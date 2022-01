Biografia

Zendaya Maree Stoermer Coleman - questo il suo nome completo - nasce a Oakland, in California, il 1° settembre del 1996. Artista molto versatile, Zendaya è un'attrice e cantante americana che ha conquistato il pubblico e la critica grazie al suo talento, emerso in particolare nella serie Euphoria e nella trilogia di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Di seguito scopriamo quali sono i momenti fondamentali della sua carriera e della sua vita personale.

Zendaya

Gli esordi nel mondo dello spettacolo

L'ambiente familiare la porta a incuriosirsi sempre più verso il mondo dello spettacolo. La madre lavora presso il California Shakespeare Theatre, dove insegna al conservatorio studentesco. Musica e recitazione scorrono dunque nelle vene della piccola Zendaya, che appare sin dalla tenera età in diverse produzioni teatrali; tra queste ci sono diverse opere di William Shakespeare come La dodicesima notte e Riccardo III.

Grazie alla sua bellezza particolare e anticonvenzionale lavora già da piccola come modella pubblicitaria per marchi come Old Navy e Macy's.

Nel 2009 ottiene la parte di Rocky Blue nella serie Shake It Up. La serie ottiene un buon successo negli Stati Uniti e anche in Italia, dove viene tradotta con il titolo A tutto ritmo.

Zandaya cantante

Nel frattempo Zendaya coltiva i propri interessi musicali pubblicando nel 2011 il singolo Swag it out, seguito qualche mese dopo da Watch me, realizzato in collaborazione con la collega Bella Thorne, che riscuote un buon successo.

Dopo la seconda stagione di A tutto ritmo, Zendaya ottiene una parte nella produzione Disney Nemici per la pelle, sempre destinata al piccolo schermo; per essa registra anche il singolo promozionale.

Nel mese di settembre 2012 firma un contratto con la major Hollywood Records e inizia a esibirsi dal vivo soprattutto durante eventi di beneficenza. Nel febbraio dell'anno successivo - siamo nel 2013 - Zendaya prende parte alla versione americana di Ballando con le stelle, dove figura come la più giovane concorrente nella storia del programma: si classifica al secondo posto.

Contemporaneamente viene pubblicato l'album di debutto che porta il suo nome, anticipato dal singolo di grandissimo successo Replay.

Il successo mondiale come attrice

Dopo la conclusione dell'avventura con Shake It Up, nel 2014 Zendaya viene scelta come protagonista del film La nuova vita di Zoey, nonché della serie di Disney Channel K.C. Agente segreto. La serie viene rinnovata per il secondo anno proprio mentre l'artista inizia a concentrarsi anche sulla pubblicazione del secondo album, in collaborazione con Timbaland.

Anche se qualche canzone viene pubblicata, a causa di vicende ancora poco chiare, l'album completo non vede mai la luce.

Nella primavera del 2016 appare come personaggio molto presente del visual album di Beyoncé, Lemonade. Nell'anno successivo è invece la protagonista del video musicale Versace On the floor di Bruno Mars.

Proprio il 2017 si rivela essere un anno fondamentale per la giovanissima artista poliedrica: appare nel ruolo di MJ - diminutivo di Michelle Jones - nella prima pellicola della trilogia dedicata esclusivamente a Spider-Man realizzata dall'MCU (Marvel Cinematic Universe).

Oltre a Spider-Man: Homecoming, nel 2017 Zendaya torna di nuovo sul grande schermo nel musical di grandissimo successo The Greatest Showman, nel quale recita assieme ad attori molto apprezzati, come Hugh Jackman e Zac Efron.

Torna a vestire i panni di MJ nel 2019 nel sequel Spider-Man: Far from home.

Gli anni 2020

L'artista sceglie di concentrarsi sempre più sulla recitazione ed entra a far parte del cast della serie HBO Euphoria nel ruolo della protagonista. Grazie a questa parte attira l'attenzione non solo del pubblico, bensì della critica, arrivando a vincere il suo primo Emmy Award nel 2020.

Sempre nello stesso anno si unisce al cast stellare scelto da Denis Villeneuve per recitare in Dune, trasposizione dell'opera letteraria di Frank Herbert.

Durante la pandemia da Covid-19 gira il film Malcolm & Marie assieme a John David Washington, diretto da Sam Levinson.

Nel 2021 ottiene un successo planetario con Spider-Man: No Way Home, terzo film della trilogia con Tom Holland nei panni dell'eroe.

Vita privata e curiosità su Zendaya

Dopo aver finito di girare la trilogia dell'MCU, Zendaya e il co-protagonista Tom Holland rendono nota la loro relazione, iniziata proprio sul set.

Particolarmente determinata e caratterizzata da idee forti, sin dalla giovane età di undici anni Zendaya adotta una dieta vegetariana.