Biografia • Messaggio di assistenza

Sathya Narayana Raju Ratnakaram, noto come Sathya Sai Baba, nasce il 23 novembre 1926 a Puttaparthi, piccolo villaggio nell'Andra Pradesh (nell'India del sud).

La sua è una figura tanto popolare quanto controversa: maestro spirituale, sono milioni i suoi devoti in tutto il mondo.

A soli 14 anni affermò di essere la reincarnazione di Shirdi Sai Baba, e la seconda incarnazione di Kalki (avatar del Kali Yuga), prendendo quindi il suo nome.

Fin dall'adolescenza Sai Baba ha sostenuto, attraverso i suoi insegnamenti, che l'istruzione insieme allo sviluppo del carattere, la conservazione dello stato di salute e la soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo sono diritti concessi da dio a tutta l'umanità, senza distinzione di classe sociale, razza o credo religioso.

Il suo insegnamento si fonda sul concetto che l'uomo sia essenzialmente divino, e che egli debba quindi impegnarsi a riscoprire la propria Natura Divina.

Numerose sono le iniziative intraprese che sono raggruppate in quelle che vengono definite come Grandi Opere Sociali: l'Istituto di Educazione Superiore, l'Istituto Superiore di Medicina, il Progetto Acqua Potabile sono alcuni esempi.

Sai Baba predica il servizio e la solidarietà ai bisognosi; l'Organizzazione Sathya Sai in tutto il mondo opera in questo senso, gestendo strutture come mense, ospedali, scuole, asili oltre ad attività di assistenza e di distribuzione di cibo e indumenti a poveri ed emarginati.

La popolarità di Sathya Sai Baba in occidente è dovuta soprattutto all'opera dei media, che hanno sì interesse verso il suo messaggio ma soprattutto verso la paranormalità e la fenomenologia in genere. Sai Baba è infatti conosciuto anche per i suoi miracoli, contestati da più parti, ma anche da se stesso: vengono da lui considerati solo uno stratagemma per attirare l'attenzione, e considera come miracolo più grande quello di poter trasformare l'animo umano.

Ricoverato alla fine di marzo del 2011 in condizioni gravissime nell'ospedale costruito dalla sua stessa associazione a Puttaparthi, muore il 24 aprile 2011 all'età di 85 anni.