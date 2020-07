Biografia

Giovanni Clerici, detto Gianni, nasce il 24 luglio del 1930 a Como. Da ragazzo gioca a tennis ottenendo risultati più che discreti: insieme con Fausto Gardini, nel 1947 e nel 1948 si aggiudica due titoli nazionali juniores in doppio, mentre nel 1950 arriva in finale nel torneo nazionale juniores in singolare e a Vichy vince la Coppa de Galea.

Nel 1951 Gianni Clerici inizia a collaborare con la "Gazzetta dello Sport"; l'anno successivo conquista il Monte Carlo New Eve Tournament e nel 1953 gioca il primo turno del torneo di Wimbledon. Dopodiché interrompe la collaborazione con la "Gazzetta dello Sport" e inizia a lavorare per "Sport Giallo" e per "Il Mondo". Nel 1956 viene assunto dal "Giorno", di cui diventa inviato ed editorialista.

Gianni Clerici negli anni '70 e '80

Nel 1972 pubblica per Arnoldo Mondadori Editore "Il tennis facile", seguito due anni più tardi da "Quando viene il lunedì", in cui è presente "I gesti bianchi", romanzo di ambientazione tennistica, insieme con "Altri clown" e "Fuori rosa", storie inserite nel mondo del calcio.

Negli anni successivi il giornalista lombardo pubblica, sempre con Arnoldo Mondadori Editore, "500 anni di tennis" e "Il grande tennis". Nel 1987 (anno in cui la sua opera teatrale "Ottaviano e Cleopatra" vince il premio Vallecorsi), su consiglio di Bud Collins, in occasione degli US Open, Gianni Clerici va a vedere una partita del torneo juniores che vede in campo quello che viene considerato il talento futuro del tennis americano, Michael Chang. Clerici, tuttavia, rimane favorevolmente impressionato dallo sfidante di Chang, Pete Sampras, suggerendo a Sergio Tacchini di metterlo sotto contratto.

Nel 1988 il giornalista lariano pubblica il romanzo "Cuor di gorilla" e abbandona il "Giorno" per approdare a "Repubblica".

Gli anni '90 e 2000

Nel 1995 con Baldini & Castoldi ha l'opportunità di pubblicare la raccolta di tre romanzi brevi "I gesti bianchi", che include "Alassio 1939", "Costa Azzurra 1950" e "Londra 1960". Nello stesso periodo scrive l'opera teatrale "Tenez tennis", che viene presentata alla Biennale di Venezia.

Gianni Clerici

Un paio di anni più tardi porta a termine il romanzo "Il giovin signore", edito da Baldini & Castoldi. Nel 2000 Gianni Clerici torna a scrivere per il teatro con "Suzanne Lenglen", che viene messo in scena al Teatro Belli di Roma. Alla stessa tennista è dedicato il libro del 2002 "Divina. Suzanne Lenglen, la più grande tennista del XX secolo", edito da Corbaccio.

Dopo aver scritto per Baldini & Castoldi il romanzo "Alassio 1939" e per Fazi "Erba rossa", nel 2005 Clerici si cimenta addirittura nella poesia, con la raccolta di componimenti "Postumo in vita", pubblicata da Sartorio. Nel 2006 scrive per Rizzoli la raccolta di racconti "Zoo. Storie di bipedi e altri animali".

Nella storia del tennis

Grazie alla sua lunga carriera e alla sua esperienza, sempre nel 2006 viene inserito nella Hall of fame del Tennis mondiale: è il secondo italiano a ottenere questo riconoscimento dopo Nicola Pietrangeli. Di fatto Gianni Clerici è considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo.

L'anno successivo la sua opera teatrale "Mussolini l'ultima notte" viene messa in scena al Teatro Valle di Roma, mentre Rizzoli pubblica il libro omonimo; lo stesso editore nel 2008 dà alle stampe "Una notte con la Gioconda".

Gli anni 2010

Nel 2010 viene pubblicata "Il cantastorie instancabile - Gianni Clerici lo scrittore, il poeta, il giornalista", biografia autorizzata scritta per Le Lettere Firenze da Piero Pardini e Veronica Lavenia. Rizzoli propone invece "Gianni Clerici agli Internazionali d'Italia. Cronache dello scriba. 1930-2010".

L'anno seguente il columnist di "Repubblica" pubblica per Fandango le poesie contenute ne "Il suono del colore": la stessa casa editrice nel 2012 distribuisce il romanzo "Australia Felix", che precede la pubblicazione per Mondadori di "Wimbledon. Sessant'anni di storia del più importante torneo del mondo". Nel 2015 Clerici dà alle stampe l'autobiografia "Quello del tennis. Storia della mia vita e di uomini più noti di me", edita da Mondadori.