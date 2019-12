Biografia

Lewis Capaldi nasce il 7 ottobre 1996 a Whitburn, in Scozia. E' considerato come il fenomeno della musica pop britannica della seconda metà degli anni 2010. Lewis Capaldi è un personaggio molto amato dal pubblico, in grado di emozionare con le sue note e con i suoi testi. Il cantautore scozzese inizia la sua scalata verso il successo all'età di 17 anni, anche se la passione per la musica parte già dalla tenera età. Il suo brano "Someone you loved" (2018) ha conquistato i primi posti nelle classifiche britanniche e non solo, diventando un vero e piacevole tormentone.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Lewis, artista dall'animo sensibile e dalle origini italiane: la biografia, la carriera musicale, le curiosità e la vita sentimentale.

Lewis Capaldi: biografia

Il cantautore muove i primi passi nel mondo della musica all'età di due anni. Inizia a suonare la batteria e la chitarra nella città natale di Whitburn situata nella Scozia centrale. Durante l'età adolescenziale e fino a nove anni si esibisce prevalentemente nei locali e pub di quartiere. La vera carriera parte all'età di 17 anni.

Lewis Capaldi

Dopo aver creato un account sul portale di musica SoundCloud, contenente tracce registrate in maniera amatoriale nella sua camera da letto, viene scoperto dal manager Ryan Walter; questi gli permette di farsi conoscere in breve tempo al grande pubblico.

Il 2017 è l'anno del vero debutto, perché è proprio quello in cui registra l'EP "Bloom" e il brano "Bruises". Quest'ultimo, in breve tempo, raggiunge oltre 28 milioni di ascolti su Spotify. Il singolo permette a Lewis Capaldi di diventare famoso nel mondo e di ottenere una proficua collaborazione anche con l'etichetta discografica americana Capitol Records.

Durante il 2017 supporta il collega Rag'n'Bone Man durante i suoi tour; segue anche Milky Chance in occasione delle numerose tappe musicali sparse per gli USA, catturando in questo modo l'attenzione di grandi celebrità come Ellie Goulding.

Dopo queste interessanti esperienze Lewis Capaldi, per volere di Niall Horan (cantante della band One Direction), partecipa al tour di Glasgow durante la primavera del 2018. Nello stesso periodo, stavolta a fianco del cantautore britannico Sam Smith, annuncia il suo tour. Il tour prevede 19 tappe fra Inghilterra ed Europa e registra l'immediato sold out.

Il primo disco

Capaldi partecipa con tantissime band e a numerosi festival, fino alla pubblicazione dell'EP "Breach", che avviene alla fine del 2018. Il lavoro del cantautore riceve da subito tanti consensi, specialmente perché include il già citato singolo di successo "Someone You Loved", che viene trasmesso per la prima volta alla radio Beats 1.

Nel 2019 riceve una nomination per il Brit Critics' Choice Award; intanto il singolo "Someone You Loved" continua ad essere trasmesso in oltre 19 paesi nel mondo raggiungendo la vetta della UK Singles Chart. Il successo di Lewis Capaldi continua grazie all'album di esordio "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" che sbanca le vendite nel Regno Unito. L'album, come emerso in un'intervista, contiene brani romantici dedicati alla ex ragazza, con la quale Capaldi ha avuto una storia durata oltre un anno e poi finita dolorosamente.

Lewis Capaldi: curiosità, vita privata e sentimentale

Il cantautore vanta origini italiane, come è facile intuire dal cognome: la città di origine è Picinisco, nella valle di Comino, vicino Frosinone; è parente del fisico Joseph Capaldi e dell'attore scozzese Peter Capaldi. Quest'ultimo appare anche nel videoclip di "Someone You Loved".

Lewis Capaldi è noto anche per aver suonato e cantato con una rock band dal nome Dreamboys prima di raggiungere il successo.

E' un artista molto attivo sui social, specie su Facebook e Instagram, in cui posta video, foto, notizie e informazioni varie che condivide con oltre 4 milioni di fan.

Ha occhi azzurri, capelli biondi ed è alto circa 1,75 cm. Ha registrato oltre 72 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è apparso in diversi programmi televisivi come XFactor. Capaldi è stato il primo artista ad annunciare e vendere il proprio tour all'interno di un'arena ancor prima dell'uscita dell'album.