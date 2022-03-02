Mikhail Gorbaciov
Biografia
Michail Sergeevič Gorbačëv - indicato anche come Mikhail Gorbaciov - è stato un politico e statista sovietico, e successivamente russo. Nasce il 2 marzo 1931 da una famiglia di agricoltori nel villaggio di Privolnoye - Territorio di Stavropol - nel sud della repubblica russa.
Formazione e studi
Nel 1950 si diploma ottenendo una medaglia di argento e viene ammesso all'Università Statale di Mosca dove frequenta la facoltà di Legge, laureandosi nel 1955. Successivamente segue dei corsi per corrispondenza presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Stavropol e nel 1967 aggiunge alla sua laurea in Legge una laurea in Economia agraria.
Da studente universitario Mikhail Gorbaciov si iscrive al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Negli stessi anni incontra Raisa Titarenko, che sposerà poco dopo in una semplice cerimonia. Da quel momento Raissa sarà la persona più cara e vicina a Mikhail, rimanendogli a fianco nel corso di tutta la sua carriera politica; la morte della moglie, avvenuta il 20 settembre 1999, ha commosso tutto il mondo.
I primi incarichi politici
Poco dopo il suo ritorno a Stavropol, a Gorbaciov viene offerto un incarico nella locale associazione giovanile Komsomol che segna l'avvio della sua carriera politica.
Nel 1970 viene eletto Primo Segretario del Comitato del Partito nel Territorio di Stavropol: è l'incarico di massima responsabilità della zona.
Nello stesso anno diviene membro del Comitato Centrale del PCUS (Partito Comunista dell'Unione Sovietica). Nel 1978 diventa uno dei Segretari e si trasferisce a Mosca.
Due anni più tardi entra a far parte del Politburo del Comitato Centrale del PCUS: è la massima autorità del partito e della nazione.
Gli anni '80: la Perestroika
Nel marzo del 1985 Mikhail Gorbaciov viene eletto Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito, l'incarico più alto nella gerarchia di partito e nel paese.
È Gorbaciov ad avviare il processo di cambiamento dell'Unione Sovietica che più avanti sarà definito "Perestroika": è una radicale trasformazione della società e del paese, che genera un sostanziale mutamento nello scenario internazionale.
Il nuovo sistema di pensiero che viene associato al nome di Mikhail Gorbaciov gioca un ruolo fondamentale nel porre fine alla Guerra Fredda, arrestando la corsa agli armamenti ed eliminando il rischio di un conflitto nucleare.
Il 15 marzo 1990 il Congresso dei rappresentanti del popolo dell'URSS - il primo parlamento costituito sulla base di libere, e contestate, elezioni nella storia dell'Unione Sovietica - elegge Gorbaciov Presidente dell'Unione Sovietica.
Mikhail Gorbaciov Presidente e premio Nobel
Il 15 ottobre dello stesso anno gli viene assegnato il Premio Nobel per la Pace, a riconoscimento del suo fondamentale ruolo di riformatore e leader politico mondiale, e del fatto di avere contribuito a cambiare in meglio la natura stessa del processo mondiale di sviluppo.
Uno dei momenti fondamentali della sua carriera politica e del processo di distensione tra USA e URSS è quello dell'11 ottobre 1986: Gorbaciov incontra il presidente americano Ronald Reagan a Reykjavík, in Islanda, per discutere la riduzione degli arsenali nucleari installati in Europa. L'accordo porta alla firma - l'anno seguente 1987 - del Trattato INF sulla eliminazione delle armi nucleari a raggio intermedio in Europa.
Gli anni '90
Il 25 dicembre 1991 Gorbaciov rassegna le sue dimissioni da Capo dello Stato.
Dal gennaio del 1992 è Presidente della Fondazione Internazionale Non-Governativa per gli Studi Socio-Economici e Politici (la Fondazione Gorbaciov).
Dal marzo 1993 è Presidente della "Green Cross International", organizzazione ambientalista internazionale indipendente, presente in più di 20 paesi. Ricopre anche l'incarico di Presidente del Partito Social Democratico Unito della Russia, fondato nel marzo del 2000.
Mikhail Gorbaciov ha ottenuto l'Ordine della Bandiera Rossa del Lavoro, tre Ordini di Lenin insieme a molte altre onorificenze e riconoscimenti sovietici e internazionali, e a numerose lauree honoris causa da università di tutto il mondo.
È stato autore di numerosi scritti pubblicati in raccolte di articoli e riviste e di vari saggi, tra i quali citiamo i seguenti:
- A Time for Peace ("Tempo di pace", 1985)
- The Coming Century of Peace ("Si avvicina un secolo di pace", 1986)
- Peace Has no Alternative ("La pace non ha alternative", 1986)
- Moratorium ("Moratoria", 1986)
- Selected Speeches and Writings ("Scritti e discorsi scelti", in sette volumi, 1986-1990)
- Perestroika: New Thinking for Our Country and the World (1987, Perestrojka, Mondadori, 1988)
- The August Coup: Its Cause and Results ("Il colpo di stato di agosto", 1991)
- December 91. My Stand ("Dicembre 1991. La mia posizione", 1992)
- The Years of Hard Decisions ("Gli anni delle decisioni difficili", 1993)
- Life and Reforms ("Vita e riforme", in due volumi, 1995)
- Moral Lessons of the XX Century (dialogo con Daisaku Ikeda, pubblicato nel 1996 in tedesco, francese e italiano - Le nostre vie si incontrano all'orizzonte, Sperling&Kupfer, nel 2000 in russo)
- On My Country and the World ("Sul mio paese e il mondo", 1998)
Gorbaciov è morto il 30 agosto 2022 all’età di 91 anni.
Frasi di Mikhail Gorbaciov
Gesù fu il primo socialista, il primo che cercò di ottenere migliori condizioni di vita per l'umanità.
A volte si dice che a faccia a faccia non si riesce a vedere la faccia dell'altro.
Quando la scienza e la ragione non ci possono aiutare, solo una cosa può salvarci: la nostra coscienza. Perciò abbiamo bisogno di un'ecologia dell'anima.
Credo, come disse Lenin, che questo caos rivoluzionario dovrebbe essere cristallizzato in una nuova forma di vita.
Io non mi sono addormentato una sera comunista ortodosso per svegliarmi una mattina socialista illuminato.
Sono un comunista, un comunista convinto! Per qualcuno potrebbe essere una fantasia. Per me è lo scopo della mia vita.
Boris Eltsin non sfida soltanto i massimi organi del potere dell'Urss, ma aggiunge ulteriori elementi di contrasto, specula sulla tensione che esiste nel Paese. Io condanno questo modo di agire come un atto deliberato che incita allo scontro. Questo deve essere respinto e condannato.
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Commenti
Il mio nuovo libro
Buongiorno
Mi chiamo Sarles Cellini. Età 67 anni, pensionato ex bancario. Grande studioso ed appassionato di storia. Anche viaggiatore per più di quarantanni soprattutto in Europa e nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente per capire le grandi antiche civiltà. Anche la Russia con le visite di Mosca nel 1983 e nel 1990 e di San Pietroburgo nel 1983, allora chiamata Leningrado. Poi una volta andato in pensione negli ultimi sei anni ho incominciato una ricerca dei miei antenati dal cognome Cellini. Sono riuscito ad arrivare indietro di 500 anni fino al 1500. Con le informazioni raccolte negli archivi civili e religiosi ho scritto due libri. Il titolo del libro in oggetto riproduce i 13 Cellini dell'albero genealogico: la copertina riproduce la foto dell'incontro con Papa Francesco avvenuto a Roma in Piazza San Pietro nel corso dell'udienza del 4 dicembre 2019, quando ho consegnato direttamente al Papa il mio primo libro dal titolo "I MAGNIFICI 13 La famiglia Cellini: 350 anni di storia di Romagna".
Ora chiedo di potere consegnare di persona il libro in oggetto a Mikail Gorbaciov per la grande stima che ho nei suoi confronti. Vi prego di mettermi in contatto direttamente con lui per potere venire in Russia e incontrarlo.
Certo di un esito positivo a questa mia richiesta invio cordiali saluti e tanti auguri di buona salute a Mikhail Gorbaciov.
Sarles Cellini
Via ------- 1340
47521 Cesena (FC) ITALIA
numero cellulare 0039 338 -------
telefono fisso di casa 0039 0547 -------
Auguri signor Gorbaciov, lei é un uomo coraggioso e merita il rispetto di tutti.
Grazie al sito "Biografie" ho l'onore di fare gli auguri più sinceri per una lunga vita ad un uomo che ha preferito l'umiltà al potere. Indimenticabile la sua compagna Raisa Maksimovna Gorbačëva alla quale associo la sua persona. Lunga vita e Buon compleanno
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