Biografia

Federica Sciarelli nasce il 9 ottobre 1958 a Roma. I suoi genitori, entrambi di origine napoletana e trasferitisi nella capitale per la professione del padre, Avvocato dello Stato, le impartiscono un'educazione rigorosa, che si nota nella determinazione della giovane Federica.

Federica Sciarelli, gli esordi nel giornalismo

A soli vent'anni si classifica seconda su diecimila partecipanti a un bando per una borsa di studio d'avviamento alla carriera giornalistica. Federica Sciarelli viene assunta all'Ufficio informazioni parlamentari, dove rimane per quattro anni della cosiddetta gavetta.

Nel 1987 comincia la propria carriera giornalistica al TG3, all'epoca diretto da Sandro Curzi: qui fa segnare già un record molto importante, poiché viene assegnata alla redazione che si occupa di avvenimenti politici. Federica è tra le prime giornaliste donne a ricoprire questo incarico in un telegiornale.

Fino a quando rimane legata al TG3 si occupa di approfondimenti politici: il suo occhio critico e il taglio delle notizie le valgono la stima dei colleghi. Nel 1987 collabora anche alla redazione della prima puntata della trasmissione Samarcanda, condotta da Michele Santoro. L'impegno di Federica Sciarelli come giornalista politica si conferma. Ciò la rende gradualmente un volto sempre più riconoscibile per i telespettatori.

Segue con attenzione i partiti politici, dei quali racconta i retroscena, oltre a occuparsi delle attività parlamentari. Svolge il proprio lavoro dapprima in redazione e poi divenendo inviata.

Dopo aver condotto le edizioni del Tg3 in onda alle 22:30, viene promossa a occuparsi della conduzione dell'appuntamento principale, ovvero quello delle 19:00.

Già nell'anno 1989 diventa redattrice della redazione interni di tutto il TG3. Una piccola parentesi è quella della conduzione dell'approfondimento del telegiornale, Primo Piano, trasmesso nei giorni feriali. La classe e l'abilità di Federica Sciarelli non passano inosservate nemmeno a livello istituzionale, tanto che l'8 maggio 1991 le viene conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine del merito della Repubblica Italiana.

Chi l'ha visto e il successo di pubblico

Rimane legata al telegiornale molto a lungo, ma il vero momento di svolta per la carriera televisiva di Federica Sciarelli arriva nel 2004, quando le viene affidato il compito di condurre il programma Chi l'ha visto?, in onda sulla stessa rete (succedendo a Daniela Poggi, conduttrice dal 2000). La giornalista riesce a ritagliarsi un ruolo sempre più importante in questa veste.

Mentre prosegue l'impegno come cronista parlamentare e consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Lazio nelle file del telegiornale, inizia anche la sua attività editoriale. Nei primi mesi del 2006 pubblica il primo libro "Tre bravi ragazzi", che approfondisce gli atti del processo del Massacro del Circeo, uno tra gli eventi più macabri della cronaca romana.

Un anno più tardi pubblica, sempre con Rizzoli, "Con il sangue agli occhi - Un boss della banda della Magliana si racconta", nel quale svela il punto di vista di uno dei protagonisti di quest'associazione criminale. Nel 2010 pubblica il terzo libro "Un mostro innocente", che narra le vicende di Gino Girolimoni, ingiustamente accusato dell'omicidio di sette minori negli anni Venti.

Gli anni 2010

Federica Sciarelli si ritrova al centro della scena televisiva, quando il 6 ottobre 2010 annuncia in diretta il ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi, comunicandolo di conseguenza a diverse agenzie, tra le quali anche l'Ansa.

Il 30 gennaio 2015 conduce assieme a Corrado Augias lo speciale "Il dodicesimo presidente", sulle elezioni del Presidente della Repubblica (verrà eletto Sergio Mattarella). Il suo impegno politico si affianca anche alla passione per le cause sociali e il 13 giugno del 2015 si erge a madrina della parata del Roma Pride, manifestazione mirata a promuovere i diritti della comunità LGBT.

Dal mese di novembre 2019 presenta in seconda serata la docu-serie "Dottori in corsia". Nel giugno 2020, dopo ben sedici anni alla guida di "Chi l'ha visto?", annuncia la decisione sofferta, ma ponderata molto a lungo, di lasciare la conduzione della storica e longeva trasmissione, in virtù del forte stress sviluppato in seguito all'occuparsi per tanto tempo di casi di cronaca nera. Si tratta di un vero e proprio shock per i tantissimi fan della trasmissione alla quale la giornalista romana ha prestato il volto a lungo, divenendo in prima persona una figura molto popolare.

"Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie."

La Rai tuttavia la blinda dal punto di vista contrattuale anche per la nuova stagione (che riparte a settembre 2020): così i fan possono stare tranquilli. Di fatto la notizia che Sciarelli possa abbandonare la storica trasmissione viene riproposta ciclicamente, ma lei alla fine smentisce le voci e rimane sempre alla guida.

Vita privata di Federica Sciarelli

Sulle proprie vicende sentimentali la giornalista mantiene un assoluto riserbo. Tutto quel che è dato sapere è che ha un figlio, Giovanni Maria, nato nel 1996 da una relazione conclusasi poco dopo.

Nel 2007, il settimanale Chi pubblicò alcune foto che ritraevano Federica insieme al pubblico ministero Henry John Woodcock, ai tempi titolare di diverse indagini scottanti su affari, politica e corruzione. Nelle foto la coppia faceva jogging. Nel commentare la situazione Sciarelli dichiarò:

“Non sono mai riusciti a fotografare nulla di più. Semplicemente perché non c’è nulla di più”.