Biografia

Alessio Vinci nasce il 15 aprile 1968 a Lussemburgo, capitale dello Stato omonimo, da madre veneziana e padre messinese (Enrico, funzionario al Parlamento Europeo ed ex collaboratore di Gaetano Martino), maggiore di tre figli. Cresciuto nella sua città natale, alimenta la propria passione per la scrittura (da piccolo sogna di diventare un bravo giornalista come Gianni Brera) studiando scienze politiche in Statale a Milano, ma non ottiene la laurea.

Grazie a una borsa di studio si trasferisce negli Stati Uniti, ad Atlanta, dove comincia a lavorare per l'emittente giornalistica CNN; si occupa soprattutto degli esteri, avvantaggiato dalle numerose lingue apprese durante l'infanzia (oltre al francese e all'italiano, anche il russo, il tedesco e naturalmente l'inglese). Corrispondente da Mosca tra il 1991 e il 1996, ha l'occasione di assistere al putsch della capitale russa e alla crisi costituzionale del 1993; inoltre, ha modo di trattare anche la prima guerra cecena.

A Mosca Vinci è assunto come producer, e guadagna 40mila dollari lordi all'anno, più o meno il doppio di quello che prendeva in Georgia. Benché la lotteria delle green card gli assegni la possibilità di rimanere in America, sceglie di restare in Europa, anche in virtù di una reputazione sempre migliore.

Dopo aver vinto un Ace Award, assegnatogli per il modo in cui ha raccontato le elezioni russe del 1996, ed essere stato testimone nel 1998 dell'attentato terroristico compiuto in Kenya contro l'ambasciata degli Stati Uniti, viene nominato corrispondente da Belgrado nel 1999: nella città serba rimarrà fino al 2001, raccontando i bombardamenti Nato e la conseguente caduta del leader Slobodan Milosevic.

Vincitore dell'Edward Murrow Award, viene scelto come corrispondente da Berlino: dalla capitale tedesca, si occupa di Russia, Africa, Balcani ed Europa Orientale. Nel suo curriculum spiccano viaggi in Uzbekistan (dopo l'11 settembre 2001) e in Afghanistan, proprio nel momento in cui i talebani prigionieri si stanno ribellando a Mazar-I-Sharif.

Alessio Vinci alla CNN

Dopo un breve periodo a New York, diventa corrispondente della CNN da Roma occupandosi nel 2005, tra l'altro, della morte di Papa Giovanni Paolo II, dei suoi funerali e dell'elezioni di Joseph Ratzinger come nuovo pontefice. In quell'anno si aggiudica il premio intitolato a Maria Grazia Cutuli, organizzato dal Comune di Santa Venerina in collaborazione con il "Corriere della sera".

In tv in Italia

Iscritto come pubblicista all'Ordine dei Giornalisti dal 13 giugno del 2006, nel 2009 succede a Enrico Mentana come conduttore della trasmissione di approfondimento "Matrix", in onda su Canale 5 in seconda serata, dopo che l'ex direttore del Tg5 ha scelto di lasciare volontariamente le redini del programma (in occasione della morte di Eluana Englaro, la rete aveva preferito mandare in onda una puntata del Grande Fratello invece di dedicare uno speciale giornalistico a quella vicenda).

Nel 2012 "Matrix" viene chiuso (riprenderà nel 2013 con Luca Telese), e per Vinci a ottobre inizia una nuova esperienza come conduttore di "Domenica Live", il contenitore domenicale dell'ammiraglia Mediaset, dal quale tuttavia viene lasciato a casa dopo sole quattro puntate, per colpa dei bassi ascolti: viene sostituito da Barbara D'Urso.

Ad agosto 2013 approda alla televisione albanese Agon Channel, e a settembre ne diventa direttore editoriale fino alla conclusione dell'esperienza albanese a luglio 2014.

Un nuovo ruolo

Nel 2016 Alessio Vinci entra in Alitalia come responsabile della comunicazione. Dall'ottobre 2017 al 19 novembre 2018 è invece capo della comunicazione istituzionale dell'azienda TIM.