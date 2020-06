Biografia • Centrocampo sicuro

Il calciatore inglese Frank James Lampard, Jr. nasce il 20 giugno 1978 a Romford, Havering (Inghilterra). Il padre Frank Lampard Sr. è un ex giocatore, in passato due volte campione inglese con la squadra del West Ham United. Anche lo zio, Harry Redknapp, è stato un giocatore di alto livello.

Il giovane Lampard inizia la sua carriera proprio nel West Ham nel 1995, dove il padre è assistente allenatore. Poco dopo passa alla squadra della città di Swansea.

Portato al Chelsea dal tecnico italiano Claudio Ranieri nel 2001, è con Josè Mourinho che Lampard è diventato un centrocampista completo con ottime qualità sia difensive che d'attacco. In sintesi è sicuramente uno centrocampisti più forti e completi nel panorama del calcio mondiale.

Nel mese di novembre del 2005 è stato votato come il secondo giocatore migliore in Europa, secondo solo al brasiliano Ronaldinho.

Il mese successivo, per il premio "FIFA world player of the year 2005", Lampard è stato superato ancora da Ronaldinho.

Detiene lo straordinario record di 164 presenze consecutive in Premier Leaugue; chi lo precedeva, come spesso accade per questo tipo di record, era un portiere, David James. Lampard ha interrotto la serie solamente a causa di una banale influenza.

Una delle sua specialità è il tiro da fuori area, che tante soddisfazioni ha regalato a lui e alle sue squadre. Lampard ha avuto modo di dichiarare che il suo modello è stato l'italiano Gianfranco Zola, che con lui ha militato nel Chelsea.

Nella sua carriera Lampard finora ha vinto una coppa UEFA e l'Intertoto (con il West Ham United, nel 1999), due Coppa di Lega (con il Chelsea, nel 2005-2006, 2006-2007), la FA Cup (con il Chelsea, nel 2005), la Premiership inglese (con il Chelsea, nelle stagioni 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010).