Biografia

Federico Olivieri, in arte Olly, nasce a Genova il 5 maggio 2001, emergendo come una delle voci più interessanti della nuova generazione rap italiana.

Figlio di una famiglia della classe media genovese, cresce in un contesto urbano che segnerà profondamente la sua sensibilità artistica e il suo approccio alla musica.

Dopo la sua nascita la famiglia si è successivamente stabilita nel quartiere della Foce.

Olly

Primi passi nel mondo musicale

Olly sviluppa la sua passione per il rap durante gli anni del liceo, utilizzando inizialmente la musica come strumento di espressione personale e di elaborazione delle proprie esperienze adolescenziali.

Sperimenta le prime composizioni attraverso piattaforme online e social network, dove inizia a costruire un primo seguito di ascoltatori.

Il suo stile si caratterizza sin da subito per una scrittura diretta e profonda, capace di raccontare le inquietudini e le aspirazioni dei giovani della sua generazione.

Formazione e sviluppo artistico

Durante l'infanzia e l'adolescenza si ispira musicalmente a diversi artisti nazionali e internazionali, tra cui Marracash, Wild Bandana, Gufees, Post Malone, Young Thug e Roddy Ricch.

Appassionato di musica, decide di iscriversi presso il Conservatorio Niccolò Paganini della sua città natale, dove studia musica e canto.

Durante questi anni, approfondisce le tecniche di scrittura rap, ascoltando e studiando i grandi maestri del genere.

Partecipa a numerose jam session e contest locali, affinando progressivamente il suo stile e la sua tecnica di performance.

La sua capacità di fondere elementi autobiografici con una narrazione universale inizia a catturare l'attenzione di alcuni produttori e addetti ai lavori del settore musicale.

Il successo discografico

La carriera musicale vera e propria inizia nel 2016, quando forma il collettivo musicale Madmut Branco. Con loro pubblicato il primo progetto discografico, "Piacere Mixtape".

L'anno seguente Olly realizae il primo progetto solista, l'EP "Namaste", in collaborazione con il rapper Matsby. Da qui è estratto il singolo "Chiara Ferragni", in collaborazione con Alfa.

Olly si trasferisce poi nel Regno Unito per focalizzarsi sui suoi studi.

Riprende a produrre e pubblicare musica in Italia nel 2018. Nel mese di giugno esce l'EP "CRY4U", da cui viene estratto il singolo "Bla-Bla Car".

Nel 2019 Olly pubblicato il singolo "Bevi" e partecipa al brano "Black Room Posse" dell'album dei producer Eames e FJLO.

A maggio pubblicato "Il primo amore": si tratta del suo primo successo da solista: il video supera le 100 mila visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Il 30 ottobre 2020 annunciato l'uscita di "Io sono", il suo terzo EP contenente sette tracce; tra queste vi sono i singoli "Mai e poi mai" e "Winston Blue".

Evoluzione artistica

Nel corso degli ultimi anni, il suo stile musicale si è progressivamente arricchito, incorporando elementi di spoken word e contaminazioni che vanno oltre i confini tradizionali del rap.

Collabora con diversi artisti emergenti, dimostrando una notevole capacità di ibridazione musicale e di riflessione sociale attraverso l'arte.

I suoi concerti si caratterizzano per un'energia intensa e una profonda connessione con il pubblico giovane.

Impegno sociale e artistico

Olly utilizza la sua piattaforma artistica non solo come mezzo di espressione personale, ma anche come strumento di riflessione sociale.

Partecipa a iniziative culturali legate al mondo giovanile e si impegna in progetti di sensibilizzazione su tematiche come l'inclusione sociale, le opportunità per i giovani e la riqualificazione urbana.

La sua musica diventa così un ponte tra esperienza artistica e impegno civile.

Gli anni 2020

Nel 2021 pubblica su Instagram una reinterpretazione del brano "La notte" di Arisa.

Questa cover ottiene particolare successo sulla piattaforma, tanto da essere successivamente pubblicata come singolo, intitolato "La notte (RMX)", in collaborazione con la stessa Arisa.

Nella primavera dello stesso anno firma il suo primo contratto discografico con l'etichetta Aleph Records per Metatron, distribuita da Epic Records per Sony Music.

Nel mese di luglio Olly è nominato come artista del mese nel programma MTV New Generation con il brano "Lego" (uscito a fine maggio).

Nel 2022 si esibisce al Goa-Boa Festival e apre il concerto di Blanco al Porto antico di Genova.

Partecipa poi alla XVI edizione del concorso Sanremo Giovani con il brano "L'anima balla": arriva secondo e ottiene la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2023.

Alla fine dell'anno esce il suo quarto EP "Il mondo gira".

Nel febbraio 2023 partecipa in gara al 73º Festival di Sanremo con il brano "Polvere", classificandosi al 24° posto. Il brano conquista poi il disco di platino.

Il 10 febbraio 2023 esce il suo primo album in studio "Gira, il mondo gira" a cui segue un tour dal vivo.

Il 3 novembre dello stesso anno esce il nuovo singolo "A squarciagola".

L'8 marzo 2024 è la volta del brano "Devastante", che arriva a conquistare il doppio disco di platino.

Nel mese di giugno sucessivo collabora con Emma e JVLI per il singolo "Ho voglia di te".

Il 6 settembre pubblica il brano "Per due come noi", in collaborazione con Angelina Mango e JVLI.

Poche settimane dopo esce il suo secondo album in studio di Olly: "Tutta vita".

Nel 2025 è di nuovo a Sanremo tra i concorrenti in gara.