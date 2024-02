La passione per l’astronautica vede Tito Stagno commentatore di coraggiose imprese russe e americane, toccando il culmine della popolarità con la straordinaria e indimenticabile telecronaca dell’ allunaggio in quella notte del 20 luglio 1969 in diretta dallo studio 3 di via Teulada.

1 di 8

Frasi di Tito Stagno

7 fotografie

Foto e immagini di Tito Stagno

Video Tito Stagno

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti

Non ci sono messaggi o commenti per Tito Stagno.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Wernher Von Braun Eisenhower John F. Kennedy Papa Giovanni XXIII Conduttori TV Giornalisti TV