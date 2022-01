Biografia

Elisabetta Belloni è una diplomatica e funzionaria italiana. Nasce a Roma il 1º settembre 1958. E' la prima donna in Italia a essere nominata per guidare la diplomazia e i servizi segreti nazionali.

Scopriamo di più su di lei in questa breve biografia.

Elisabetta Belloni

Formazione e studi

Elisabetta è la figlia minore di Giorgio Belloni, ingegnere civile. Le origini del padre sono di Pennabilli, paese del riminese: egli progettò il ponte Punta Penna Pizzone di Taranto.

Dopo gli studi superiori compiuti presso il Liceo dei Gesuiti, frequenta l'università nella capitale, la Luiss Guido Carli di Roma. Elisabetta si laurea con lode in Scienze politiche nel 1982. L'argomento che affronta nella sua tesi di laurea si riferisce alla tecnica del negoziato internazionale.

La carriera diplomatica

A soli 27 anni, nel 1985, Elisabetta Belloni intraprende la carriera diplomatica. Svolge i primi incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze permanenti, a Vienna e a Bratislava. Lavora inoltre presso le direzioni generali del Ministero degli Affari Esteri.

A cavallo del nuovo millennio - negli anni tra il 1999 e il 2004 - come funzionario, viene posta alla guida delle segreterie di diverse istituzioni:

segreteria della Direzione per i Paesi dell’Europa;

capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale;

capo della segreteria del Sottosegretario di Stato agli Esteri.

Elisabetta Belloni neli anni 2000 e 2010

Nel periodo che va dal mese di novembre 2004 al mese di giugno 2008, Belloni dirige l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nominata da Franco Frattini.

A solo un mese e mezzo dal nuovo incarico, il 26 dicembre avviene uno tsunami nel sudest asiatico; Belloni deve affrontare le conseguenze della tragedia, con migliaia di turisti italiani presenti in quelle zone; i dispersi sono centinaia. Ha il difficile compito di contattare le famiglie delle vittime e organizzare i rimpatri. Rimane in ufficio anche di notte per gestire l'emergenza in ogni momento.

Alla fine del 2007 riceve la Legion d'onore "Per il contributo dato alla cooperazione bilaterale, in particolare durante le emergenze del Libano, dello tsunami in Asia e degli scontri in Costa d'Avorio."

Successivamente è direttrice generale della cooperazione allo sviluppo dello stesso dicastero; ricopre questo nuovo incarico dal 2008 al 2013.

Per due anni e mezzo, dall'inizio dell'anno 2013 fino a metà del 2015, è direttrice generale per le risorse e l'innovazione.

Nel febbraio 2014 Belloni viene promossa ambasciatrice di grado.

Nota sulla carica di ambasciatore

Dopo il concorso, la carriera diplomatica è composta di 5 livelli: segretario di legazione

consigliere di legazione

consigliere d’ambasciata

ministro plenipotenziario

ambasciatore Gli ambasciatori che riescono a scalare tutti i gradi della carriera diplomatica sono pochissimi; vengono chiamati ambasciatori di grado e a loro sono destinate le sedi diplomatiche più importanti e delicate. Le altre ambasciate sono guidate da ministri plenipotenziari o da consiglieri.

La seconda metà degli anni 2010

Nel giugno 2015 Elisabetta Belloni ricopre la carica di capo di gabinetto del ministro degli esteri Paolo Gentiloni.

Un anno più tardi, a partire dal 5 maggio 2016, il suo nuovo ruolo è quello di segretaria generale del Ministero degli affari esteri. Belloni è la prima donna a ricoprire questo incarico.

In campo accademico in questi anni è docente di Cooperazione allo sviluppo, presso la sua ex università, la Luiss Guido Carli.

Nella vita è sposata con Giorgio Giacomelli, ambasciatore di origini padovane, di 28 anni più vecchio di lei; rimane vedova nel febbraio 2017.

Pochi mesi dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le assegna l'onorificenza di Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Gli anni 2020

Nel mese di maggio 2021, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, nomina Elisabetta Belloni direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

È la prima donna posta a capo dell'agenzia di coordinamento dei servizi segreti.

Alla fine del mese di gennaio 2022 il suo nome è tra i potenziali successori di Mattarella alla Presidenza della Repubblica italiana.