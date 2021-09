Biografia

All'interno del cast della sesta edizione del Grande Fratello VIP, annunciato gradualmente da Alfonso Signorini, nel mese di agosto 2021 è comparso un nome non molto conosciuto per il grande pubblico, quello di Sophie Codegoni. La modella e influencer di origini lombarde è diventata una vip nel momento in cui ha preso parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in veste di tronista. Per questa ragione la vita privata e quella lavorativa della giovane sono intrinsecamente legate: scopriamo allora di seguito quali sono le tappe salienti del percorso di Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni

La giovinezza e l'esordio come modella ed influencer

Sophie Codegoni nasce il 22 dicembre del 2000 a Tradate in provincia di Varese. A partire dal periodo che corrisponde alla fine della sua adolescenza vive nella città di Rimini. I genitori si separano mentre Sophie è ancora piccola, ma riescono comunque a instaurare un rapporto positivo con la figlia, mantenendo entrambi una buona presenza nella vita della ragazza.

In particolare il padre Stefano Codegoni ha una forte influenza sulla ragazza, grazie al suo lavoro come titolare di uno dei locali più in vista di Corso Como, a Milano, fulcro della movida meneghina. Nonostante scelga di trasferirsi a Rimini più avanti, la madre rimane a Varese mentre il padre vive a Milano.

Il più importante legame familiare di Sophie è quello con il fratello, Riccardo Codegoni, più giovane di otto anni: Sophie lo considera quasi come un figlio.

Sin da quando è adolescente Sophie Codegoni lavora come indossatrice per l'influencer più famosa d'Italia, ovvero Chiara Ferragni. Frequentando i salotti milanesi anche grazie al padre, la giovane non è assolutamente a digiuno nell'ambiente della moda: conosce bene le passerelle.

Anche dopo la partecipazione televisiva a Uomini e Donne continua a lavorare in qualità di modella, mettendo a frutto i numerosi contatti che le si sono presentati in virtù della preziosa esperienza tv.

Nell'estate del 2021 posa per la linea di costumi da bagno della sua amica Taylor Mega: le due hanno trascorso una vacanza lavorativa a Portofino dove i costumi dell'influencer erano pubblicizzati in ogni foto.

Sophie Codegoni e il trampolino di lancio con Uomini e Donne

Dopo aver iniziato a lavorare come modella e ad aver acquisito un buon seguito in qualità di influencer sui social, Sophie viene scelta da Maria De Filippi come tronista nel programma di culto Mediaset Uomini e Donne. Nell'ambito della trasmissione si dimostra particolarmente interessata a tre corteggiatori, concentrandosi poi su Matteo Ranieri e Antonio Borza.

Nel mese di febbraio 2021 Sophie Codegoni annuncia a sorpresa di essere arrivata a una decisione: ciò dopo aver testato il feeling in due uscite esterne diverse. La tronista afferma di avere le idee chiare e, nonostante i telespettatori notino una complicità poco solida con Matteo Ranieri, Sophie decide in ogni caso di uscire dal programma con lui.

Il legame tra i due dura poche settimane ed è estremamente legato alla risonanza che la coppia ha sui social. Per la stessa natura dell'origine della relazione, nata davanti alle telecamere, gli obiettivi sono puntati sui due in ogni momento, andando ad accrescere la pressione. Sui rispettivi account i due pubblicano foto che testimoniano una crescente intimità e l'apparente volontà di creare una storia con basi forti, in grado di far fronte alle sfide legate alla notorietà in ascesa.

Tuttavia, la storia è destinata a durare poco, per la precisione quattro settimane. Basta un mese affinché Matteo e Sophie decidano di lasciarsi e che lei lo comunichi tramite una diretta Instagram. La causa della separazione tra i due nasce da una forte diversità di atteggiamento, che ha poi portato a un distacco anche dal punto di vista emotivo.

Dal legame con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 6

Al termine della relazione con il suo ex corteggiatore, Sophie Codegoni viene avvistata dai paparazzi nel mese di giugno 2021 presso la casa di Fabrizio Corona. A seguito della segnalazione da parte dei vicini disturbati da un rumore eccessivo proveniente dalla casa dell'uomo, Fabrizio presenta Sophie come la sua nuova fidanzata.

Anche se non sono arrivate smentite ufficiali, la modella accoglie il successivo progetto lavorativo dichiarandosi single. Si tratta dell'entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 (con inizio il 13 settembre 2021) giunto alla sua sesta edizione. Sophie è ufficializzata come seconda concorrente dopo Katia Ricciarelli: la giovane prende parte al reality anche con l'intenzione di non negarsi eventuali possibilità di trovare l'uomo giusto.