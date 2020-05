Biografia

Scrittore, poeta e saggista, Raymond Clevie Carver Jr. nasce il 25 maggio del 1938 a Clatskanie, nell'Oregon, in una famiglia di umili origini: il padre è affilatore in una segheria, mentre la madre è una cameriera.

Cresciuto a Yakima (dove i Carver si erano trasferiti nel 1941 in seguito ai problemi economici che lo scoppio della guerra aveva provocato), si impegna sin da ragazzo in molti lavoretti, e nel frattempo sviluppa una forte passione per la scrittura e per la lettura.

Nell'estate del 1955 conosce Maryann Burk, ragazza che non ha ancora quindici anni e con la quale si fidanza. Nel frattempo conclude gli studi alla Yakima High School e si trasferisce in California, a Chester, per raggiungere il padre andato a vivere lì. I due iniziano a lavorare insieme in segheria, ma ben presto Raymond si rende conto di non essere adatto a quella mansione, e fa ritorno a Yakima, dove viene impiegato in una farmacia come fattorino.

Nel giugno del 1957 Raymond Carver sposa Maryann, che pochi mesi più tardi lo rende padre di Christine Rae. Persuaso dalla moglie a proseguire gli studi, Carver si iscrive ai due anni propedeutici all'Università di Walla Walla e in seguito a una scuola di scrittura per corrispondenza, il Palmer Institute of Writing.

Le prime pubblicazioni

Nel 1958 diventa padre di Vance Lindsay e inizia a frequentare i corsi di scrittura creativa e letteratura del Chico State College, dove insegna John Gardner. A quell'anno risale anche la sua prima pubblicazione: una lettera intitolata "Where is intellect" apparsa su "Wildcat", la rivista del college.

Trasferitosi con la famiglia a Chico per proseguire gli studi, nel 1960 diventa curatore della rivista letteraria dell'università, "Selection", su cui esce il suo racconto "Stagioni furiose".

Gli anni '60

Nel 1961 Raymond lascia Chico, nonostante i buoni riscontri ottenuti in ambito letterario, a causa delle difficoltà economiche affrontate: torna a lavorare in una segheria, a Eureka, per poi spostarsi ad Arcata, dove continua a studiare e nel frattempo è impiegato in una ditta di lavorazione del legname.

Nel 1963, dopo la rappresentazione a teatro di "Carnation", la sua prima commedia, e la pubblicazione della poesia "L'anello di ottone" sulla rivista "Target", si laurea alla Humboldt State University e pubblica su "Toyon", la rivista letteraria dell'istituto, il racconto "Il padre".

Costretto nuovamente a trasferirsi, questa volta a Berkeley, per motivi di lavoro, si aggiudica una borsa di studio per un master allo Iowa Writers' Workshop, un seminario di scrittura creativa. Raymond Carver abbandona anche Iowa City per andare a vivere a Sacramento, dove lavora come custode in un ospedale: un lavoro che gli permette di continuare a scrivere. Quindi ottiene un impiego presso la Science Research Associates, casa editrice di Palo Alto, per la quale si occupa della redazione di libri scientifici.

Alla fine degli anni Sessanta, vede pubblicata "Near Klamath", la sua prima raccolta di poesie, e segue la moglie Maryann in Israele, a Tel Aviv; ben presto, però, torna negli Stati Uniti. Vincitore nel 1969 del Discovery Award per la poesia, si trasferisce con la famiglia (tornata nel frattempo negli Usa) in California; intanto il suo racconto "Ventiquattro ettari" entra nell'antologia "The best little magazine fiction", mentre la casa editrice Kajal Press pubblica "Winter insonnia", la sua seconda raccolta di poesie.

Gli anni '70

Nel 1971 Carver riceve l'incarico di insegnare all'Università di California di Santa Cruz per un corso di scrittura creativa: poco dopo il suo racconto "Fat" appare su "Harper's Bazar". Nominato visiting lecturer per la narrativa dall'Università di Berkeley, nel 1973 pubblica su "Voices in American Poetry" alcune sue poesie, mentre l'anno successivo è redattore di "Spectrum", rivista dell'Università di California a Santa Barbara, dove insegna.

A dispetto del successo registrato in campo letterario, le condizioni economiche di Carver non sono ottimali, complicate anche dalla sua dedizione all'alcol, che lo porta a dimettersi dall'università. Egli non rinuncia, comunque, alla scrittura: nel 1976 per McGraw-Hill pubblica "Will you please be quiet, please?" (Vuoi star zitta, per favore?), mentre l'anno successivo dà alle stampe "Furious seasons and other stories".

Gli anni '80

Al 1981 risale "What we talk about when we talk about love", mentre sono del 1983 "Cathedral" e "Fires: Essays, poems, stories" (trad.it. Voi non sapete cos'è l'amore).

Nel settembre del 1987 Raymond Carver viene operato di urgenza a Syracuse a causa di una emorragia al polmone. L'anno successivo, mentre il suo racconto "Errand" vince il Prize Stories, si vede diagnosticare delle metastasi al cervello, che lo obbligano a sottoporsi a Seattle a un ciclo di radioterapia.

Quell'anno entra a far parte dell'American Academy and Institute of Arts and Letters; gli ultimi giorni della sua vita saranno dedicati a "A new path to the waterfall" (Il nuovo sentiero per la cascata), il suo ultimo libro di poesie.

Ricoverato al Virginia Mason Hospital, Carver muore il 2 agosto del 1988 nella sua casa di Port Angeles: il suo corpo viene seppellito all'Ocean View Cemetery, nello stesso giorno in cui la Collins Harvill a Londra pubblica "Elephant and other stories".