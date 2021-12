Biografia

Thomas Stanley Holland è il nome completo dell'attore Tom Holland. Nasce a Londra il 1° giugno del 1996. Ha raggiunto la notorietà mondiale ad appena vent'anni grazie al ruolo di Peter Parker dapprima nei film del Marvel Cinematic Universe e poi nella trilogia dedicata a Spider-Man. Con la sua personalità esuberante e le doti attoriali notevoli, ha guadagnato da subito la stima di critica e pubblico. Scopriamo di più sui momenti più importanti della vita e della carriera di Tom Holland.

Tom Holland

Gli esordi come ballerino

Tom Holland trascorre la sua infanzia con i genitori Nicola e Dominic e i tre fratelli minori Sam, Harry e Paddy nella cittadina di Kingston upon Thames, alla quale rimane sempre molto legato (tanto che anche in età adulta decide di comprare casa vicino alla famiglia). Sin da quando è molto piccolo i genitori lo incoraggiano a seguire la sua passione per la danza; lo iscrivono alla scuola di hip hop di Wimbledon.

Durante un'esibizione alla manifestazione Richmond Dance Festival, ad appena dieci anni, viene notato dalla coreografa del musical Billy Elliot. Dopo numerosi provini e un corso di formazione dedicato, nel 2008 fa il suo debutto dapprima come Michael e poi proprio come Billy nel musical del West End di Londra.

Grazie all'innegabile talento e alle doti recitative, la critica ne individua subito le potenzialità.

Nel marzo del 2010 Tom Holland è impegnato in una performance celebrativa alla quale assiste Elton John; quest'ultimo si dichiara immediatamente conquistato dal ragazzo. Nello stesso anno Tom si esibisce assieme ad altri attori che hanno vestito i panni di Billy Elliot di fronte all'allora primo ministro inglese Gordon Brown.

Le prime apparizioni al cinema di Tom Holland

Pochi mesi dopo aver concluso la propria esperienza di successo nel West End, Tom viene selezionato per prendere parte alla pellicola The Impossibile, nella quale recita a fianco di attori del calibro di Ewan McGregor e Naomi Watts.

La sua prestazione nel film è di altissimo livello, tanto da generare speculazioni per una possibile candidatura all'Oscar.

Nel 2011 si cimenta anche come doppiatore nella versione inglese di un film prodotto dal famoso Studio Ghibli: Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento.

Due anni più tardi, nel 2013, Holland recita a fianco dell'astro nascente irlandese Saoirse Ronan nel film Come vivo ora; nel 2015 entra nel cast di Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick.

Tom Holland e il successo planetario come Spider-Man

A seguito delle performance nei suoi primi film, l'attore attira l'attenzione di Kevin Feige, capo del Marvel Cinematic Universe, che nel frattempo sta rivoluzionando il mondo del cinema con cinecomic molto apprezzati dal pubblico. Nel 2015 Tom viene selezionato per interpretare una giovane versione di Peter Parker, l'alter ego di Spider-Man.

Tom Holland uomo ragno fa il suo debutto nella pellicola Captain America: Civil War. Oltre ad avere un ruolo fondamentale nei due capitoli Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, Tom interpreta l'eroe dei fumetti nei due film stand-alone:

Per quest'ultima pellicola l'attore gira scene in tutta Europa, compresa Venezia.

Gli anni 2020

Nel 2020 è protagonista nel film Le strade del male.

Alla fine del 2021, a dicembre, torna nei panni dell'eroe Marvel per la conclusione della trilogia con Spider-Man: No Way Home. Il film batte un record: è l'unica pellicola a superare in poco tempo il miliardo di dollari al botteghino dopo lo scoppio della pandemia; ciò avviene anche grazie a una sapiente strategia di marketing che ha destato grande curiosità.

L'interpretazione più matura e i temi del film, consacrano definitivamente Tom Holland come uno degli attori di punta di Hollywood.

Nel 2022 Tom è destinato a tornare nelle sale cinematografiche con una pellicola molto attesa, ovvero Uncharted, la cui storia costituisce il prequel della celebre omonima saga di videogiochi.

Vita privata e curiosità su Tom Holland

E' un grandissimo appassionato di calcio sin da bambino: Tom Holland è un tifoso del club inglese Tottenham.

Sul set dei film di Spider-Man ha conosciuto e si è innamorato della co-protagonista, Zendaya; è curioso come in questo abbia continuato una tradizione: anche gli altri attori che hanno interpretato questo personaggio prima di lui, Tobey Maguire ed Andrew Garfield, si sono legati sentimentalmente alle rispettive partner di scena.

I due giovanissimi Holland e Zendaya, coppia di richiestissimi attori nei primi anni 2020, hanno reso pubblico il loro legame dopo aver finito di girare la trilogia per il Marvel Cinematic Universe.

Nel 2021 Sony ha annunciato che Tom Holland canterà e ballerà in un prossimo film biografico sulla vita di Fred Astaire.

Tom Holland e Zendaya