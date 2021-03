Biografia

Simone Paciello nasce a Napoli il 12 luglio del 1996. Da studente poco attento che voleva mettere a frutto la propria anima creativa, Simone, in arte Awed, è divenuto uno dei volti di punta della nuova generazione del mondo dello spettacolo, che utilizza i linguaggi e le modalità dei social network per avvicinare le generazioni più giovani alla televisione e al cinema. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Awed, concorrente dell'edizione de L'Isola dei Famosi 2021.

Simone Paciello

Simone Paciello: gli esordi come youtuber

Come molti ragazzi che appartengono alla sua generazione, Simone può considerarsi a pieno diritto un vero nativo digitale. Abituato fin da piccolo a padroneggiare in maniera agile i dispositivi elettronici e linguaggi della rete, inizia quasi per scherzo a intrattenere l'idea di diventare creatore di contenuti in prima persona. Grazie alla piattaforma di caricamento video YouTube (di cui abbiamo raccontato la storia), che permette a tutti di condividere file multimediali, Simone inizia a farsi notare, riuscendo a riscuotere già dai primi contenuti caricati un notevole successo.

La sua cifra stilistica si distingue per la capacità di interagire in maniera coinvolgente con i follower e di condividere video all'interno dei quali il giovane napoletano riesce a coniugare perfettamente sarcasmo e attualità con una certa ironia sul mondo dello spettacolo. Diventano famose in breve tempo le sue video reazioni, che lo vedono spesso commentare i programmi televisivi appartenenti al genere trash.

Un po' come accade per i commenti testuali su Twitter, che generano un buon volume di interazioni durante gli appuntamenti televisivi, il legame tra televisione tradizionale e nuovi media viene sapientemente messo a frutto da Awed, che riesce a distinguersi in tal senso già nei primi mesi di attività. Nel 2016, ad appena vent'anni, Simone partecipa a due edizioni del programma Social Face, trasmesso su Sky Uno. In questo insolito contenitore, che dimostra l'attenzione dell'emittente per i contenuti cari alle nuove generazioni, Simone Paciello si confronta con altri sette youtuber.

Simone Paciello: l'ascesa in televisione e al cinema

In modo simile a quanto avviene per le carriere di altri youtuber, la notorietà vera e propria per Simone arriva quando i contenuti di Awed vengono notati da personalità che godono di fama tradizionale. Ecco dunque che, grazie alle reazioni pubbliche di Gianni Morandi e Fabri Fibra, cantanti che abbracciano target molto diversi, Simone Paciello riesce a farsi conoscere dal pubblico generalista.

Grazie alla fama ottenuta in tempi davvero rapidissimi, il giovane napoletano riesce a scrivere un libro dal titolo Penso ma non lo penso, che raggiunge un buon volume di vendite.

Il trio comico

L'esperienza maturata nell'ambito del programma di Sky Uno gli insegna l'importanza della collaborazione con altri youtuber e lo convince a formare un trio comico assieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose.

La formazione raggiunge livelli di popolarità ancor più elevati al punto tale che Newtopia, etichetta discografica di Fedez, lega i tre artisti a un contratto e gli consente di incidere dischi di successo: Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

Il trio viene notato anche da Massimo Boldi, che li chiama a far parte del cinepanettone Un Natale al Sud (2016, con: Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Enzo Salvi).

Nel frattempo, il passaggio da YouTube a nuove forme di televisione che ne rivedono il concetto tradizionale è completo, quando Simone Paciello arriva a condurre assieme ad Annie Mazzola il contenitore GFVIP Party su Mediaset Play. È proprio durante una puntata del programma che Simone rende nota la sua partecipazione in veste di naufrago all'Isola dei Famosi 2021, programma in onda su Canale 5 a partire dal mese di marzo.

Simone Paciello: vita privata e curiosità

Simone è particolarmente attivo sui social network, una caratteristica indispensabile per uno youtuber. Proprio grazie alla sua tendenza alla condivisione è possibile conoscere alcuni dei dettagli relativi alla sua sfera più intima. È noto infatti che Simone Paciello è stato a lungo coinvolto in una relazione con l'attrice Ludovica Bizzaglia di Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set di Un Natale al Sud e dopo qualche mese hanno iniziato a frequentarsi. La storia è finita dopo qualche anno e Simone Paciello sembra intenzionato a concentrarsi molto sul lavoro e sulle prospettive di carriera.

Simone ha dichiarato in svariate interviste di soffrire di crisi d'identità, tanto che la scelta stilistica di mettere i pupazzi al contrario nei suoi primi video era un sottile modo di ironizzare proprio su questo aspetto della sua personalità.