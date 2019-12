Biografia

Massimiliano Ossini nasce il 22 dicembre del 1978 a Napoli. Nel 1997 ottiene il diploma di liceo scientifico, per poi iscriversi all'università a Milano studiando Scienze della Comunicazione. Dopo qualche lavoro in ambito pubblicitario, nel 2000 esordisce a teatro come attore della commedia Cyrano de Bergerac (celebre opera di Edmond Rostand), per la regia di Giuseppe Patroni Griffi.

Gli anni 2000

L'anno successivo - nel 2001 - Massimiliano Ossini lavora in televisione come uno dei volti di Disney Channel, canale satellitare per bambini e ragazzi. A partire dal 2003 è su Raidue per presentare "Disney Club".

Sempre sulla stessa rete nel 2005 Ossini è inviato per il magazine "Random". L'anno seguente su Raiuno è uno dei concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci "Notti sul ghiaccio". Qui Massimiliano si improvvisa pattinatore sul ghiaccio e si classifica al primo posto.

Nel frattempo è accanto allo chef Gianfranco Vissani per condurre "Linea Verde", dove in seguito sarà affiancato da Veronica Maya. Nel 2008 su Sky presenta il quiz "Sei più bravo di un ragazzino di quinta?". L'anno successivo su Raiuno partecipa a "Sabato & Domenica".

Massimiliano Ossini

Vita privata

Nel 2003 sposa Laura Gabrielli, imprenditrice di Ascoli Piceno cinque anni più vecchia di lui, con cui è fidanzato dall'età di 23 anni. La coppia ha tre figli: Carlotta, nata nel 2004; Melissa, nata nel 2005; Giovanni, nato nel 2008. In questo anno durante affrontano la difficile decisione se portare a termine la gravidanza, in quanto a Laura viene diagnosticato un tumore alla tiroide. La coppia con grande coraggio decide di far nascere il figlio, che nasce sano e senza problemi: anche Laura sconfigge la malattia con successo.

Massimiliano Ossini negli anni 2010

Nel 2010, anno in cui lascia "Linea Verde", è su Deakids per lo "Zecchino d'Oro Show" e per il "Concerto di Natale". Su Raitre inizia a collaborare con "Cose dell'altro Geo", programma legato alla trasmissione di divulgazione condotta tradizionalmente da Sveva Sagramola.

Nel 2011 su Raidue appare in "Karol, un Santo Padre", in "I love Italy" e in "Premio Bellisario"; due anni più tardi Massimiliano Ossini su Raitre presenta "E se domani". Su Raiuno conduce "Uno Mattina Verde".

Nel 2014 Ossini è uno dei concorrenti del talent show di Raiuno "Si può fare!", condotto da Carlo Conti. In questo periodo diventa presentatore di "Linea bianca", programma settimanale di Rai Uno dedicato al mondo della montagna. Nel 2015 passa su Raidue comparendo in "Cronache animali"; sempre sulla seconda rete Rai nella stagione 2016/2017 è al fianco di Adriana Volpe e di Manila Nazzaro per presentare "Mezzogiorno in famiglia", in onda nel fine settimana. Nel 2018 passa a condurre "UnoMattina Estate", su Raiuno.