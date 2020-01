Biografia • Alla scoperta del talento

Mara Maionchi vede i sui natali a Bologna il giorno martedì 22 aprile 1941 sotto il segno del toro. C'è un piccolo mistero legato alla sua nascita in quanto a causa di alcune vicissitudini legate appunto al periodo bellico, viene inizialmente registrata come figlia di NN. Vi sono dubbi anche sulla correttezza del cognome, Maionchi o Majonchi? In seguito, a dispetto del periodo post-bellico pessimo per molti italiani, trascorre comunque un infanzia felice nella città felsinea.

Nel 1959, raggiunta l'età dei diciotto anni, l'intraprendente Mara inizia a lavorare per una ditta di antiparassitari. Poi, per ricercare nuovi orizzonti, nel 1966 si trasferisce a Milano, dove trova lavoro presso una ditta di impianti antincendio.

L'anno successivo ha inizio, quasi per caso, la sua carriera nel mondo della musica e più precisamente nell'ambiente della discografia. Risponde infatti ad un'inserzione pubblicata su un quotidiano milanese. Si ritrova quindi a lavorare come segretaria nell'ufficio stampa e ricopre poi anche il ruolo di responsabile della promozione presso la casa discografica Ariston Records. Mara Maionchi incomincia a sviluppare le sue capacità ed entra in contatto con cantanti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano.

È in questo periodo che Mara conosce la persona che poi sposerà alla fine degli anni Settanta: Alberto Salerno, discografico e paroliere.

La vulcanica Mara, nel 1969 collabora poi con Mogol e con Lucio Battisti, lavorando per la loro casa discografica, la Numero Uno.

Passano circa sei anni e l'impetuosa discografica nel 1975 approda alla Dischi Ricordi dove ricopre inizialmente il ruolo responsabile editoriale e infine di direttore artistico. Qui emerge tutta la sua capacità di talent scout. Porta alla ribalta nazionale Gianna Nannini e le sue collaborazioni confermano il successo di big quali Edoardo De Crescenzo, Umberto Tozzi, Mia Martini e Fabrizio De André.

Seguono anni di successi, Mango e Renzo Arbore vengono lanciati da Mara Maionchi. Lavora anche per la Fonit-Cetra, casa discografica nella quale ricopre, nel 1981, il ruolo di direttore artistico.

Con il marito Alberto Salerno, crea poi nel 1983 una propria etichetta: la Nisa. Mara si conferma nel ruolo di scopritrice di talenti: Tiziano Ferro è un'altra delle sue creature di successo.

Nel 2006 Mara e l'ormai inseparabile compagno, coadiuvati anche dall'aiuto delle due figlie Giulia e Camilla, fondano un'altra casa discografica dal nome emblematico; "Non ho l'età". L'etichetta indipendente ha come core-businnes la scoperta e la promozione di nuovi talenti.

È forse stato questo orientamento che ha indotto la dirigenza di Rai Due ha proporle nel 2008, un ruolo da giurato nella prima edizione italiana del format televisivo di origine inglese "X Factor", che si propone appunto di scoprire nuovi talenti musicali. Mara accetta e diventa, grazie alla sua rude ma simpatica spontaneità un vero e proprio personaggio televisivo.

Nella prima edizione affianca in giuria il cantante Morgan (ex voce dei Blu Vertigo) e la poliedrica e non meno "diretta" Simona Ventura, che fa da madrina al programma.

Grazie alla nuova popolarità raggiunta viene confermata anche per la seconda edizione dello show, e la Rai le da anche un incarico come conduttrice del programma musicale "Scalo 76", dove affianca Francesco Facchinetti (ex Dj Francesco) che è poi è l'anchorman di X Factor.

Nel 2009, arrivata alla terza edizione, la giuria di "X Factor" cambia un elemento. Claudia Mori, la moglie del "sempiterno molleggiato della via Gluck", prende il posto di Simona Ventura. Mara collabora con lei, con il pirata Morgan e con Facchinetti Jr a confermare il successo della trasmissione. Sempre nello stesso anno dà alle stampe la sua autobiografia, "Non ho l'età".

Nel luglio del 2010, grazie alla sua rutilante simpatia, Mara Maionchi, viene scritturata da Aldo, Giovanni e Giacomo, per vestire i panni della suocera di Aldo nel cast per il loro cine-panettone: "La banda dei Babbi Natale".

A settembre del 2010 Mara è ancora uno dei giurati della quarta edizione di "X Factor", stavolta in compagnia di Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo e di Stefano Belisari (al secolo Elio di Elio e le Storie Tese).

Le sue partecipazioni come giudice a X Factor si protraggono negli anni - alternate anche al programma Xtra Factor, in cui è opinionista - affiancando con la sua esperienza numerosi artisti-giudici: da Manuel Agnelli e Fedez (2016), fino a Sfera Ebbasta e Samuel Romano (2019).