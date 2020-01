Biografia

Niccolò Moriconi, conosciuto con il nome d'arte di Ultimo, nasce il 27 gennaio del 1996 a Roma, nel quartiere di San Basilio. All'età di quattordici anni comincia a scrivere canzoni e nel 2016 è il vincitore di "One Shot Game", un concorso di musica hip hop organizzato dall'etichetta discografica indipendente Honiro, che poi lo produce.

Nella primavera del 2017 Niccolò Moriconi viene scelto per aprire il concerto romano di Fabrizio Moro, e a settembre in occasione dell'Honiro Label Party sale sul palco al MACRO Testaccio. Il suo singolo di esordio si intitola "Chiave", e anticipa "Ovunque tu sia" e "Sabbia".

Il primo disco

Nel mese di ottobre del 2017 esce "Pianeti", il primo album di Ultimo, che arriva al secondo posto nella classifica di iTunes. Il 15 dicembre, durante "Sarà Sanremo", viene scelto come uno dei concorrenti per la categoria Nuove proposte del "Festival di Sanremo" 2018, con la canzone "Il ballo delle incertezze".

Sul palco dell'Ariston arriva in prima posizione tra i giovani, e viene premiato anche con il Premio Lunezia per il miglior testo.

Il secondo disco di Ultimo

Il 9 febbraio viene pubblicato il suo secondo album in studio, intitolato "Peter Pan". Ad aprile Ultimo collabora con Fabrizio Moro, vincitore (in coppia con Ermal Meta) dell'ultimo "Festival di Sanremo", per il brano "L'eternità (il mio quartiere)". Nel mese di maggio Niccolò Moriconi - Ultimo dà il via al tour promozionale del suo disco, con date sold out e esibizioni anche al Palalottomatica di Roma e al Forum di Assago, in provincia di Milano.

Dopo aver collaborato con Sercho per "Tenebre" e con Mostro per "E fumo ancora", pubblica il singolo "Poesia senza veli". Intanto il suo album "Pianeti" si aggiudica il disco d'oro; "Il ballo delle incertezze" raggiunge poi il disco di platino, oltre a vedersi assegnato il Premio RTL 102.5 come miglior canzone radiofonica.