Biografia • Spirito e stile

Filosofo, saggista e storico, Thomas Carlyle nasce il 4 dicembre 1795 a Ecclefecham, in Scozia, da una povera famiglia di contadini calvinisti.

Indirizzato alla carriera ecclesiastica, abbandona questa strada studiare filosofia e letteratura. Nel suo percorso si interesserà prevalentemente alla cultura tedesca.

La formazione di Carlyle avviene quindi nell'ambito del severo spiritualismo calvinista, tema in cui innesta gli idealismi tedeschi. E' tra i primi esponenti della reazione vittoriana contro l'utilitarismo e il mito del progresso tecnologico, ai quali contrappone un'austera religiosità teistica e il culto del lavoro come manifestazione dell'energia dinamica, che anima la vita dell'universo.

Carlyle sostiene l'individualismo contro le istituzioni della democrazia, esaltando l'eroe, sia esso profeta sacerdote re o poeta, come "ricettacolo visibile di Dio" e artefice della storia. In questi contesti filosofici si sviluppa il suo metodo storico che non consiste nella mera ricostruzione obiettiva dei fatti, bensì nella loro interpretazione alla luce di una visione mistica e volontaristica del destino dell'uomo.

Lo spirito e lo stile sono quelli del profeta biblico e del moralista: Carlyle evoca gli episodi in quadri pieni di emozione, in una prosa vibrante e solenne.

Tra il 1833 e il 1834 pubblica il romanzo filosofico "Sartor Resartus", zibaldone allegorico e autobiografico, fortemente satirico; seguono poi numerose opere storiche tra cui ricordiamo i tre volumi de "La rivoluzione francese" (1837), "Su eroi, mito degli eroi e l'eroico nella storia" (1841). Tra i saggi vi sono "Cartismo" (Chartism, 1839) e "Passato e presente" (1843). Importanti e monumentali sono i volumi dedicati al condottiero Oliver Cromwell: "Lettere e discorsi di Oliver Cromwell" (1845) e a Federico II di Prussia: i sei volumi di "La storia di Federico il grande" (1858-1865).

Stabilitosi a Londra - divenuta la capitale del mondo moderno - in cerca di un più vasto pubblico, qui Thomas Carlyle muore il 5 febbraio 1881.