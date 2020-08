Biografia • Con l'anima, e con i piedi nudi

Nata il 27 agosto 1941 a Mindelo, sull'isola di San Vicente, Capo Verde, Cesaria Evora è stata la più conosciuta interprete della "morna", stile che unisce le percussioni dell'Africa occidentale con il fado portoghese, la musica brasiliana e i canti di mare britannici.

Cesaria Evora, "Cize" per i suoi amici, grazie alla sua grande voce e al suo aspetto stupefacente si mise presto in luce, ma le sue speranze di diventare una cantante professionista non si realizzarono completamente. La cantante Bana e l'associazione delle donne di Capo Verde la invitarono a Lisbona per incidere qualche brano, ma nessun produttore discografico si mostrò interessato. Nel 1988 Josê Da Silva, giovane francese originario di Capo Verde, le propose di recarsi a Parigi per incidere un album. Cesaria accettò: aveva già 47 anni, non era mai stata a Parigi e non aveva nulla da perdere.

Nel 1988 la Lusafrica produce il suo primo album, "La Diva aux pieds nus", il cui brano "Bia Lulucha", una coladera con il gusto dello zouk (tutti balli tipici delle isole), diventa molto popolare presso la comunità di Capo Verde. "Distino di Belata", il suo secondo album, uscito due anni dopo, contiene mornas acustiche e coladeras elettriche. Il lavoro non ottiene un grande successo e la sua etichetta discografica decide di realizzare un album acustico, poi realizzato in Francia, patria di alcuni suoi entusiasmanti concerti.

"Mar Azul" esce alla fine dell'ottobre 1991 e il consenso comincia ad ampliarsi. L'album é trasmesso dalla FIP Radio da France Inter e da molte altre radio francesi e anche il suo concerto al New Morning Club registra il tutto esaurito. Questa volta il pubblico è composto in prevalenza da europei entusiasti, segno che Cesaria Evora ha sfondato davvero, riuscendo a superare le barriere di gusto e di genere.

L'anno dopo è la volta di "Miss Perfumado" che la stampa francese accoglie con calore proporzionato all'oggettiva bellezza dell'album. I critici fanno a gara per cercare di definire questa artista singolare: i paragoni con Billie Holiday si sprecano. Cominciano anche a circolare quegli aneddoti, quei piccoli particolari su di lei che diventeranno parte della sua leggenda: il suo amore smodato per il cognac e per il tabacco, la sua vita dura in quelle isole dimenticate, le dolci notti di Mindelo e così via.

Dopo due anni di successi arriva anche la consacrazione di un mostro sacro della musica brasiliana: Caetano Veloso sale sul palco con lei per accompagnarla durante un'esibizione a San Paolo, gesto che equivale ad un battesimo ufficiale. Veloso dichiara che Cesaria figura tra le cantanti che lo ispirano. Cesaria Evora trionfa anche in Spagna, Belgio, Svizzera, Africa e nei Caraibi. Attraverso la Lusafrica firma un contratto con la BMG e l'antologia "Sodade, les plus belles Mornas de Cesaria Evora" viene pubblicata in autunno. A questo si affianca l'album "Cesaria", disco d'oro in Francia e successo internazionale, soprattutto negli USA, dove ottiene una "nomination" per il Grammy Award.

Intanto il suo grande amore per il contatto diretto con il pubblico non si esaurisce. Dopo una serie di concerti a Parigi parte per la sua prima tournèe negli Stati Uniti dove richiama folle di tutti i generi. Madonna, David Byrne, Brandford Marsalis e i tutti i più grandi artisti di New York corrono per assistere al suo concerto al Bottom Line. Goran Bregovic invece, geniale compositore di colonne sonore e di musiche "balcaniche", la invita a registrare "Ausencia" per la colonna sonora di "Underground", diretto da Emir Kusturica. Poi dopo un massacrante tour in cui tocca mezzo mondo (Francia, Svizzera, Belgio, Brasile, Germania, Hong Kong, Italia, Svezia, U.S.A., Canada, Senegal, Costa d'Avorio e Inghilterra), registra un duetto con l'ormai fidato Caetano Veloso per il progetto Red Hot & Rio.

Star di livello internazionale riconosciuta, Cesaria Evora ha avuto anche il privilegio di vedersi dedicato un servizio speciale da parte del canale culturale franco-tedesco "Arte".

Ritiratasi nel settembre 2011 per motivi di salute, Cesaria Evora muore a Praia (Capoverde) il 17 dicembre 2011, all'età di 70 anni.