Biografia

Ivan Zazzaroni nasce a Bologna il 26 gennaio del 1958. Giornalista e commentatore sportivo dallo stile inconfondibile, Zazzaroni è riuscito a diventare un volto noto ben oltre la nicchia degli appassionati di calcio e sport in generale. La bella presenza e le opinioni piuttosto forti sono gli ingredienti del suo successo. Scopriamo di seguito quali sono gli eventi più rilevanti della vita del giornalista sportivo bolognese, concentrandoci anche sugli aspetti relativi alla sua vita privata.

Ivan Zazzaroni

L'esordio nel giornalismo sportivo

Sin da giovane Ivan Zazzaroni mostra una notevole predisposizione per la comunicazione in tutte le sue forme, che emerge in maniera evidente durante il percorso di studi. Dopo aver terminato il liceo, frequenta l'Università della sua città, la più antica del mondo, dove consegue la laurea nel 1985.

Una volta concluso il percorso accademico, inizia a perseguire il proprio sogno di farsi strada nel mondo del giornalismo sportivo. Da giovane infatti si dedica al gioco del calcio, ma anche a discipline meno diffuse in Italia, come l'hockey su prato. Ecco dunque che Ivan sceglie di perseguire una strada che gli consente di unire i suoi due interessi principali: inizia perciò a collaborare con i settimanali Guerin Sportivo e Autosprint.

La carriera: da caporedattore a direttore

Dopo queste prime avventure professionali viene notato dal Corriere dello Sport. Qui è impegnato come caporedattore per ben nove anni. La collaborazione si rivela altamente proficua, tanto che nel maggio del 2018 viene nominato direttore.

Sempre a livello di giornalismo sulla carta stampata, vanno segnalate le sue presenze in veste di editorialista sul quotidiano Libero, attività che svolge fino al 2012.

Ivan Zazzaroni scrive anche due libri. Uno di questi è realizzato a sei mani, assieme a Davide Cassani e Pier Bergonzi (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), coi quali firma Pantani: un eroe tragico, pubblicato nel 2005.

Ivan Zazzaroni: il successo di pubblico con la televisione e la radio

Nel 2006 viene scelto per far parte della giuria della terza edizione del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Quest'esperienza è destinata a rivelarsi fondamentale per imprimere una svolta importante alla carriera di Ivan Zazzaroni, tanto che il giornalista e commentatore, già apprezzato da una nicchia di pubblico sportivo, diventa un volto noto al grande pubblico.

Durante la trasmissione riesce a farsi notare per uno stile particolare e per svariate eccentricità. Tra queste c'è ad esempio il fatto di non sedersi mai durante le prove dei concorrenti.

Con gli altri giurati vanta amicizie, come quella con Carolyn Smith, ma anche rapporti particolarmente conflittuali come quello con Selvaggia Lucarelli. Si trova spesso al centro di polemiche, soprattutto per le sue posizioni non molto politicamente corrette. Viene infatti accusato di omofobia per alcuni giudizi legati alla coppia formata dallo stylist Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

Per mettersi ulteriormente in gioco Zazzaroni decide di partecipare al programma anche in qualità di concorrente durante la quarta edizione.

La sua avventura con la televisione è tuttavia solo all'inizio, poiché dal 2008 al 2012 viene ingaggiato come opinionista in diverse trasmissioni Rai, tra cui:

Un mercoledì da campioni

Martedì Champions

Notti mondiali.

Sempre in occasione dei mondiali di calcio del 2010 collabora anche con Eurosport, che gli permette di creare una rubrica chiamata Zazzagol. Nello stesso anno diventa ospite fisso della trasmissione La Domenica Sportiva su Rai 2. Dall'anno successivo è opinionista della versione estiva, Domenica Sportiva estate.

A partire dal 2018 entra nella giuria del premio Calciobidone, destinato al peggior calciatore della Serie A.

Le abilità di comunicatore di Ivan Zazzaroni non si esprimono solo in televisione, con cui continuano le collaborazioni per diversi canali, soprattutto con la Rai, bensì sfociano anche in radio. Zazzaroni conduce assieme a Fabio Caressa (telecronista e conduttore televisivo, marito di Benedetta Parodi) il programma Deejay Football Club in onda ogni sabato a mezzogiorno su Radio Dee Jay.

Ivan Zazzaroni: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata, Ivan Zazzaroni riesce a mantenere un alone di mistero, che probabilmente contribuisce alla creazione di un personaggio televisivo molto efficace. Tuttavia, il giornalista sportivo, nonché conduttore televisivo e radiofonico si è aperto riguardo al matrimonio fallito con Cristina Canali: con lei ha avuto nel 1990 un figlio.

Dopo la fine di quest'unione, Ivan si è legato alla collega giornalista e conduttrice tv Monica Gasparini.

Grande tifoso del Bologna, Zazzaroni è appassionato di molti sport, che ama praticare anche in condizioni climatiche estreme.