1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito

Enrico Berlinguer

Enrico Berlinguer

Enrico Berlinguer

Biografia La storia rossa d'Italia

Enrico Berlinguer nasce a Sassari il 25 maggio 1922. Consegue la maturità classica e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, sostenendo tutti gli esami e progettando di laurearsi con una tesi dal titolo "Filosofia del diritto: da Hegel a Croce e Gentile".

Nell'ottobre del 1943 si iscrive al Partito Comunista Italiano, diventando Segretario della sezione giovanile di Sassari.

All'inizio del 1944 Berlinguer è ritenuto uno dei responsabili dei "moti per il pane" verificatosi in quei giorni a Sassari: viene arrestato. Viene prosciolto e scarcerato alla fine del mese di aprile. Poco dopo è nominato responsabile della Federazione Giovanile Comunista di Sassari.

Si trasferisce poi a Roma ed entra a far parte della Segreteria Nazionale del Movimento Giovanile Comunista.

Nel 1945, dopo la Liberazione è a Milano come responsabile della Commissione giovanile centrale del PCI.

Tre anni più tardi, al VI Congresso del PCI, viene eletto membro effettivo del Comitato Centrale e membro candidato della direzione del partito. In seguito, al Congresso nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana, viene eletto Segretario Generale: manterrà la carica fino al 1956; assume inoltre la Presidenza della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica che ricoprirà fino al 1952.

Nel 1957 sposa Letizia Laurenti, dal cui matrimonio nasceranno quattro figli (Bianca, Marco, Maria e Laura); in questo periodo torna in Sardegna come Vice Segretario Regionale del PCI.

Sarà Segretario Regionale del PCI del Lazio dal 1966 al 1969. Eletto deputato, entra in Parlamento per la prima volta nel 1968 divenendo membro della Commissione Esteri; ben presto all'interno del partito arriva alla carica di Vice Segretario Nazionale.

Al XIII Congresso Nazionale del PCI, svoltosi a Milano nel marzo del 1972, Berlinguer viene eletto Segretario Nazionale.

È il 7 giugno 1984 quando si trova a Padova: durante un comizio per le elezioni europee un ictus cerebrale lo colpisce. Morirà pochi giorno dopo, l'11 giugno.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Enrico Berlinguer ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Enrico Berlinguer

3 fotografie

Foto e immagini di Enrico Berlinguer

Foto di Enrico Berlinguer
Foto di Enrico Berlinguer
Foto di Enrico Berlinguer

Commenti

Scrivi un messaggio
Domenica 5 febbraio 2012 08:17:24

Parole sante, quelle di Berlinguer. Non capisco perchè il PCI abbia ritardato così tanto a prendere le distanze da Mosca !

Da: Romolo Cappola

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Hegel Croce Gentile La Liberazione Politica

Enrico Berlinguer nelle opere letterarie Film

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Chi l'ha detto?

Più un uomo sa, più è disposto ad imparare.
Meno un uomo sa, più è necessario che sappia tutto.

Robert G. Ingersoll

Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail