Biografia

Stanley Cohen è nato a New York il giorno 17 novembre 1922.

Biochimico statunitense, grazie alle sue ricerche sui fattori di crescita, nel 1986 è stato vincitore del premio Nobel per la Medicina, assieme all'italiana Rita Levi Montalcini.

Lui stesso racconta di sé in questo modo:

Sia mia madre e mio padre erano emigranti ebrei russi che sono venuti in America nei primi anni del 1900. Mio padre era un sarto e mia madre una casalinga. Anche se avevano un'istruzione limitata, hanno instillato in me i valori della conquista intellettuale e l'uso dei talenti che possedevo.

Sono stato educato nel sistema scolastico pubblico di New York City e sono stato abbastanza brillante da poter essere accettato al Brooklyn College. Fortunatamente per me, la mia istruzione universitaria era più solida (mi sono laureato in biologia e chimica).

I miei interessi scientifici in tutto il mio periodo universitario sono stati diretti alla biologia cellulare e soprattutto ai misteri dello sviluppo embrionale.

Dopo aver lavorato per un breve periodo come batteriologo in un impianto di trasformazione del latte, ho risparmiato abbastanza soldi per andare a scuola: alcune borse di studio mi hanno permesso di continuare la mia istruzione, prima a Oberlin College, dove ho ricevuto un Master in Zoologia nel 1945, e poi al Dipartimento di Biochimica presso l'Università del Michigan, dove ho ricevuto un dottorato di ricerca nel 1948. La mia tesi (Ph.D.) riguardava il meccanismo metabolico con cui il prodotto finale del metabolismo dell'azoto nel lombrico è commutato da ammoniaca in urea durante il digiuno. Mi ricordo di aver trascorso le mie notti raccogliendo oltre 5.000 vermi presso il campus dell'Università.

Credo che sia stato il mio percorso di studi a convincere il dottor Harry Gordon ad offrirmi il mio primo lavoro nei dipartimenti di Pediatria e Biochimica dell'Università del Colorado, dove sono stato coinvolto in studi metabolici dei neonati prematuri.

Sentendo il bisogno di acquisire esperienza con l'applicazione allora emergente della metodologia di radioisotopi per la ricerca biologica, ho lasciato il Colorado e sono andato all'Università Washington nel 1952 per lavorare con Martin Kamen, presso il Dipartimento di Radiologia: ero un borsista post-dottorato della American Cancer Society. Ho imparato la metodologia degli isotopi mentre studiavo la fissazione di anidride carbonica nelle uova di rana e degli embrioni; è stata una formazione inestimabile quella di seguire il Dott. Arthur Kornberg che era appena arrivato alla Washington University.

Nel 1953 mi sono associato con il Dipartimento di Zoologia sotto la guida di Viktor Hamburger alla Washington University con un duplice scopo in mente. Sono entrato con Rita Levi Montalcini per isolare il Nerve Growth Factor (NGF), che la dottoressa Montalcini aveva scoperto in alcuni tumori del topo e ci siamo formati nel campo dell'embriologia sperimentale. Sono onorato di condividere con lei il Premio Nobel.