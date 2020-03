Biografia • Her Majesty

Regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda, primogenita del duca e della duchessa di York (che poi diventeranno il re Giorgio VI e la regina Elisabetta), nasce a Londra il 21 aprile 1926. Cinque settimane più tardi, viene battezzata nella cappella di Buckingham Palace con il nome di Elisabetta Alessandra Maria. La sua è un'infanzia assai stimolante e contrassegnata dall'approfondimento degli interessi più svariati: letteratura, e teatro ma studia anche arte e musica; inoltre, impara ad andare a cavallo fino a diventare un'eccellente cavallerizza.

All'età di soli diciotto anni diviene Consigliere di Stato, che in Inghilterra è una figura assai importante, essendo una figura che affianca il re nelle decisioni importanti. Per fare pratica nella politica, incontra settimanalmente il Primo Ministro per discutere di importanti decisioni circa gli affari del Commonwealth.

Durante la seconda guerra mondiale si spende in prima linea facendo pratica come soldato (con il ruolo di secondo tenente) nelle mansioni dell'esercito che prevedono l'utilizzo delle donne. Impara però anche a guidare i camion, imparando fra l'altro a riparare i motori e a cavarsela in qualsiasi situazione o problematica che veda impiegati mezzi o autoveicoli.

Il 20 novembre del 1947 si sposa finalmente con un suo lontano cugino, il Duca di Edimburgo Philip Mountbatten. La principessa ha solo 21 anni ma è già una donna matura e dal carattere deciso e determinato. Ciò le sarà di notevole aiuto, visto che da lì a poco, e precisamente nel 1951, durante un viaggio intorno al mondo (che prevedeva le tappe più disparate, dal Kenya all'Australia passando per il Canada), il padre re Giorgio VI muore ed Elisabetta si trova giocoforza catapultata su uno dei troni più importanti del mondo, con alle spalle secoli di tradizione.

E' il 1952 e la regina ha solo 26 anni, la seconda guerra mondiale è da poco finita lasciando prostrata l'intera Europa, non esclusa l'Inghilterra. Anzi, il suo Paese ha dato un contributo fondamentale nel tener testa alle barbariche truppe naziste, che tentarono più volte di far capitolare il popolo anglosassone.

E' da segnalare fra l'altro che la sua incoronazione, che ha luogo il 2 giugno 1953, è il primo evento di quel tipo che ha goduto di una ripresa televisiva. Alla cerimonia sono presenti tutti i rappresentati politici della Bretagna, i primi ministri e i capi di tutti i paesi del Commonwealth e i maggiori rappresentanti di stati stranieri. In questo senso, già si può intravedere un segno dell'enorme esposizione mediatica che contrassegnerà il regno della famiglia Windsor negli anni a venire.

Regina estremamente popolare, non risparmia la sua presenza in pubblico, con una devozione alla "causa" veramente encomiabile e molto apprezzata dai suoi sudditi. In termini di viaggi e spostamenti batte tutti i record delle precedenti detentrici del trono d'Inghilterra. Inoltre, sempre in linea con quanto detto prima, la curiosità e lo scandaglio di cui è oggetto la famiglia regnante da un lato è come se avesse smitizzato un universo lontano e inavvicinabile, dall'altro ottiene però l'effetto benefico di avvicinare notevolmente la famiglia reale alla gente comune, in grado in questo modo di seguirne le gesta, gli amori e i comportamenti.

Nel 1977 Elisabetta celebra il Giubileo d'Argento, ossia il 25esimo anniversario della sua ascesa al trono, mentre nel 2002 solenni festeggiamenti celebrano i suoi 50 anni con la corona. Sul piano strettamente familiare, dal suo matrimonio nascono ben quattro figli: il notissimo e chiacchierato Principe Carlo, il Principe Andrea, la Principessa Anna e il Principe Edoardo.

Il 9 settembre 2015 supera il primato di longevità sul trono che apparteneva alla Regina Vittoria (oltre 63 anni di regno).