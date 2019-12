Biografia

Marco Mengoni nasce il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Avvicinatosi alla musica sin da piccolo, si iscrive a una scuola di canto all'età di quattordici anni. Trasferitosi a Roma, si esibisce durante i matrimoni e nei pianobar proponendo pezzi propri o cover di brani altrui. Nel 2009, prende parte ai provini di "X Factor", venendo scelto da Morgan per la categoria 16/24 anni. Il 2 dicembre di quell'anno, Marco si aggiudica la terza edizione del talent show di Raidue, guadagnando un contratto discografico con "Sony Music" da 300mila euro, e la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo dell'anno successivo nella sezione "Artisti".

Dopo aver ricevuto il Premio della Critica, attribuitogli da una giuria composta da speaker radiofonici e giornalisti, pubblica "Dove si vola", canzone interpretata nel corso della finale del programma. Il singolo esordisce direttamente al primo posto della classifica Fimi, e anticipa l'Ep omonimo, che ottiene un disco di platino dopo aver superato quota 60mila copie vendute. Mengoni, quindi, partecipa a Sanremo 2010 con il brano "Credimi ancora" (al centro di alcune polemiche alimentate dal suo scopritore Morgan), che gli permette di classificarsi al terzo posto (dopo aver duettato con il Solis String Quartet). Nello stesso periodo pubblica "Re Matto", secondo Ep, che si piazza in prima posizione nelle classifiche di vendita, restandovi per quattro settimane consecutive. "Re Matto" ottiene il doppio disco di platino, avendo venduto più di 120mila copie, e dà il via al "Re matto tour".

A partire da maggio del 2010 le radio trasmettono "Stanco (Deeper inside)", secondo singolo estratto, mentre Marco si aggiudica il premio di uomo dell'anno ai Trl Awards, assegnatogli da una giuria di Mtv Italia. Dopo aver pubblicato "Re Matto platinum edition", Mengoni vince anche due Wind Music Awards, assegnatigli per i dischi di platino ottenuti fino a quel momento. Il 19 ottobre Sony pubblica il cd/dvd "Re matto live", che esordisce ancora una volta al primo posto in classifica. Da "Re matto live" viene estratto il singolo "In un giorno qualunque": anch'esso vincerà il disco di platino. Nominato Best Italian Act in occasione degli Mtv Europe Music Awards che si svolgono nell'ottobre del 2010, diventa, il mese successivo, il primo italiano a essere nominato Best European Act.

Dopo aver registrato "Per non essere così", presente in "Sei Zero", dvd di Renato Zero, Marco riceve altri tre Wind Music Awards all'Arena di Verona. Pochi giorni dopo, pubblica "Questa notte", secondo singolo tratto da "Re matto live". Dopo una partecipazione al "Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber", l'interprete laziale pubblica a settembre 2011 "Solo (Vuelta al ruedo)", singolo che anticipa l'uscita del disco "Solo 2.0". Ancora una volta, il debutto è bagnato dal primo posto nella classifica Fimi. Gli altri singoli estratti sono "Tanto il resto cambia" e "Dall'inferno".

Dopo aver inciso con Lucio Dalla "Meri Luis", brano contenuto nel disco dell'artista bolognese "Questo è amore", Mengoni dà il via a novembre al "Solo tour 2.0". Mentre l'album ottiene addirittura il disco d'oro, Marco registra il "Concerto di Natale", trasmesso su Raidue il 24 dicembre, e diviene testimonial di "Corri la vita", progetto benefico per la lotta contro i tumori. Impegnato anche nel doppiaggio - presta la voce a Once-Ier nel film animato "Lorax - Il guardiano della foresta" - Mengoni interpreta "Scrivi qualcosa per me", brano di Alex Baroni contenuto in "Il senso di Alex", disco tributo all'artista rimasto ucciso in un incidente in moto.

Nominato per il "Superman Award" e il "Best look" ai Trl Awards del 2012, Mengoni pubblica l'Ep digitale "Dall'inferno", e prosegue il "Solo tour 2.0": non più nei palazzetti ma nei teatri, grazie alla collaborazione con Andrea Rigonat ed Elisa.

Il 13 dicembre 2012 viene ufficializzato il ritorno di Marco Mengoni a Sanremo: nel 2013 parteciperà alla rassegna canora condotta da Fabio Fazio con i brani "Bellissimo" e "L'essenziale". Ed è proprio con quest'ultima che vince l'edizione n°63 della kermesse canora.