aspettare dai 24 ai 30 mesi se in pensione anticipata (Fornero) un anno se in pensione di anzianità ma avrà un anticipo il resto data da destinarsi... ci sono moltissimi ricorsi ma lo Stato prosegue indisturbato nel trattenersi ciò che i lavoratori hanno accantonato.
questa situazione è iniziata con Brunetta (lacrime e sangue) e ha continuato a far comodo nonostante quel periodo sia abbondantemente finito...
Mi affido a Corrado Formigli e alla sua Piazza Pulita in grado di effettuare le giuste inchieste e al quale ripongo tutta la mia stima.
Cordiali saluti.
Il mio manifesto sul lavoro
Ho visto Donne andare a lavorare sotto chemioterapia, con la parrucca in testa; ho visto Uomini tornare al lavoro dopo tre giorni dalla perdita di un figlio; ho visto persone facoltose, che avrebbero potuto vivere di rendita per tre generazioni e trascorrere le proprie giornate tra viaggi e centri benessere, continuare a lavorare alzandosi presto al mattino.
Potrei continuare all'infinito con questi esempi: non occorre.
Il Lavoro è la centralità della vita umana. Il Lavoro è molto più che il mezzo che occorre per procacciarsi di che vivere.
Non è una mera questione di soldi, seppure servano eccome.
Il Lavoro significa identità.
Significa scandire le proprie giornate con un ritmo che appaga, anche quando è frenetico.
Lavoro significa entrare in contatto con la dimensione sociale, con l'altro, anche quando l'altro è un'incognita.
Lavoro significa realizzare il proprio sé, perfino quando il lavoro che si svolge è al di sotto delle proprie prerogative, delle proprie capacità e potenzialità.
Perché c'è una porta aperta ad una possibilità di miglioramento.
"Non lasciare che qualcuno ti dica che non puoi fare qualcosa, non permetterlo a nessuno", sono le parole che il padre rivolge al figlio nello splendido film "La ricerca della felicità".
Ora provate ad immaginare, solo per un istante, di cosa è fatta la vita di una persona che cerca lavoro e non lo trova.
Provate ad immedesimarvi nelle lunghe giornate trascorse chiusi in casa, davanti ad un PC, a mandare curricula, a scrivere finanche ai Santi, pur di ottenere un colloquio di lavoro.
Pensate ai minuti, alle ore, alle giornate, ai mesi, agli anni, passati così, con un senso di inutilità che ti pervade la mente e lo spirito, con l'abbrutimento che ne consegue, perché trovi superfluo metterti anche un filo di trucco o fare una messa in piega.
Quando arriva la notte, per noialtri si tira un sospiro di sollievo. Per chi ancora riesce a dormire, la notte lenisce il dolore che ci accompagna tutta la giornata.
È un dolore sordo, muto, perché non hai lacrime da versare, perché sai che devi lottare, perché speri che all'improvviso il telefono squilli e dall'altra parte ci sia qualcuno che ti convochi per un colloquio.
La nostra vita è sopravvivenza. La nostra vita è fatta di assenza di senso, di mille paure, sapendo che oltre a non poter contare su un lavoro, siamo esposti come tutti gli altri all'imprevedibilità della vita.
Ci aggrappiamo con tutte le forze residue alla Speranza, e soprattutto ci diamo coraggio da soli relativizzando il nostro dolore, a confronto con le immani tragedie umane alle quali assistiamo attoniti.
"Lottate senza tregua". Così disse Buddha poco prima di morire.
Mi ispiro a questo pensiero e vado avanti.
In un magnifico giorno di piena, capirò il senso di questo immenso vuoto.
Giovanna Galasso
Quindi ?
Tempo fa ti avevo inviato un mio piccolo romanzo short per avere un tuo parere. Me lo ritrovo in vendita in una libreria on line con la stessa mia dedica inziaile.
Secondo me è un atteggiamento scorretto, irrispettoso e privo del benchè minimo senso di dignità. lo dovevo scrivere in qualche modo anche se (visto come tratti i tuoi ascoltatori/fans) non mi aspetto niente di che. Buona vita !
N. B. Ho imparato che c'è sempre bisogno di tutti.
Usando il gas russo siamo complici dei massacri
Europei ipocriti: la pace si ottiene solo con sacrifici che non siamo disposti ad accollarci per qualche punto di pil, quindi preferiamo armare Putin con i soldi del gas e gli ucraini con finanziamenti alle multinazionali delle armi. L’unica cosa che dovevamo fare non l’abbiamo fatta ed era rinunciare subito al gas russo che avrebbe avuto maggiore deterrenza rispetto alle pseudo sanzioni, ed i fabbricatori di armi e di morte ingrassano mentre Putin continua con i nostri soldi a permettersi armi con cui costantemente ci minaccia. Siamo dei folli. Ci rendiamo conto che usando il gas russo siamo compluci di questi massacri ?
Omero
Caro dott, Corrado Formigli, il 21 c, m. all'inizio di trasmissione, e la ringrazio, ha mandato in onda scenari agghiaccianti di corpi umani assassinati. Scene altamente strazianti che colpiscono anche le persone più insensibili. Di fronte a questa realtà, che non è una sequenza di un film, mi aspettavo che i suoi ospiti, invece di far sfoggio della solita retorica, avessero una reazione tipo: Ma i leaders dei governi europei e non, davanti a quelle scene cosa sentono nella coscienza? Con quale diritto si ergono a proprietari della vita umana e del mondo? Paragonano la vita altrui a spazzatura - se ne servono esclusivamente per alimentare la sicurezza del proprio potere dominante colmo di Superbia. Ma, dove siamo arrivati? Basta! !
In trasmissione, l'unico uomo saggio, il prof. Orsini, che nei suoi interventi costruttivi, viene spesso osteggiato - suggerisce, in questo momento tragico, il male minore per evitare ulteriori stragi, consistente che i governanti delle nazioni europee si dispongano con UMILTA' a trovare una soluzione. Nella società umana, non esiste il buono e il cattivo, ma vi è un sentimento infernale chiamato "SUPERBIA" che investe l'uno e l'altro. Nei governanti è al massimo grado mentre, nei sudditi, è al livello minimo in quanto influisce dai governaqnti. Suvvia, diamo posto all'umiltà.
Qualora uscissimo da questa ecatombe... voglio portare a conoscenza ai posteri, questa mia breve riflessione alfine che l'anima umana possa esclamare:
" VERAMENTE ERO CIECO ED ORA CI VEDO "
Questo mutamento, questa verità inconfutabile, l'avrebbero dovuta proclamare oltre 2000 anni fa tutte le professioni di fede in primis la Chiesa Cattolica. Avrebbero dovuto insegnare, alfine che la formazione umana sia gratificante e vivificante, già in tenera età, ai bimbi al catechismo ed essere anche materia di studio ai ragazzi a scuola che, amare l'altro, vuol dire amare se stesso e odiare l'altro, vuol dire odiare se stesso: Da ciò, si evince il motivo per cui il Signore Dio disse e dice nella coscienza di ognuno: Non giudicare per non essere giudicato, fai all'altro quello che vorresti fosse fatto a te, perdona chi ti ha fatto del male, amatevi l'un l'altro ecc. ecc. Perchè il Signore parlò e parla ad ognuno di noi in questo modo? PERCHE', L'ALTRO SEI TU! Gesù, rivolgendosi al Padre, il Divino in Sè disse e dice: Come noi siamo "UNO", fa che tutta l'umanità sia UNO in noi e "L'UNO" non fa guerra a se stesso.
Questo insegnamento, dopo la Sua venuta, sarebbe dovuto essere fatto proprio da ognuno di noi e in particolar modo dai Presidenti delle nazioni del mondo e, con l'auspicio che possano finalmente aprire gli ochhi e vedere le atrocità che hanno commesso verso i propri fratelli e verso se stessi, si dedichino ad unificarsi in tutt'uno "Nazioni unite del mondo".
Come vi è un unico sole, un unico globo trerrestre, un 'unica casta, quella umana; un'unica religione, quella dell'amore, un unico linguaggio, quello del cuore ed un unico CREATORE. Questo comportamento, certamente, condurrebbe l'umanità alla realizzazione del progetto del Creatore diversamente, prima o poi, l'umanità soccomberà.
Cordialmente la suluto Vincenzo Nigro
Puntata del 21 aprile 2022
Buongiorno,
preciso che seguo la vostra trasmissione da anni, in quanto ci sono approfondimenti interessanti, però vorrei esternare delle situazioni che a mio avviso sono sgradevoli.
1) Formigli ex gregario di Santoro, lo reputo una persona preparata ed intelligente, ma ha i seguenti problemi:
1) soffre di ideologia di sinistra, e non esita ad esternarla
2) il suo ruolo di conduttore, non lo svolge in maniera professionale, in quanto non si limita a porre domande, ed ascoltare le risposte, ma cerca di influenzare gli invitati a condividere il suo pensiero, e, se questo non avviene, manifesta il suo disappunto.
Alle volte, se non gli aggrada la risposta, toglie la parola ed il diritto di replica a chi ha
risposto con canoni diversi dal suo pensiero.
3) parla di democrazia, ma in realtà assume atteggiamenti di chi non lascia spazio a chi non la pensa come lui - questo comportamento, una volta, poteva essere di appannaggio della destra, ma da un po’ di tempo, é nel dna delle persone di sinistra.
4) invita dei personaggi, sicuramente a lui cari, ma che, secondo me, non hanno nulla a che vedere con gli argomenti trattati - ad esempio, cosa ci azzecca un Calabresi, scrittore, per parlare della guerra con l’Ucraina.
Da notare, che lo scrittore menzionato, guarda a caso, ha le stesse simpatie sinistroidi di Formigli - i due sono molto in sintonia, e sono ambedue abbastanza presuntuosi,
con l’aria saccente, ed anche permalosi.
Voglio farvi presente, che io non sono né di destra, né di sinistra, né di centro, amo
il contraddittorio, la trasparenza e la sincerità.
Tralascio l’abbassamento del livello degli invitati, che sta avvenendo da qualche tempo, che culmina con la presenza di Parenzo, personaggio che emula lo squallido fenomeno de Crucianismo, e che pensa di farsi notare con atteggiamenti altezzosi e provocatori, elementi caratteristici della Tv spazzatura.
La poca professionalità e stile, si sono manifestati in maniera lampante nel momento degli scambi avvenuti nella trasmissione del 21/04/22, tra Formigli, Parenzo e la giornalista russa, Olga Kurlaeva, che é stata quasi insultata, ed é stata oggetto di mancanza di rispetto.
Si può essere in disaccordo con ciò che dicono gli invitati - si può capire che spesso dicono anche delle falsità, ma l’atteggiamento deve essere sempre pragmatico, cauto e professionale - gli atteggiamenti poco rispettosi, aggressivi atti esclusivamente ad imporre il proprio pensiero, carichi di rivalità, che si trasforma quasi in odio, non sono degni comportamenti di chi fa informazione.
L’informazione libera e democratica, come dichiarano questi giornalisti, dev’essere “ L’ASCOLTO “ di chi questa informazione o notizia la riporta.
Si può essere d’accordo o no, anche quando si mente spudoratamente, ma mai
e poi mai, avere dei comportamenti come si sono visti - il rischio é che se non si accetta di buon grado il contradditosi, l’informazione diventa di parte, e questo non va bene.
Mi rivolgo a Lei, sig. Formigli, la sua intelligenza, penso che potrebbe dargli una mano
a migliorare questo approccio, ed elevarsi ad essere un giornalista super partes, cosa che la premierebbe umanamente e professionalmente.
Non penso di dare consigli a nessuno, sono un umile e semplice spettatore, esprimo solo il mio pensiero, che può anche non essere condiviso, ma che ci tengo ad esprimere.
Porgo distinti saluti, ed auguro buon lavoro a Lei ed il suo staff.
Il prof. Orsini a Piazza Pulita
Vorrei farvi i miei complimenti x essere riusciti ad azzera totalmente la mia voglia di vedere la vs trasmissione. Da tempo ero già passato da ascoltatore assiduo ad ascoltatore randomico, poi giovedì scorso mi avete convinto definitivamente. E' vero che quasi tutti i personaggi erano già ben noti (a parte la signora "esperta" che, comunque, si è dimostrata veramente all'altezza) ma devo dire che l'organizzazione era perfetta !. Ancora complimenti e cordiali saluti
Dibattiti sulla guerra russo-ucraina a "Piazza Pulita"
Gentile Dottor Formigli, sono un metalmeccanico di 59 anni, semplice osservatore delle vicende internazionali e di geopolitica. Devo anzitutto applaudirla per l'editoriale del 24 marzo U. S. a Piazza Pulita in cui parla del Prof. Orsini. Sono totalmente d'accordo con Lei. La violenza con cui è stato attaccato in trasmissione non ha precedenti.
Egli fa delle analisi che possono trovare parere favorevole o contrario ma che devono essere ascoltate e rispettate. Io la vicenda in oggetto la conosco bene e la seguo dal 2014. Purtroppo la comunicazione dai principali media non viene esposta nella sua completezza e la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica non può farsi un'idea oggettiva sul percorso storico e le cause che hanno provocato l'attuale disastro. Non sono filo-putiniano e condanno la guerra in ogni sua forma. Nel corso di una sua puntata Nathalie Tocci rivolgendosi ad Orsini ha detto a mio parere una cosa gravissima e altamente diseducativa:"... chi non ha vissuto personalmente la guerra non può raccontarla... " Questo significa che Paolo Mieli o Alessandro Barbero non possono fare conferenze, dibattiti o lezioni sulle guerre mondiali. Come può dire simili castronerie colei che oltre ad essere ricercatrice è anche il Direttore dell'Istituto Affari Internazionali? Voglio ringraziarla anche per aver ospitato Claudio Rovelli, lo conosco come fisico; persona di grande spessore. Mi permetto di segnalare anche: Gian Andrea Gaiani e Andrews Spannaus.
Continui così Dottor Formigli. Difenda sempre la libertà di espressione come sta facendo ora. Chapeau!
Dell'anna Maurizio
Gent. mo dott. Formigli, In relazione alla sua trasmissione del 23/03 complimenti per aver suscitato l’interesse da parte di molti utenti televisivi della trasmissione da lei condotta. Le email scritte in occasione della sua trasmissione dimostrano che ci sono ancora persone che dimostrano più competenze e buon senso rispetto ad alcuni invitati al suo dibattito dove, per motivi legati ad interessi di parte, cercano di impedire il libero pensiero con argomentazioni che spesso lasciano interdetti. Un grande plauso al Prof. Orsini per il suo coraggio nell’affrontare un argomento che per la maggioranza della classe politica Italiana è molto scomodo e viene estromesso dalla TV pubblica (alla faccia della democrazia) e dove al momento si cerca di convincere la maggioranza della popolazione a intervenire militarmente per difendere il popolo Ucraino. In queste ultime settimane ho potuto purtroppo constatare che conduttori televisivi e direttori di giornali si stanno adeguando a questa linea. Non li giustifico ma li posso comprendere, attenzione “a quel che si dice”. Purtroppo per loro esiste una MAGGIORANZA in questo Paese che la pensa diversamente ed è perciò necessario che questa maggioranza non disturbi la linea politica ad oggi seguita, una volta scesi sotto il 50%, qualsiasi cosa succeda, ” il POPOLO” era d’accordo. Che ci sia questa linea è evidente. Chi è favorevole ad una trattativa di pace tra le due parti, viene bollato come PUTINISTA, un termine offensivo che un conduttore non dovrebbe nemmeno far pronunciare. Non credo che il Papa possa essere definito un Putinista per la sua posizione dichiaratamente pacifista. Ricordiamoci con chi abbiamo a che fare. Abbiamo avuto in passato dittatori che hanno portato alla distruzione e alla morte di milioni di persone innocenti. Una trattativa si deve fare se vogliamo salvare i nostri cari e il mondo intero. Con le armi di distruzione di massa non si può scherzare, se si vuole giocare alla guerra dotiamo coloro che la vogliono fare di videogame con consolle da piazzare davanti alla televisione e relative pantofole.
Pupazzi pericolosi
Sono inorridito dalla superficialità ed incompetenza, ma sopratutto pericolosità di alcuni personaggi dell'ultima parte della trasmissione, specialmente il rappresentante di Repubblica, interventisti e pro armi all'Ucraina. Posizioni di per sé rispettabili anche se non li condivido, la cosa terribile è la supponenza di essere l'unica iniziativa possibile ridicolizzato gli altri interlocutori con altra idea. Per ultimo ribadisco la superficialità e pericolosità dell'ignoranza quando non si sa ne si discute delle leggi anti russofone prima del 2014, dei misfatti dell'ultranazionalista-destro Reggimento Azov e neanche di chi ha affossato, modificandoli unilateralmente, gli accordi di Minsk 1 e 2; il Parlamento Ucraino!
Commento su intervento Lucarelli
Buonasera. Volevo commentare la frase inerente la "t-shirt" e l'abbigliamento del Presidente Ucraino e relativi paragoni con le felpe salviniane. Mi è sembrato tutto fuori luogo e banale. Vorrei ricordare che l'articolo 87 della Costituzione italiana stabilisce che il presidente della Repubblica ha «il comando delle Forze armate. Non conosco la costituzione Ucraina ma posso presumere possa avere una similitudine. Il Presidente Ucraino si è messo una divisa militare ricordiamo che è in guerra, e non in un salotto a commentare comodamente seduto. Questi commenti relativi all'abbigliamento fatti dalla sig. ra Lucarelli sono stati proprio banali. Grazie
Un ringraziamento al prof. Orsini.. ai suoi grandi sforzi per uscire da quello che il pensiero convenzionale o " convenientale" del momento impone.. aiutandoci a comprendere quanto sia meglio per gli ucraini.. se non conosci non leggi la realtà vera e lui offre un ulteriore punto di analisi..
Grande pena per Calabresi e Tocci e le loro risatine complici ad ogni affermazione del prof.. una superficialità mal riposta visto l'argomento...
Ospiti aggressivi e irrispettosi
In relazione alla sua trasmissione del 23/03, mi sembra che i suoi ospiti si siano rivelati molto aggressivi e poco rispettosi nei confronti del Prof. Orsini, che é stato trattato come se fosse un imbecille. Non mi é piaciuta questa aggressivitá (dettata magari da un po' d'invidia?) e tracotanza: é mancata la capacità da parte del conduttore di lasciare spazio a tutti, senza riuscire a bloccare persone troppo arroganti e poco abituate a confrontarsi. Devo dire che ci penserò prima di guardare di nuovo un confronto nella sua trasmissione.
Tesi interessanti ma impopolari
Il prof orsini è intelligente arguto è preparatissimo. Meriterebbe un confronto con giornalisti intelligenti e senz altro meno qualunquisti del dott calabresi.
Il prof. Orsini è libero e bisognerebbe che il dibattito che lei conduce riuscisse a chiarire le sue tesi. Tesi molto interessanti ma che, proprio in quanto impopolari, sono di non agevole comprensione.
Buon lavoro
All'aggredito che ti chiede aiuto non puoi dire arrenditi
Caro Formigli, io no seguo le trasmissioni di approfondimento sulla politica o sui fatti di attualità delle varie reti televisive perché di solito il loro interesse è mettere in contrasto diverse posizioni per suscitare nel pubblico l'adesione a uno dei contendenti della disputa, che si potrebbe definire tifo. In fase di covid ho cominciato a seguire Piazza Pulita perché apprezzo la tua conduzione e il tuo approccio al problema, in quanto persona convinta della scelta del vaccino (penso) hai comunque portato le motivazioni dei no vax.
Non condivido invece il tuo approccio, manifestato nella tua ultima trasmissione alla guerra in Ucraina. Ognuno di noi ha già scelto da che parte stare e di conseguenza non mi interessa di convincere quello che crede il prof. Orsini in quanto come non è possibile convincere un no vax al bisogno di vaccinarsi, non è possibile convincere chi pensa che l'intervento russo in Ucraina è colpa della Nato. Mentre mi interessa approfondire quelle che sono le mie convinzioni e perché sento che è giusto sostenere il popolo ucraino anche con l'invio di armi perché all'aggredito che ti chiede aiuto non puoi dire arrenditi perché il tuo aggressore è più forte di te.
Parenzo Prof. Orsini
Salve Formigli.
Seguo da anni la trasmissione Piazza Pulita.
Vedo personaggi con cui condivido le opinioni ed altricon cui non condivido. Seguo con senso critico
Cercando di farmi una opinione senza pendere dalle labbra di nessuno. Ascolto le ragioni e le spiegazioni degli ospiti soprattutto se docenti universitari. Non mi piacciono le discussioni infarcite di prepotenza come quella avvenuta tra il Prof. Orsini e Parenzo. Il secondo e' talmente arrogante da non lasciare parlare il primo le cui spiegazioni servono ad illustrare una situazione e non ad indurre a parteggiare per Putin o per il presidente ucraino. Il sig Parenzo ha un atteggiamento agressivo che prende tutta la scena e che non consente di seguire le opinioni degli interlocutori. Questa sera durante la trasmissione condotta con Concita e' stato gentilmente invitato dalla collega ad uscire dalla logica del botta e risposta ad ogni costo.
Un chiaro invito a lasciare parlare gli ospiti.
Ma un altro elemento e' anche un altro personaggio di cui non ricordo il nome presente nella trasmissione precedente...
Molto rigido... quanto agressivo... uno che non tollera la benche' minima interruzione perche' altrimenti non ce la fa a bacchettare gli ospiti.
Trattasi di giornalista del Corriere.
Ripeto... non ricordo il nome
Ma la sua faccia SI! Ed anche il tono molto imperativo.
Lei puo' invitare chi vuole. La trasmissione e' sua
ma se le persone non mantengono un tono adeguato Lei perdera' gli ascolti iniziando dal mio
Buon lavoro
Guerra in Ucraina
Gentile dott. Formigli
Dopo aver letto il messaggio del Dott. Gavetto, penso ci possa essere poco da aggiungere, vista la profondita' del pensiero espresso. Quel piccolo testo dovrebbe essere fatto studiare nelle nostre scuole. Cio' detto mi limito a qualcosa di meno intenso: le chiedo, era veramente impossibile nel 2014, per la comunita' internazionale mediare tra le parti per riconoscere alla Russia la sovranita della Crimea e alla parte filo occidentale dell'Ucraina l'ingresso immediato nella UE ? Oggi credo che una qualsiasi mediazione sia impossibile perche' tutti attori in gioco devono perdere parte del loro ego, poverini... chissa' come passeranno alla storia. Peccato che la gente comune perde la propria pelle e quando gli va bene amicizie, familiari e quanto di materiale aveva costruito in una vita di lavoro.
E' sempre cosi' ed e' sempre uno schifo
Come non fare la guerra
Egr sig. Formigli, seguo le sue trasmissioni su LA7 e altri tallk show. I conduttori sono incredibilmente ridicoli, Lei è uno dei pochi che apprezzo, perciò le scrivo.
Ultimamente si parla di guerra, di come farla finire, ecc. Io sono un 80enne, laureato in economia, ma da fin da studente interessato alla vita, ai valori, a ricercare la verità e ad altro. A riguardo del oggetto (la guerra), nessuno si interessa come nasce una guerra e perché: tutti a domandare come finire una guerra. Ebbene non sono un genio, ma avendo letto molti libri sul tema, mi meraviglio che non si dia una risposta a come nasce una guerra, e dopo si può capire come finisce. Ci sono stati nel tempo vari saggi (Cristo, Budda, Krishnamurti, Osho e altri), che ne hanno parlato. Ebbene, il problema principale è l"'io"il senso di identità falso del io: chi sono io? è la domanda da farsi.
L'io crede di esistere, in effetti non è un essere, cioè non è permanente, ma mutevole, cambia sempre, perché nasce dal conosciuto, dal noto, dal sapere: Un bambino nasce ignorante, non conosce chi è lui; sono i genitori che gli insegnano, a poco a poco, le cose (il nome, cosa è buono e cattivo, bello e brutto, e poi via via, altri, come parenti, insegnanti, amici, la società ecc) e lui apprende di seconda mano, cioè da altri, chi è? In effetti con tale insegnamenti tutti noi cresciamo così, convinti dei valori che ci hanno tramandato i genitori, ecc e ci costruiamo una falsa identità, l'Io, l'ego che si basa su una modalità duale, cioè di opposti (buono cattivo, bello o brutto, giusto o ingiusto ecc.) che non è la realtà: perché il reale si basa su modalità unica (non fatta da opposti). In realtà non esiste giorno o notte, ma giorno e notte, non luce o buio, ma luce e buio, ecc. Ecco perché sorgono i conflitti, le lotte. la competizioni, le divisioni, classificazioni, opinioni: Ognuno di noi ha idee ed opinioni, diverse, ci dividiamo in valori falsi: la mia famiglia, i miei amici, la mia religione, il mio paese, la mia nazione, partito ecc. creano la divisione dal altro. dagli altri, cioè conflitto, lotta. guerre, miseria, povertà e altre differenze: tutto ciò a causa della tradizione, del insegnamento della cultura, dai media, ecc.
Chiedo scusa se mi sono dilungato nella spiegazione, sarei felice che lei ne sappia già tutto, ma quanti lo sanno veramente? Sarà allora chiaro come nasce una guerra, e come non deve nascere, non chiedersi come terminarla. Le guerre non sono mai terminate in realtà, c'è solo una tregua, ed i conflitti ovunque sono permanenti. Vorrei finire con le parole dei vari "Saggi" nella storia: come si può vivere in pace, con se stessi, con gli altri, senza conflitti, divisioni, guerre, miseria ecc. ?
C'è solo una soluzione: LA CONSAPEVOLEZZA.
Purtroppo non è e non sarà facile raggiungere una consapevolezza globale, se non tutti noi diventiamo consapevoli.
Caro Corrado F. le auguro che lei introduca e parli della guerra con tale consapevolezza.
Grazie per avermi permesso di scriverle-
Pace a Lei e a tutti
Orsini: personaggi di cui in questo momento storico faremmo volentieri a meno
Gentile Dott. Formigli,
Seguo spesso il suo programma e pur essendo su posizioni politiche antitetiche alle sue, ho sempre apprezzato il modo in cui conduce.
Negli ultimi giorni però devo constatare che si ostina ad invitare personaggi di cui in questo momento storico, solo per decenza umana, faremmo volentieri a meno.
Mi riferisco in particolare al Prof. Orsini e alla pseudofilosofa Di Cesare. Non si può tollerare, con le immagini devastanti per qualsiasi essere umano normale, la vergogna dei distinguo che questi personaggi continuano a proporre con innocua innocenza. Basta! !
Ieri sera poi il suo ospite esperto di Cina, di cui non ricordo il nome, ha avuto l'ardire di sostenere che nella storia dell'umanità l'Occidente ha rilevanza solo a partire dal 1800 mentre prima non contava nulla. Pazzesco roba da TSO immediato. Questo signore dovrebbe studiare la storia prima del 1800, ha dimenticato la civiltà ellenica, il Cristianesimo, Roma e tutti gli imperi occidentali, senza voler aggiungere tutta la cultura e l'arte che in Cina e Russia possono solo sognare.
Mi sarei aspettato che Lei glielo avesse fatto notare, ma ultimamente la vedo un pò distratto e invece troppo attratto da chi continua vergognosamente a giustificare le mostruosità cui stiamo assistendo.
Cordialmente
Carlo Muolo
Tesi Orsini
Finalmente qualche punto di vista fuori dal gregge, mi riferisco al Fisico italiano che lavora in Canada ed al Prof. Orsini.
Ritengo abbia fatto benissimo Formigli a fare emergere altri punti di vista geopolitici e strategici rispetto l'appiattimento interventista da Europa senza un'anime e una testa propria. È terribile una guerra oggi dentro la vecchia Europa, ma dopo la 2a nessuno si è fermato, dall'Africa agli ex Patto di Varsavia, alla Ex Jugoslavia al Golfo non è che si tiravano noccioline e noi italiani ed Europei siamo stati appiattito sugli USA e sui muscoli senza una nostra visione strategica lunga, che a mio avviso dovrebbe essere terzista e di cerniera tra Est ed Ovest, anche perché Ucraina, Polonia, Russia sono i nostri vicini geografici e gli USA - forse - i nostri vicini economici. Credo inoltre che abbiamo una stampa di parte o fortemente sbilanciata sul pensiero unico occidentale, Vedi isolamento dell'ottimo corrispondente Marc Innaro del TG2... occorre meditare ed essere informati da più punti di vista!
Invitando sempre le stesse persone diminuisce l’interesse
La trasmissione è “tua” ed inviti chi vuoi. Però invitare sempre le stesse persone delle quali alla fine si conoscono le posizioni fa diminuire l’interesse a seguirla. In questa occasione invitare sempre Orsini, al quale nessuno chiede se è favorevole o meno l’iniziativa (non la definisco) di Putin basterebbe un si od un no (forse non è politica corretto), credo che non faccia crescere l’audience. Non trovi un’altra persona adeguata al momento? Un saluto Antonio
Riflessioni puntata di ieri sera. La prego, torni il Formigli di sempre
Buongiorno, ieri sera nel seguire la trasmissione mi sono sentita in forte disagio.
- troppo spazio a persone che hanno teorizzato situazioni al momento impossibili.
- poca attenzione alla sensibilità di quanti attualmente sotto le bombe stavano sentendo
- poca aderenza alla concretezza della situazione attuale (troppe dietrologie)
La prego, torni il Formigli di sempre, che da spazio a tutti ma sa quando è il caso di portare il discorso alla concretezza delle situazioni.
Se abbiamo in un prossimo futuro la probabilità di un coinvolgimento economico anche da noi, come potremo disporci ad accettarlo se si permette di dubitare di quanto stiamo facendo?
Questo è il momento di supportare, e non potendo fare molto, stare almeno vicini a quanti stanno vivendo sulla loro pelle disagi, pericoli e sofferenze.
Ci pensi. Grazie
Puntata 17.3.22: l'approccio studiato della Russia
Salve.
Seguo sempre con interesse la tua trasmissione anche se, quando l’argomento si ripete, hai l’innegabile tendenza a far intervenire personaggi televisivi più “coreografici” che competenti.
Gli ospiti sono sempre di livello e per questo ritengo potrebbe essere interessante “seguire la corrente” piuttosto che ingabbiare la discussione al senso unico dettato da una linea tematica prestabilita.
Dalla puntata odierna è emersa l’immagine di una Russia sgangherata, economicamente fragile e militarmente antiquata; aspetti che condivido parzialmente. La cosa che non condivido è la visione di una Russia militarmente impantanata in Ucraina. Io credo invece si tratti di un approccio studiato. Martello quotidianamente con bombardamenti da lontano e aspetto che l’Ucraina pia piano si svuoti. Avete fatto un conto di quante persone ogni giorno varcano i confini verso ovest?
Resteranno vecchi e combattenti; dei secondi molti moriranno e i primi saranno troppo stanchi per fare opposizione. Quante famiglie di soldati ucraini morti rientreranno in patria in futuro? Poche, molto poche. Vedrete che quando il flusso migratorio rallenterà considerevolmente i bombardamenti aumenteranno e le truppe russe smetteranno di sostare a 10/15 km dalle grandi città.
Quanto all’atteggiamento della tanto osannata Europa (costola postbellica americana =nato), sono stufo della sua ipocrisia.
Di fatto, soprattutto l’Italia, finanzia Putin quotidianamente acquistando il suo gas e poi dice di combatterlo inviando armi agli ucraini e sequestrando yacht. Ridicoli. I Russi potranno fare a meno dei nostri capi firmati ma non dei nostri soldi.
Se l’Europa avesse le palle, dovrebbe interrompere immediatamente (e non programmare di diminuirli tra 5 anni) i grandi flussi finanziari legati all’energia se è veramente tanto indignata dalle morti sul campo.
Ma così non sarà perché vogliamo rimanere comodi, perché i soldi fanno girare il mondo e i morti si dimenticano.
Sarebbe bello veder rappresentata la realtà dei fatti piuttosto che girarci intorno.
Speriamo che non succeda la stessa cosa che col COVID all’inizio della vicenda… poveracci quei cinesi…fortuna che stanno lontani in quel paesino dal nome strano…
Saluti
Dottore ma come puo permettere che il sig parenzo rovini il livello della discussione…il prof Orsini nn ha potuto esprimersi! !
Osservazioni per Piazza pulita
Mi permetto di esprimere le mie osservazioni sulla trasmissione in questa situazione delicatissima della guerra Russia Ucraina.
IL conduttore Formigli (che sovente è apprezzabile anche con sue intemperanze) già dall’inizio ostilità ha scelto di adottare un approccio da falco. e ora, compreso stasera sempre più sta perdendo il controllo e la lucidità nel suo comportamento.
E’ esagitato e incalza l’interlocutore solo con domande che tradiscono un suo punto di vista sul conflitto (tra l’altro urlando, tenendo sempre un tono molto al di sopra di tutti gli altri, cosa che è fastidiosissima di per sé). Fa anche domande inopportune e non attuali, ad es. in un momento delicato in cui si sa che le parti stanno cercando di negoziare.
Io pensavo che un giornalista dovesse tenere il più possibile in ombra le proprie posizioni e lasciare parlare fatti e persone che chiama a confrontarsi, ma non è più così.
Spiace dirlo: sono quasi disgustata.
Perla di stasera: Dopo una bella, chiara ed educata esposizione del fisico Revelli, la signora esperta Direttrice Ist. Affari internazionali Natalia Tozzi ha detto in sostanza che di affari di politica internazionale ne devono parlare solo gli esperti dell’argomento perché altrimenti è difficile il dibattito.
Sono esterrefatta, detto da una che il dialogo dovrebbe sapere cos’è e come si fa, soprattutto in situazioni delicate e cruciali. Sono questi gli esperti che abbiamo?
Del resto la Signora, anche nella scorsa puntata ha lasciato tradire la sua partigianeria, lasciandosi guidare dall’emozione, cosa che un esperto dovrebbe dominare e traspare chiaramente che voglia solo fare emergere un suo punto di vista. Comprensibile che porti una valutazione tecnica o da esperta, ma il tono è sbagliato.
Purtroppo molta della stampa italiana ha perso una parvenza di oggettività. Ne sono molto rammaricata. Come lettori e spettatori ci allontaneremo sempre più.
Mi auguro che possiate fare una riflessione, avete una grossa responsabilità nel far crescere un cittadino consapevole e non il contrario, il tifoso, di qualsiasi argomento si parli.
Ringrazio per l’attenzione
M. Teresa Bartolomei
La mia compagna è a Kharkiv e non vuole scappare
Salve mi chiamo Giovanni Natalini, la mia compagna in questo momento è a kharkiv e non vuole scappare in primo luogo perché vuole aiutare, in questo momento fa la volontaria preparando cibo per i militari e i bambini, in secondo luogo perche non vuole lasciare il figlio di 27 anni.
Se avete bisgno di notizie o di appoggio logistico per vostri inviati a kharkiv siamo a vostra disposizione chiaramente a titolo gratuito ci mancherebbe.
Natali ha una villa a 10 minuti dal centro con un apartamento separato e al momento la wi-fi funziona perfettamente inoltre ha un rifugio in giardino.
Parla italiano e inglese e ha sempre lavorato per la tv e il cinema sia ucraino che russo avendo una cugina russa.
Io sarei piu tranquillo sapendo che con lei ci sono persone italiane.
Mi racconta tutti i giorni di cose terribili stamattina i russi sparavano anche sulle macchine civili che stavano portando aiuti ai civili.
A vostra disposizione vi lascio mio contatto in caso necessitiate di maggiori info
Mobile 335-------
Saluti
Giovanni
Può essere un aiuto concreto
Gentile e stimato Corrado,
spero che questo messaggio venga letto e poi magari anche deriso ma non voglio che dopo giorni di fumata del cervello e del cuore, venisse eluso ancor prima di essere considerato.
ma se almeno 50 pullman partissero da ogni stato dell'europa con i cittadini che manifestano e permangono nelle città ucraine, forse putin non può più bombardare perché non ci sarà solo il "nemico nazista" ma anche cittadini europei.
vorrei che fosse possibile organizzare un sitin in ucraina con migliaia di persone che sono lì a difendere le persone.
è un'idea ingenua?
Ho intenzione di mandare questo messaggio a più trasmissioni televisive.
Ho la sensazione che si faccia poco anche se so che ci sono delle valide motivazioni a frenare, ma forse in questa guerra micidiale e assurda, è la volta che tocca ai vari popoli muoversi, non le diplomazie che, giustamente temono x noi.
Io sono Emilia Odelli di Brescia.
Voglio fare qualcosa di concreto, non mi basta dare contributi economici e nemmeno sapere che le sanzioni alla Russia funzionano perché anche noi ne subiamo le conseguenze. Sono disposta ad avere solo il gas x cucinare, quando fa freddo ci sono i maglioni.
Mi piacerebbe una risposta affinché possa placare il forte senso di impotenza che sto provando x il popolo ucraino.
Se mi dice che sono matta perché...
penserò a qualcosa d' altro.
Mi sembra che questa idea sia già stata proposta da Salvini ma se uno ha proposte che possono cambiare lo status quo criminale, non trovo giusto guardare chi e per quale recondito motivo lo voglia fare. La libertà è sopra tutto.
Grazie
Emilia Odelli
Bisogna tentarle tutte, anche noi cittadini possiamo fare la nostra parte attiva. Non riesco a non star male per quella gente.
Grazie ancora e complimenti x l sua grande intelligenza e competenza professionale.
Conflitto in corso e sondaggi
Sempre un’ottima trasmissione.
Volevo chiedere come mai in tutte le trasmissioni compresa la tua non appaiono gli esiti dei sondaggi in merito a cosa pensano gli Italiani sulla guerra in corso, se è giusto o meno fornire armi agli Ucraini e sulla posizione da tenere.
Ritengo sia un dato veramente interessante.
Sono in troppi coloro che appaiono in televisione e sono convinti di parlare a nome degli Italiani...
Sciagura Ucraina
Buonasera. Ho seguito diverse trasmissioni su questo argomento che è fonte della sofferenza di un popolo e delle nostre preoccupazioni. Credo che quello a cui stiamo assistendo sia il risultato di una occasione persa da parte dell'Europa alla fine del patto di Varsavia e alla caduta del muro di Berlino. 30 anni buttati. Abbiamo lasciato la Russia (il popolo russo) con il cerino in mano. Aiutato i nuovi arrivati in Europa e della Russia ci interessavano solo le sue risorse mentre avremmo potuto avere un approccio che poteva essere più partecipato e inclusivo. Avrebbero potuto fare piazza pulita. Adesso purtroppo questo grande paese è in mano a imprenditori spregiudicati affaristi (mafiosi) il cui primo scopo è fare soldi e lasciare le bricciole al resto del paese. Se questi sono comunisti dovremmo chiedere a Mieli. Dovremmo chiedere a Churchill perché gli oligarchi russi amano trombare il loro popolo stando a Londongrad. Non è che la malattia di qualche super potenza è avere sempre un nemico quale motivo per giustificare sempre prove di forza?. Spero che dove siamo arrivati non sia un punto di non ritorno e che la ragione prevalga. Gli storici dovrebbero raccontare da storici non da democristiani. Saluti democratici.
Stasera 10 marzo
Che puntata sarebbe stata se avesse permesso al dibattito che aveva avviato di procedere verso l analisi delle alternative!
Invece, causa profonda disomogeneità delle figure in studio abbiamo assistito alle solite polemiche facili e di basso profilo che caratterizzano molti dibattiti nostrani.
Peccato...
Calabresi ha appena affermato che è intollerabile che in Europa un paese invada un altro paese e non vanga punito e non messe restrizioni. È come la mettiamo con Turchia che ha messo basi militare al Nord di Cipro?
Caro Formigli, mi meraviglio molto della sua disponibilità a dare spazio a due personaggi a dir poco discutibili come quelli di stasera. Ho apprezzato sempre la Sua trasmissione, ma ora inizio ad avere molti dubbi.
Inviti persone dotate di buon senso e capacità di ragionamento, con idee diverse, ma dotate di capacità di ragionamento.
Sono molto sconcertato.
Saluti.
Piazza Pulita 10 Marzo
Da quello che ho capito nella trasmissione di ieri, quando Hitler distruggeva la Polonia, l'Inghilterra non avrebbe dovuto andare in guerra ma riconoscere le sue buone ragioni (Versailles ecc.) e lasciare i polacchi al loro destino. Così la Di Cesare
Caro Formigli. L 'invasione russa dell' Ucraina è un tragico errore, una colpa, ma anche un eccesso di legittima difesa. Bene. Ma voi anime con l'almetto dove eravate quando senza l'attuale battage di propaganda gli Azov & c. massacravano I Russi??? Speriamo che tutto finisca presto, senza armi a Kiev e col gas, che scorra gas non sangue. Più verità meno propaganda
Gent. mo Signor Gaspani,
Lei ha posto una bella domanda, alla quale, sicuramente frutto della mia ignoranza, ne segue una successiva, MA È MAI ESISTITA una organizzazione cosiddetta ONU?
Quando interviene?
Chi stabilisce il suo intervento?
Dopo quanti milioni di morti si attiva?
Come vede sono onestamente ignorante ma mi fa piacere che qualcuno mi spiegasse a cosa serve!
Vi ringrazio tutti.
Elio Esposito
Gent. mo Sig Esposito,
Ho gradito tantissimo il Suo messaggio di risposta. E' così che fanno le persone civili come Lei.
Cordiali saluti
Luigi Tiberio
Putin ancor più pericoloso di quanto immaginiamo
Eg. Dr. Formigli
È veramente deludente sentire da tante persone considerate esperti di politica, dire sempre le stesse cose che non hanno né capo e né coda, facendole passare come cose giuste e logiche.
E cioè quando queste persone parlano della guerra in Ucraina, viene sempre detto come fosse una grande verità, che da anni si è fatto l'errore di non tener conto dei timori di Putin di essere circondato da paesi che in quanto assorbiti dalla Nato, mettessero in pericolo l'integrità della Russia.
A queste persone direi: ma vi rendete conto che Putin è un dittatore che ha sempre calpestato i diritti dell'uomo distruggendo senza scrupoli la Cecenia., bombardata come sta facendo ora con l'Ucraina. Cioè sta passando, con queste persone che si riempiono la bocca di politica, l'idea che i paesi confinanti con la Russia, solo per il fatto di essere così vicini alla Russia, costituiscono un pericolo per la Russia. La Russia è un immenso paese come superficie per cui con o senza Ucraina, ci saranno sempre paesi confinanti, senza per questo che si possa giustificare un invasione per paura che il paese confinante sia un pericolo per la Russia. Che i paesi confinanti appartengano alla NATO oppure no, è irrilevante. Basta non concedere a tali paesi la possibilità di armarsi di missili balistici dotati di testate nucleari.
Ricordiamoci quello che fece Kennedy quando la Russia stava armando Cuba, col rischio di avere a 90 miglia dall'America un paese che potesse essere armato con missili balistici dotati di bombe nucleari. Col blocco navale effettuato da Kennedy ci fu un accordo tra i due colossi ed i russi ritirarono i missili e in cambio si pattui che l'America non avrebbe invaso Cuba.
Venne così scongiurata la terza guerra mondiale.
Non esisteva nessun pericolo per l'America se la Russia di Kruscev non avesse messo i missili balistici su Cuba e né l'America si sarebbe sognata di fare il blocco navale col rischio di una nuova guerra mondiale, se la Russia non avesse messo i missili a Cuba. In altri termini né i paesi appartenenti alla Nato né quelli come l'Ucraina sono dotati di armi nucleari, per cui di quale pericolo va blaterando Putin in passato ed ora?
È evidente il pretesto di Putin di allargare la superficie della Russia allo stesso modo del criminale Hitler che invadeva i paesi limitrofi per aumentare la sua sfera d'azione.
Putin è un criminale e pertanto pericoloso come Hitler.
Ora che Putin afferma che le sanzioni sono per lui un atto di guerra, ci fa pensare che sia ancor più pericoloso di quanto immaginiamo. In qualsiasi momento esiste il rischio che lui faccia ricorso alle armi nucleari.
dr. Cozzolino Alfonso
Email:
-------
... e continuo aggiungendo che nessuno schieramento politico (sx, centrosinistra, centro, centrodestra e destra) può essere assolto dall accusa infamante di aver fatto maturare la decisione del Capo dello Stato (grande vero Signore e unico ago della bussola per noi Italiani) di dare l incarico al dr. Mario Draghi perché INETTI e INCAPACI buoni solo a spillare stipendi e ladrocinare con la loro bella faccia in tv mentre fanno tanti bei discorsi ranto da sembrare salvatori della Patria!
Altra ennesima figuraccia quella della elezione del Capo dello Stato!
Pagliacci caricati a molla mentre facevano i 40 e più applausi come tanti soldatini nord coreani!
Concludo dicendo (e facendo) che queste sanguisughe vanno spazzate via una volta per tutte!
Voglio per tutta la vita un governo di SOLI tecnici e non di gente inutile e fonchè questo non avverá mi rifiuto di recarmi al seggio elettorale per continuare la sceneggiata messa su da questi quattro teatranti!
Mi fanno schifo tutti!!!
Elio Esposito
Gent. mo Sig. Tiberio,
Sono dello stesso suo parere riguardo comunisti e fascisti!
Hanno fatto non male ma malissimo a questa nostra Italia.
Personalmente credo che dovrebbero vergognarsi tutti!
Ma veramente TUTTI!
Cordiali saluti.
Elio Esposito
Sig. Virtuani,
Io non ho mai votato né mai voterò per Fratelli d'Italia, ma è giunto il momento di farla finita con questa storia dei fascisti! Lei si preoccupa di Fratelli d'Italia e Lega ma tace sulle origini del PD che affonda le sue radici nella vecchia Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il cui maggiore esponente di quell'epoca, Stalin, fece ammazzare 50 milioni di persone e massacrò gli ucraini. Oggi, il suo degno successore, Putin, sta facendo esattamente come lui: sta massacrando gli ucraini, un popolo sovrano che chiede solo di vivere in piena libertà e di essere in grado forgiare il proprio destino come meglio ritiene. Si preoccupi, invece, del PD e del Movimento 5 Stelle, che di stelle non ne ha nemmeno una, ma che insieme architettano un mare di guai a danno del nostro Paese. Infine, si preoccupi di quei vecchi democristiani che sono entrati nel PD i quali, tra le varie specie di politici, sono i peggiori perché hanno svenduto i grandi ideali della vecchia Democrazia Cristiana a cui gli italiani devono tantissimo, in primis delle libertà di cui oggi godono.
Cordiali saluti.
Battaglioni nazisti in Ucraina?!
Non mi sembrava il caso di andare su quell'argomento con quel povero giornalista ucraino, tanto più proprio noi che abbiamo all'opposizione un 20% di FdI ben compromesso con i fascisti e al governo la Lega che schiaccia l' occhiolino e forse ancora di piu' ai fascisti. E poi vogliamo dare a Putin una giustifica alla sua invasione scellerata!
Grazie
Piazza Pulita del 3 marzo 2022
Egregio Signor Formigli, se non ho frainteso mi pare che Ella nella Sua trasmissione di ieri abbia dato atto di una precisazione della Presidente dela Fondazione MAXXI - relativa a quanto affermato dal Direttore de Il manifesto - precisazione volta a chiarire che tale Ente non ha mai ricevuto alcun finanziamento dalla Russia per la sua nuova sede de L'Aquila.
In internet ho trovato un. pdf (scaricabile a questo link: h-------df) nel quale (pagina 5) si precisa che il restauro e il consolidamento degli apparati storico artistici di Palazzo Ardinghelli (sede del MAXXI abruzzese) vennero finanziati dalla Federazione nazionale Russa.
Dunque mi pare che tale precisazione abbia analoghe caratteristiche a quella offerta da un altro Suo ospite di ieri in merito al fatto che la vendita delle armi alla Russia nel 2015 sarebbe giuridicamente ineccepibile perché relativa all'esecuzione di un contratto del 2011 e dunque anteriore all'embargo (imposto nelò 2014).
Lascio a Lei di trarre le conclusioni.
Cordiali saluti.
FC
Filippica
È l’ennesima volta che all’7 permettete a maiali, porci, populisti, nazionalisti e schifosi di fare la loro propaganda, facendo gli avvelenatori di pozzi (della mente delle persone). Il vaso non è colmo. È frantumato. Quando mi sento Fubini portare DATI e sentire la riposta del gran co***one comunista di Vauro che difende PUTIN, un dittatore al pari di Hitler che sta invadendo una DEMOCRAZIA, la misura è colma. Non guarderò MAI PIÙ la 7. E te lo dico sinceramente. Piazza Pulita era il mio programma preferito, il mio Vangelo. Di fronte al COVID, abbiamo ingoiato, ma di fronte a una guerra non staremo zitti. E voi giornalisti, al pari di Zuckerberg, state distruggendo il monto intero. La pazienza è finita e voi sparirete assieme al COVID. Addio.
Crisi Ukraina
Perchè ancora non si è sentito un commento dall' ONU? Esiste ancora?
Grazie.
Guerra in Ucraina
Ciao ! Ti seguo sempre, cerca di spiegare al pubblico perché la Russia ha attaccato l’ucraina. Perché la Russia mette in rischio tutto il suo eco sistema ! Perché
L'altra faccia della pandemia
Gentilissimo
La seguo sempre, innanzitutto, con grande stima, sacrificando spesso la mia serata libera biliardo…sono un medico di medicina generale di Milano che non si è mai imboscato durante la pandemia. Avrei qualche considerazione anche semplicemente matematica sulla gestione delle varie ondate, nulla di scandalistico ma secondo me interessante per uno come Lei sempre alla ricerca di verità non guardando in faccia a nessuno.
Resto a sua disposizione se di interesse
Guido Galli
Milsno
Senza parole
Nella trasmissione del 10 febbraio è stato intervistato il prof. Prodi. Che dà lezioni e spiega perché siamo in questa situazione. Ma se la nostra situazione energetica è stata completamente sbagliata forse non è frutto delle scelte fatte negli scorsi anni? Il prof ha detto che ha governato nel 2008. Che scelte sono state fatte in quegli anni?
Gli eroi sono molti di più
Seguo la trasmissione Piazza Pulita da moltissimo tempo, ne apprezzo lo stile, le inchieste e il punto di vista sempre originale e attento su questioni di interesse generale. La mia non è una critica, piuttosto un desiderio. Si parla sempre di Covid nel medesimo modo, mostrando qualche istanza dei No Vax o la fatica degli ospedali nel fronteggiare la pandemia. Poco si parla della fatica di altri settori. Sono un'insegnante che ama profondamente il proprio lavoro, ma da quando il covid è entrato nelle nostre vite ogni giorno mi sembra un incubo. Il mio lavoro è diventato gestione quotidiana dell'imprevisto. Io sono pro Vax, non ho mai compreso le ragioni no Vax, mi sono vaccinata ottemperando a un senso di responsabilità, ma anche ad una richiesta urgente dello Stato che vuole i docenti vaccinati.
Ma non posso non chiedermi "lo Stato in cambio cosa fa? " Ci ha lasciato soli nel gestire una guerra quotidiana, sostenendo addirittura che va tutto bene. Le Asl non rispondono, i ministri affermano che tutto funziona alla grande mentre noi viviamo sospesi e senza risposte. Le regole che valgono a scuola non valgono nei centri città, nei locali, nei supermercati, nei centri commerciali, dove tutti si affollano e si accavallano, ma solo le classi vengono trattate come luoghi di contagio del virus. Mi pare di vivere in una realtà schizofrenica. Quando si parla di medici e infermieri tutti eroi (e ne sono decisamente convinta anch'io), ma gli eroi sono molti di più, sono persone che da due anni lottano e che cercano di mantenere alti livelli di prestazione nonostante ci stiano togliendo tutto: risorse, personale e serenità
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