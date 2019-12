Biografia • Dal salento alle stelle

Emmanuela Marrone, conosciuta con il nome d'arte Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze il giorno 25 maggio 1984. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo in provincia di Lecce. E' il padre Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi nelle feste popolari e nei locali. Dopo aver conseguito la maturità classica tenta di sfondare in campo musicale.

L'esordio importante arriva con la partecipazione al reality show di Italia 1 Superstar Tour, condotto da Daniele Bossari, un programma il cui obiettivo è quello di creare un gruppo musicale composto da tre ragazze in maniera totalmente mediatica. Nell'autunno del 2003 porta Emma alla vittoria. Insieme a Laura Pisu e Colomba Pane forma le Lucky Star, gruppo che ha ottenuto un contratto discografico con la Universal che prevedeva la realizzazione di un disco. Immediatamente dopo la formazione, il gruppo si esibisce agli Italian Music Awards per il lancio del singolo "Stile". Le successive divergenze portano le ragazze a sciogliersi prima che venga realizzato il disco in progetto. Nel 2005 le ragazze si riavvicinano e registrano la sigla del cartone animato "W.I.T.C.H.". Il disco, di genere dance pop, viene o pubblicato nel maggio del 2006 con il titolo "LS3", non raccogliendo però il successo sperato. In seguito al mancato decollo il gruppo si scioglie definitivamente.

In parallelo al progetto Lucky Star, Emma Marrone forma un altro gruppo (insieme al bassista Simone Melissano, al chitarrista Antonio Tunno e a DJ Corbella) dal nome "M.j.u.r.", acronimo di Mad Jesters Until Rave. Ottegono un contratto con la Dracma Records e registrano tra agosto e settembre 2007 un album eponimo, con dieci brani, che esce all'inizio del 2008.

E' con la seguitissima trasmissione tv di Canale 5 "Amici" di Maria De Filippi che Emma Marrone raggiunge il successo: tra il 2009 e il 2010 partecipa e vince la nona edizione del talent show. Successivamente, nella primavera del 2010, pubblica un EP dal titolo "Oltre", che viene lanciato attraverso la promozione del brano "Calore". Con il successo del disco arriva anche un contratto come nuova testimonial per il marchio di vestiti e gioielli "Fix Design". Ad aprile del 2010 "Oltre" viene certificato doppio disco di platino. Il 28 maggio Emma partecipa ai Wind Music Awards, dove viene premiata con il Multiplatino da Gianna Nannini, di cui la cantante salentina è da sempre grande fan.

Nell'autunno successivo pubblica il suo primo disco di inediti: "A me piace così". Il disco è anticipato dal singolo "Con le nuvole". Il disco viene certificato disco d'oro.

Nel febbraio dell'anno seguente Emma Marrone calca il palco del teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo 2011: la cantante affianca il gruppo "Modà" presentando in gara il brano "Arriverà", che alla fine della manifestazione ottiene il secondo posto.

Trona l'anno successivo per Sanremo 2012 e questa volta si laurea vincitrice con il brano "Non è l'inferno".

E' nuovamente sul palco dell'Ariston per l'edizione 2015 di Sanremo, ma questa volta veste i panni della valletta: insieme alla collega Arisa, affianca il conduttore del festival Carlo Conti.