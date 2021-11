Il nome di Matteo Berrettini inizia così ad attirare l'attenzione degli appassionati, che in vista dell'avvicinarsi di Wimbledon cominciano a tenerlo in considerazione. Nel corso di quello che è il torneo di tennis più famoso e prestigioso al mondo, Matteo stupisce tutti arrivando in semifinale . Prima di lui c'era riuscito soltanto un altro italiano: Nicola Pietrangeli , nel 1960.

1 di 10

Frasi di Matteo Berrettini

16 fotografie

Foto e immagini di Matteo Berrettini

Video Matteo Berrettini

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Matteo Berrettini.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Roger Federer Boris Becker Nicola Pietrangeli Novak Djokovic David Foster Wallace Tennisti Sport

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Matteo Berrettini