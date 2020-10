Biografia

Antonio Maria Catalani nasce a Roma il 20 giugno 1988 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. E' conosciuto anche come “Holaf”, il suo nome d’arte, come pittore affermato. Ha ereditato la passione per questa disciplina artistica dalla sua famiglia. Sin da piccolo infatti, ha vissuto l’arte come qualcosa di immancabile nella vita di tutti i giorni (sua madre, il nonno ed il bisnonno erano artisti).

Holaf, però, non è solo un bravo pittore che crea le sue opere con il cuore, ma anche un giovane che ama la recitazione. Per conoscere e approfondire meglio quest’arte, Antonio Catalani ha infatti frequentato due accademie, diventando un attore di teatro. La fotografia è un’altra passione che Antonio coltiva, prestandosi spesso a fare da modello (sin da giovane).

Antonio Catalani

Antonio Catalani e l'artista Holaf

I dipinti realizzati da Holaf esprimono al meglio la sua personalità, attraverso tratti decisi e l’utilizzo creativo dei colori. Alcuni ritengono che nelle sue tele si colga una certa dose di aggressività. Di certo Holaf non ha mai nascosto i temi che ispirano le sue opere d’arte, come la protesta giovanile e l’anarchia.

Altra fonte di ispirazione artistica sono i viaggi che Antonio Catalani compie in giro per il mondo, e che rappresentano esperienze da cui trarre spunti interessanti anche dal punto di vista artistico e creativo.

A proposito della sua arte figurativa ha più volte dichiarato:

“Sono un artista che non ama le barriere”.

Avendo respirato arte fin da bambino, Holaf è sempre stato un autodidatta; ha appreso tutto direttamente “sul campo”, osservando gli artisti che aveva in famiglia e che da subito lo hanno guidato alla scoperta del mondo della pittura nello specifico.

Nel mese di maggio 2019 Holaf realizza la sua prima mostra personale aperta al pubblico, presso la Galleria Tibaldi, a Roma.

Tra gli estimatori dell’arte di Holaf, c’è anche lo scrittore Erri De Luca, che a proposito delle opere esposte alla Tibaldi ha avuto parole di stima e apprezzamento. De Luca è riuscito a cogliere alcuni tratti della personalità del pittore nelle opere realizzate:

“Nelle sue opere c’è una rissa irrisolta, attraverso la raffigurazione. La esprime, ma non se ne libera, perché sente di non consistere in quelle opere. E malgrado la sua insoddisfazione in quei quadrati al muro si vede la mano sicura di chi possiede un mezzo e lo piega al suo pensiero e istinto. Ribolle eppure governa la materia che gli da alla testa, ha volontà di conoscere i suoi limiti, ma i propri si esplorano solo a rischio di sbandare”.

Antonio Catalani, vita privata e curiosità

La vita sentimentale di Antonio Catalani è stabile, visto che da tempo ha una relazione sentimentale con Caterina Zanardi Landi. Di famiglia nobile (figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi e di Sabina Cornaggia Medici Castiglioni), Caterina è contessa e lavora come responsabile eventi del Castello di Rivalta, nel piacentino.

Non si conosce molto altro della vita privata di Holaf perché è un tipo assai riservato a cui non piace occupare le pagine dei giornali di gossip. Chi desidera conoscerlo meglio può però collegarsi al suo profilo Instagram in cui condivide la maggior parte degli eventi della sua vita.

Antonio Catalani con Caterina Zanardi Landi

La nostra è una storia forte e bella. Stiamo bene insieme e siamo sicuri di esserci trovati. Sono innamoratissimo. Il pittore e la contessa, poi, formano una bella favola.

Ci sono scatti professionali della sua attività di modello, ma anche immagini che lo ritraggono in compagnia della sua fidanzata. Sappiamo che è un appassionato di moto e di sport, praticante del surf, skateboard e del football americano. In realtà di quest'ultimo sport è qualcosa di più che appassionato: con la squadra milanese dei Rhinos è stato campione d'Italia nel 2016!

Oltre al profilo personale, il pittore su Instagram cura un altro profilo dedicato interamente all’arte, dove raggruppa i suoi traguardi professionali e artistici.

In qualche intervista rilasciata, Holaf ha rivelato di considerare l’arte come terapia con sé stesso (ecco il motivo per cui trapela una certa parte istintuale e aggressiva di lui) e che quando disegna, tende sempre a dipingere una persona, rielaborando poi il tutto quando arriva al momento finale.

Nel 2020 conosce un momento di grande notorietà grazie alla partecipazione televisiva al programma Ballando con le stelle; Antonio Catalani balla in coppia con Tove Villfor, maestra svedese di ballo, anche lei per la prima volta in tv.

Antonio con Tove Villfor

Una curiosità: Antonio appare come attore in un cameo nel film "Zoolander 2", di Ben Stiller.