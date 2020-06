Biografia

Loredana Del Santo, detta Lory, nasce il 28 settembre del 1958 a Povegliano Veronese, in Veneto. Nel 1975, ad appena sedici anni, debutta come valletta al "Festivalbar". Tre anni più tardi debutta al cinema nel film di Mauro Bolognini "Dove vai in vacanza?", con un piccolo ruolo nell'episodio intitolato "Sarò tutta per te". Nello stesso periodo Lory Del Santo recita per Adriano Celentano in "Geppo il folle", film che vede il Molleggiato come protagonista, prima di apparire in "Caro papà", per la regia di Dino Risi.

Sul finire degli anni Ottanta è sul grande schermo anche con "Gardenia il giustiziere della mala", di Domenico Paolella, e con "Pensione amore servizio completo", per la regia di Luigi Russo.

Dopo aver lavorato con Marino Girolami in "Dove vai se il vizietto non ce l'hai?", Lory Del Santo viene diretta da Sergio Martino in "Sabato, domenica e venerdì" e ne "Il fiume del grande caimano". Successivamente è nel cast di "Agenzia Riccardo Finzi... praticamente detective", con protagonista Renato Pozzetto.

Gli anni '80

All'inizio degli anni Ottanta ritrova dietro la macchina da presa Dino Risi per il film "I seduttori della domenica", ma recita anche per Gianni Barcelloni Corte in "Desideria: la vita interiore". È accanto a Lino Banfi in "L'onorevole con l'amante sotto il letto", di Mariano Laurenti, per poi comparire nel film di Giorgio Capitani "Bollenti spiriti".

Nel 1981 l'attrice veneta diventa celebre in televisione grazie alla trasmissione di Luciano De Crescenzo e Renzo Arbore "Tagli, ritagli e frattaglie", in cui veste i panni di una sexy archivista un po' svampita e silenziosa che prende dalle Teche Rai i documenti da portare in studio. Nel 1982 viene diretta da Romolo Guerrieri in "La gorilla" e da Nando Cicero in "W la foca"; inoltre è sul grande schermo con "La donna giusta", per la regia di Paul Williams.

L'anno successivo ritorna a collaborare con Renzo Arbore, che la dirige nella commedia "'FF.SS.' - Cioè: '... che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?'". Dopo essere apparsa nuda in diversi servizi fotografici, Lory Del Santo interpreta il ruolo della bigliettaia nella trasmissione di Antonio Ricci "Drive in". Nel 1984 è su Rete 4 con "Sponsor City"; in seguito decide di ritirarsi dalle scene, concedendo solo sporadiche apparizioni.

La tragedia del figlio Conor

Il 21 agosto del 1986 diventa madre di Conor, frutto della relazione con il chitarrista Eric Clapton, conosciuto l'anno prima a Milano in occasione della tournée italiana del musicista. Il piccolo muore all'età di quattro anni a New York, il 20 marzo del 1991, cadendo da una finestra del 53esimo piano di un grattacielo.

Nel 1992 è di nuovo mamma: dà alla luce Devin, nato dalla relazione con il produttore Silvio Sardi.

Il ritorno in tv negli anni 2000

Nel 2005 Lory Del Santo ritorna sulle scene come concorrente della terza edizione dell'"Isola dei famosi", reality show presentato su Raidue da Simona Ventura: arriva al primo posto e vince con il 75% delle preferenze dei telespettatori. L'anno seguente pubblica per Sperling & Kupfer il libro "Piacere è una sfida" ed è nel cast del film di Jerry Calà "Vita Smeralda".

Su Italia 1 compare nella trasmissione comica "Saturday Night Live from Milano". Nella primavera del 2009 è una delle concorrenti della quarta edizione de "La fattoria", reality show trasmesso su Canale 5 in cui prende il posto di Marina Ripa di Meana: Lory riesce ad arrivare fino in semifinale.

Lory Del Santo negli anni 2010

L'anno successivo, il 2010, presenta su Sky Lei il programma "Missione Seduzione", mentre a partire dal 2014 è autrice, sceneggiatrice e regista di una web serie intitolata "The Lady", che viene trasmessa sul suo canale di Youtube. Poco dopo viene scelta come giurata del programma di Agon Channel "My Bodyguard", talent show presentato da Maddalena Corvaglia e dedicato alle guardie del corpo.

Nel 2016, la showgirl veronese partecipa insieme con il suo fidanzato Marco Cucolo (di 33 anni più giovane) alla quinta edizione di "Pechino Express", adventure show trasmesso da Raidue, in cui si classifica al terzo posto. Nella primavera del 2018 partecipa a "The Voice of Radio 2", su Rai Radio 2, in cui commenta le puntate della quinta edizione del talent show musicale di Raidue "The Voice of Italy" insieme con Claudio Di Biagio, Gino Castaldo ed Ema Stockholma.

Nell'agosto del 2018 vive una nuova tragedia famigliare: suo figlio Loren, diciannovenne, si suicida. Aveva avuto il figlio dall'unione con un uomo di cui non ha mai voluto rivelare l'identità. Loren Del Santo si è suicidato a Miami a seguito della lotta contro una grave patologia cerebrale. Lory decide ugualmente di partecipare poche settimane dopo al "Grande Fratello Vip", come concorrente della terza edizione del reality show di Canale 5 presentato da Ilary Blasi. Tra i concorrenti, assieme a lei, ci sono anche Giulia Salemi e Daniela Del Secco d'Aragona.