Biografia

Nikita Sergeevic Kruscev nasce il 15 aprile del 1894 a Kalinovka, nella Russia imperiale, nell'oblast di Kursk. Il suo complesso cognome è trascritto spesso in italiano in Krusciov, oppure Kruscev, o ancora Chruščëv, Khrushchev. Trasferitosi con la sua famiglia in Ucraina, a Juzovka, nel 1908, frequenta le scuole elementari per soli due anni.

Inizia a lavorare in diverse miniere e fabbriche in qualità di installatore di tubi, impegnandosi anche in attività sindacali, in modo particolare nel corso della Prima Guerra Mondiale. In seguito alla Rivoluzione Russa del 1917 entra nell'Armata Rossa, per poi diventare Commissario Politico; l'anno successivo Nikita Kruscev diventa membro del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.

La carriera politica di Nikita Kruscev

Dopo avere lavorato nel Donbass e a Kiev con diversi incarichi amministrativi, nel 1931 passa per le segreterie dei comitati distrettuali, i cosiddetti rajkom, di due quartieri di Mosca, Bauman e Krasnaja Presnja, approfittando delle raccomandazioni avute da Lazar Kaganovic, suo amico; l'anno seguente, invece, è eletto secondo segretario del comitato cittadino moscovita, il gorkom.

Nel 1934 Nikita Kruscev diventa primo segretario del gorkom di Mosca e secondo segretario del comitato regionale, l'obkom, ma anche membro effettivo del comitato centrale del partito.

Alla fine degli anni Trenta Krusciov è nominato come facente funzione di primo segretario del comitato centrale del Partito Comunista Ucraino, dopo che le persecuzioni staliniane avvenute tra il 1937 e il 1938 avevano falcidiato i membri precedenti. Quindi viene eletto primo segretario e assume, al contempo, la segreteria dell'obkom di Kiev, prima di diventare membro candidato del Politburo.

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale è ufficiale politico dell'esercito sovietico; nei mesi che seguono l'invasione tedesca organizzata nel contesto dell'Operazione Barbarossa, tuttavia, entra in contrasto con Stalin a proposito della condotta della guerra nel territorio ucraino: in particolare, reputa uno spreco la sua intenzione di non accettare la ritirata come opzioni militare.

La scalata al potere dopo la morte di Stalin

Dopo essere stato nominato commissario politico nella battaglia di Stalingrado, al termine della guerra Nikita Kruscev inizia la sua scalata verso il potere: in particolare, è dopo il 1953, anno in cui muore Stalin, che dentro il partito si scatena a tutti gli effetti la lotta per la successione.

In un primo momento sembra avere successo la posizione del capo della polizia segreta e ministro degli Interni Lavrentij Pavlovic Berija, ma Kruscev ben presto ottiene l'appoggio di Nikolai Bulganin, Vjaceslav Molotov, Lazar Kaganovic e Gerogij Malenkov, grazie ai quali Berija perde ogni potere e viene messo in prigione, per poi venire addirittura ucciso.

Kruscev diventa, quindi, il leader del partito, sorprendendo - tra l'altro - i delegati del XX Congresso del PCUS con il suo celebre discorso segreto tenuto il 25 febbraio del 1956, quando denuncia i crimini compiuti durante la Grande Purga e soprattutto il culto della personalità di Stalin.

Anche per questo motivo egli deve fare i conti, l'anno successivo, con l'ostilità dei membri del partito più conservatori, che provano a spodestarlo senza successo.

Kruscev primo ministro dell'URSS

Nel 1958, il 27 marzo, prende il posto di Bulganin in qualità di primo ministro dell'Unione Sovietica, diventando capo unico del partito e dello Stato. Molto significative sono le sue decisioni in politica estera: famosa è la discussione avvenuta il 24 luglio del 1959 con il vice presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, invitato a Mosca a inaugurare l'Esposizione Nazionale Americana dal presidente Eisenhower.

Celebre foto di Kruscev e Nixon, immortalati da Elliott Erwitt

Nel corso di tale conversazione, i due uomini politici parlano in pubblico dei rispettivi sistemi economici: da un lato l'economia pianificata, e dall'altro il capitalismo. Quel dialogo passa alla storia come "dibattito in cucina", visto che si svolge nella cucina di una casa prefabbricata all'interno dell'esposizione.

Poco tempo dopo Kruscev ricambia la cortesia recandosi negli Stati Uniti e rimanendovi per due settimane: in questa occasione afferma, davanti alle telecamere della tv americana, che il regime comunista sarà quello sotto cui vivranno in futuro gli statunitensi.

Gli anni '60

Nel 1960 Krusciov rompe con la Repubblica Popolare Cinese, ma soprattutto si rende protagonista di un gesto clamoroso durante una seduta dell'ONU: il 12 ottobre di quell'anno, in segno di protesta contro le dichiarazioni del delegato filippino Lorenzo Sumulong che aveva parlato di imperialismo sovietico nell'Europa orientale, si toglie una scarpa e la sbatte sul tavolo ripetutamente.

L'anno successivo Nikita Krusciov dà il la al piano proposto dal leader della Germania Est, Walter Ulbricht, per la realizzazione del muro di Berlino, con l'obiettivo di bloccare le emigrazioni clandestine sempre più consistenti dei tedeschi orientali verso la Germania occidentale: questo gesto oppressivo, tuttavia, non si concilia per niente con l'apertura politica all'Occidente che il leader sovietico aveva sbandierato fino a quel momento.

La caduta di Kruscev

In seguito alla Crisi dei missili di Cuba, Kruscev si trova in una situazione di notevole difficoltà: la sua caduta sembra essere il frutto di una cospirazione con protagonisti i capi del PCUS, non contenti della sua politica estera, ma anche irritati dall'organizzazione dell'economia del Paese e, in particolare, del settore agricolo; anche la visita della figlia di Kruscev e di suo marito in Vaticano a Papa Giovanni XXIII non viene vista di buon occhio all'interno del partito.

Così, nell'autunno del 1964 Kruscev viene deposto a causa di una cospirazione guidata dal capo del KGB Vladimir Semicastny, da Aleksandr Selepin e da Leonid Breznev, i quali convocano un consiglio speciale del Presidium del Comitato Centrale che vota per le dimissioni del presidente da ogni incarico nel governo e nel partito.

Da quel momento, egli si ritira a Mosca, dove vive come un semplice pensionato, pur rimanendo fino al 1966 nel comitato centrale.