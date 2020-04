Biografia • Trascendere la dottrina

Ralph Waldo Emerson, saggista e poeta, nonchè uno dei più influenti filosofi e scrittori americani, nasce a Boston il 25 maggio 1803. Il padre è il Reverendo William Emerson, pastore della Chiesa Unitaria. Anche il figlio diventerà ministro pastore: si sposterà gradualmente dalle dottrine dei suoi pari e formulerà per primo la filosofia del Trascendentalismo, con la pubblicazione nel 1836 del suo saggio "Natura" (Nature).

Il padre muore nel 1810, quando Emerson ha solo otto anni. Quattordicenne, Emerson si iscrive all'Università di Harvard; viene nominato Presidente delle matricole, una posizione che gli darà la possibilità di avere una stanza senza sostenere spese. I suoi mezzi erano scarsi e per contenere ulteriormente le spese serviva alla mensa. Durante le vacanze invernali lavorava anche come tutor e insegnante nella scuola dello zio Ripley a Waltham, nel Massachusetts.

Emerson consegue la laurea nel 1821; inizia poi l'attività di assistente del proprio fratello in una scuola per ragazze che ha sede nella casa della madre. Il fratello si trasferisce a Göttingen per studiare teologia, e Ralph si prende carico della scuola. Dopo alcuni anni in cui Emerson occupa la posizione di Preside, nel 1825 viene chiamato dall'università di Harvard, alla facoltà di teologia (Harvard Divinity Hall). Nel 1826 è ammesso alla predicazione.

Ralph Waldo Emerson emerge come pastore della Chiesa Unitaria nel 1829. Due anni dopo la giovane moglie Elena Louisa Tucker muore. Nel 1832 Emerson rassegna le dimissioni a causa di una disputa con la chiesa ufficiale, riguardante l'amministrazione del servizio della Comunione (Emerson non considera l'eucarestia come un sacramento) e la reticenza verso le preghiere pubbliche.

Inizia quindi un viaggio in Europa dal quale trarrà spunto per il suo saggio "English Traits" (1856). Durante il suo viaggio Emerson incontra altri letterati e intellettuali tra cui Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Stuart Mill, e Thomas Carlyle. Con quest'ultimo Emerson manterrà un intenso rapporto epistolare per tutta la vita.

Nel 1835 Emerson si stabilisce a Concord, nel New Hampshire, diventando rapidamente uno dei cittadini più influenti della città. Qui sposa Lydia Jackson.

Nel settembre del 1836, insieme ad altri intellettuali a lui affini, fonda il Transcendental Club, che servirà come centro del movimento; nel luglio del 1840 pubblica il giornale "The Dial".

Emerson pubblica il suo primo saggio, "Natura", in modo anonimo nel settembre del 1836: l'opera diventerà il manifesto fondamentale del Trascendentalismo, e conterrà i principi e l'essenza di questa filosofia. Questa dottrina idealista si opponeva al materialismo e alla visione calvinista della vita e nello stesso tempo offriva argomenti per la libertà dell'individuo da ogni artificiale ritegno.

In questo periodo Emerson stringe una forte amicizia con gli scrittori Nathaniel Hawthorne e Henry David Thoreau, in compagnia dei quali è facile poterlo vedere passeggiare per Concord.

Nel 1838 è invitato a tornare alla facoltà di teologia di Harvard per tenere un discorso al conferimento delle lauree. Le sue osservazioni sono dirette ad oltraggiare l'istituzione della Chiesa e provocano sgomento nell'intera comunità protestante del tempo: Emerson afferma che Gesù Cristo era stato un grande uomo, ma non era Dio.

Per questo discorso Emerson viene tacciato d'essere ateista, e accusato come avvelenatore delle menti dei giovani. Malgrado le grida dei suoi accusatori Emerson non replicherà, lasciando ad altri la sua difesa.

Non verrà più invitato a parlare ad Harvard per oltre 40 ann; negli anni intorno al 1885 la sua posizione sarà la posizione ufficiale della dottrina Unitaria.

Nei primi mesi del 1842 Emerson perde il suo primo figlio, Waldo, morto di scarlattina. Emerson scriverà di questo dolore in due grandi opere: il poema "Threnod" e il saggio "Experience". Nello stesso anno nasce William James.

Ralph Waldo Emerson è famoso per essere uno scrittore astratto, che tuttavia era in grado di far accorrere una moltitudine di gente ai propri discorsi. E' considerato uno dei più grandi oratori di tutti i tempi. Emerson insisteva sempre sul fatto che non voleva seguaci, ma cercava di riportare le persone a se stesse, come individui.

Quando gli fu chiesto di riassumere la sua opera, egli rispose che nella sua dottrina rimaneva centrale l'infinitezza dell'individuo.

Muore il 27 aprile 1882; il suo corpo viene seppellito nello Sleepy Hollow Cemetery, a Concord.

La città di Emerson, Manitoba, deve a lui il suo nome.