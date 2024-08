Biografia

Nadia Battocletti nasce a Cles, in provincia di Trento, il 12 aprile 2000. È un'atleta mezzofondista italiana.

Con la sua straordinaria versatilità e la sua tenacia, nei primi anni 2020 ha conquistato il cuore degli appassionati e si è imposta sulla scena internazionale come una delle più promettenti atlete della sua generazione.

Nadia Battocletti

Le radici trentine e la passione per la corsa

Nata e cresciuta in Trentino, Nadia ha fin da piccola respirato l'aria della montagna e sviluppato una profonda passione per la corsa. I primi passi nel mondo dell'atletica li ha mossi sulle piste di casa, dove ha mostrato un talento innato per le lunghe distanze.

È figlia d'arte, entrambe i genitori sono ex atleti: il padre Giuliano Battocletti è un ex maratoneta e mezzofondista; la madre Jawhara Saddougui, è una ex ottocentista marocchina.

Nadia cresce a Cavareno, sempre in Trentino, a poco meno di 1000 metri di altitudine.

Allenata proprio dal padre, inizia a praticare l'atletica leggera all'età di 12 anni presso l'Atletica Valli di Non e Sole.

Divenuta maggiorenne, nel 2018, anche grazie ai suoi risultati e al talento brillante Nadia Battocletti passa al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (Corpo di Polizia Penitenziaria).

Papà è il mio allenatore da sempre. Non so come sarebbe avere un altro allenatore e non vedrei un'altra figura al suo posto. Siamo entrambi molto determinati. Se mi metto in testa qualcosa, si fa e basta.

L'esplosione e i primi successi

A livello giovanile conquista una medaglia di bronzo e una d'argento rispettivamente nei 3000 metri piani agli Europei under 20 di Grosseto 2017 e nei 5000 metri piani agli Europei under 20 di Borås 2019.

È nei primi anni 2020 che Nadia Battocletti compie un'ascesa fulminante, conquistando titoli e record a ripetizione.

Diviene una specialista della corsa campestre: è campionessa europea individuale di corsa campestre per quattro edizioni consecutive, a Tilburg 2018 e Lisbona 2019 nella gara U20 ed a Dublino 2021 e Venaria 2022 nella gara U23. È l'unica atleta (comprendendo maschi e femmine) ad aver vinto entrambe le competizioni giovanili degli europei di cross per due volte.

Il 23 luglio 2023, in occasione dei London Anniversary Games, 10ª tappa della Diamond League, ha stabilito il nuovo record italiano dei 5000 metri piani con il tempo di 14'41"30, migliorando il vecchio primato di Roberta Brunet che resisteva dal 1996.

Il 10 dicembre, alla sua prima partecipazione da seniores, ottiene una storica medaglia d'argento ai campionati europei di corsa campestre di Bruxelles 2023.

Il 7 giugno 2024, ai campionati europei di Roma, vince la medaglia d'oro nei 5000 metri piani con il crono di 14'35"29, siglando il primato italiano ed il record dei campionati. Passano solo quattro giorni e Nadia Battocletti vince anche la gara dei 10000 metri con il tempo di 30'51"32; nuovo primato italiano.

Nadia Battocletti alle Olimpiadi

Veste la maglia azzurra ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021 a causa della Pandemia di COVID-19): si classificata settima nei 5000 metri, realizzando la miglior prestazione nazionale under 23.

Fa la sua seconda apparizione olimpica a Parigi 2024. Ottiene un 4º posto nei 5000 m piani nella finale del 5 agosto, terminando alle spalle delle keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon e dell'olandese Sifan Hassan. Con il tempo di 14'31"64 migliora il record italiano. In questa occasione, per qualche ora, le viene attribuita la medaglia di bronzo a causa di una potenziale squalifica dell'atleta che è arrivata seconda. Tuttavia successivamente viene accolto il ricorso contro la squalifica inflitta a Faith Kipyegon.

Pochi giorni dopo, il 9 agosto, Nadia vince la medaglia d'argento nei 10000 metri. Il suo crono (30'43"35) è il nuovo record nazionale italiano. Arriva alle spalle a pochi centimetri della primatista mondiale nella specialità, Beatrice Chebet.

La medaglia d'argento a Parigi 2024

L'argento conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei 10000 metri è il coronamento di un percorso straordinario e la conferma, assieme anche al 4º posto nei 5000, di un talento cristallino.