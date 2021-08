Biografia

Dario Brunori nasce a Cosenza il 28 settembre del 1977. Il suo pseudonimo è Brunori Sas: è un cantautore italiano che si distingue per testi profondi e canzoni che arrivano al cuore di un pubblico allargatosi progressivamente nel corso degli anni di carriera. Il nome d'arte è divenuto sempre più familiare anche nella scena pop della musica italiana, grazie a un contesto particolarmente favorevole; in esso Brunori Sas si ritaglia un ruolo di primo piano. Vediamo di seguito come evolve la carriera di questo poliedrico artista italiano, quali sono i temi che gli stanno a cuore e qualche curiosità.

Brunori Sas

Brunori Sas: gli esordi e i primi passi nel mondo della musica

Il piccolo Dario trascorre la prima parte dell'infanzia nella frazione di Joggi, ai piedi di Santa Caterina Albanese, per trasferirsi poi a Guardia Piemontese (sempre in provincia di Cosenza). Sceglie di frequentare l'Università degli Studi di Siena, presso la quale si laurea con ottimi risultati in economia e commercio.

Corre l'anno 2009 quando Dario Brunori sceglie di affacciarsi al panorama del cantautorato italiano, adottando sin da subito lo pseudonimo Brunori Sas: pubblica il proprio album d'esordio, intitolato semplicemente Vol. 1. Già dalla scelta di un biglietto da visita musicale così sintetico si intuisce la volontà di Brunori Sas di parlare direttamente al cuore del proprio pubblico, catturandone gli animi con immediatezza.

Dario Brunori

Non a caso quello di esordio è un disco dal concetto solo in apparenza semplice: si aggiudica nello stesso anno il Premio Ciampi per la categoria Miglior Disco d'Esordio. Sempre nel 2009 parte per il primo tour che copre l'Italia intera in ben 140 date, mostrando una resistenza fisica e una dedizione alla dimensione dal vivo, che gli valgono un altro premio: quello come Miglior personaggio live della stagione.

L'evoluzione ad artista complesso

Trascorsi due anni dalla pubblicazione del suo primo album, Brunori Sas torna con Vol. 2 - Poveri Cristi, una pubblicazione i cui temi lasciano da parte il racconto autobiografico per rivolgere invece lo sguardo alle narrazioni degli altri. In virtù del coinvolgimento della band e delle collaborazioni con gli artisti, nonché amici, Dente (Giuseppe Peveri) e Dimartino, il secondo disco può vantare una complessità maggiore, come denota anche una scrittura più ricca di sfumature.

Nel 2012 il brano "Una domenica notte" ispira l'omonimo film (di Giuseppe Marco Albano), nel quale Dario Brunori compare in un cameo. Sempre nello stesso anno il legame con il cinema si fa più stretto, poiché Brunori Sas firma la colonna sonora di "È nata una star?" di Lucio Pellegrini (con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto) con un insieme di brani inediti e strumentali che diventano poi un vero e proprio album.

Nell'autunno del 2013 iniziano le registrazioni del terzo album; esso vede la luce nel febbraio successivo con il titolo Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi. Il 2013 si rivela un anno particolarmente fortunato per il cantautore, che si classifica al primo posto su Spotify come artista italiano più ascoltato.

La seconda metà degli anni 2010

Nel biennio 2015/2016 Brunori Sas inizia anche a lavorare a teatro, registrando spesso il tutto esaurito; lavora anche in tv, in collaborazione con Neri Marcorè su Laeffe.

Brunori si dimostra abile in TV, tanto che la Rai sceglie di affidargli la conduzione di "Brunori Sa", contenitore studiato su misura per la personalità del cantante. I due album musicali A casa tutto bene (2017) e Cip! (2019) segnano altri grandi successi.

Nel 2018 e nel 2020 firma le canzoni di due nuove colonne sonore, rispettivamente per i film "L'ospite" (di Duccio Chiarini) e "Odio l'estate" (di Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo).

Brunori Sas e il legame con il proprio pubblico

Il cantautore italiano si mostra sempre molto interessato a mantenere un contatto diretto, in un certo senso intimo, con il proprio pubblico. A tal proposito nel 2020 prende forma un concetto già elaborato in precedenza, che trova concretezza in una serie di incontri senza filtri durante i quali Dario Brunori ritrova il proprio pubblico.

Lo schema degli incontri è semplice e prevede una conversazione a ruota libera, alimentata da un mix di suggestioni e temi che possono fluire liberamente a seconda della singola serata. Brunori Sas, infatti, per la propria arte avverte un’esigenza specifica, ossia quella di mantenere un dialogo diretto in sinergia anche con quelle che sono le tematiche esplorate nei dischi dei tardi anni Dieci.

Uno di questi temi, particolarmente caro a Dario Brunori come artista è quello di promuovere un approccio antropologico, volto a mettere nuovamente l'uomo al centro della narrazione contemporanea. Il confronto diventa dunque lo strumento fondamentale per dare vita a nuove forme di aggregazione, nonché un metodo per consolidare l’appeal autoriale e intimista del cantautore.

Vita privata di Dario Brunori

Dario è legato sentimentalmente da anni a Simona Marrazzo, una partnership che si ritrova anche in campo artistico. Simona partecipa ai live in cori, percussioni e sintetizzatore. Oltre a ciò, non si sa molto della loro dimensione privata, bensì solo che lei si occupa del suo management e che la relazione appare molto solida.