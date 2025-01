Biografia

Shablo è il nome d'arte di Pablo Miguel Lombroni Capalbo: è un disc jockey e produttore discografico argentino naturalizzato italiano. Nato a Buenos Aires il 17 novembre 1980, si è trasferito prima in Italia, in giovane età, e in seguito ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Breve biografia

Musicalmente Shablo è attivo nel genere hip hop italiano dalla fine degli anni Novanta.

Segue produzioni e viene coinvolto in progetti fino al suo trasferimento ad Amsterdam, che avviene nel 2005.

Nella città olandese prosegue la sua attività di DJ producer.

A partire dal 2007 inizia a collaborare con artisti italiani ed internazionali.

Nokia lo ha scelto come artista ufficiale Trendslab, portandolo per un anno in un tour internazionale che lo ha visto suonare su palchi e in club di più Paesi. Si è esibito dal vivo a fianco di artisti fra i quali Justice, Duran Duran, Mya e Wu-Tang Clan.

Shablo

Le prime collaborazioni

Shablo nasce nella capitale argentina, luogo dove la famiglia italiana materna emigrò da Senise, in provincia di Potenza.

Quando si trasferisce in Italia vive a Perugia: qui ha un primo approccio con l'hip hop.

Si cimenta nel rap, ma trova la sua vocazione nella figura del DJ producer.

È il 1999 quando si trasferisce a Bologna.

Nel 2001 produce il primo album solista di Inoki, "5º Dan"; nello stesso periodo si unisce al collettivo "Porzione Massiccia Crew".

Passano due anni e nel 2003 Shablo inizia a collaborare al gruppo milanese Club Dogo per il tour promozionale del loro album "Mi fist".

Nel 2004 realizza la sigla del programma televisivo "Hip Hop Generation", condotto da Inoki.

L'esperienza internazionale

Successivamente si allontana dall'Italia per cimentarsi in altri progetti: comincia così una collaborazione con i Feel Good Productions, team internazionale di 15 persone tra musicisti, MC, DJ e VJ.

Da questo sodalizio nascono due importanti progetti: la collaborazione con il toaster anglo-giamaicano Navigator e delle produzioni per la cantante soul britannica Vaanya Diva.

Shablo firma produzioni per programmi televisivi olandesi e siti Internet mentre inizia il sodalizio con la cantante peruviana Poopatch.

Nel 2004 partecipa anche al mixtape PMC VS Club Dogo - The Official Mixtape e produce alcuni brani per l'album "Lo spettacolo è finito" di Rischio.

Questi lavori gli garantiscono un posto in "The Italian Job", team di produttori formato da Shablo, Don Joe e DJ Shocca. The Italian Job si occupa delle produzioni di "Fabiano detto Inoki", secondo lavoro solista di Inoki, uscito nel 2005.

Nel 2005 cura il progetto My Sentence, un'unica traccia di 14 minuti ove si unisce hip hop italiano, inglese, francese ed arabo in onore dell'artista contemporaneo Jota Castro.

Alla traccia partecipano Club Dogo, Vincenzo da Via Anfossi, Sean, Tek Money, Gianni KG, Royal Mehdi e Weld Grira.

La seconda metà degli anni 2000

L'anno successivo, Shablo si unisce con il produttore J-Falla, con il quale forma il team "Shablo & J-Falla".

I due si dedicano alle produzioni del disco "Reloaded - Lo spettacolo è finito Pt. 2" di Rischio. Inoltre insieme producono "No More Sorrow" per il secondo disco del Club Dogo, Penna capitale.

Il 21 maggio 2008 Shablo pubblica il suo album di debutto, intitolato "The Second Feeling".

L'album vede la partecipazione di Caprice, Poopatch, Vaanya Diva, Grand Agent, Liv L Raynge ed altri musicisti. Da questo lavoro viene estratto il singolo "Count on Me", il quale vede la partecipazione vocale del cantante soul olandese Caprice. Il brano verrà ripreso successivamente nel 2011 da Guè nel suo album "Il ragazzo d'oro", sotto il titolo di "Conta su di me".

Nel 2008 Shablo incontra Dankery Harv (metà del duo hip hop di Detroit Frank N' Dank, noto per le numerose collaborazioni con J Dilla) ad Amsterdam durante il loro tour europeo; con lui inizia un rapporto di collaborazione che si concretizza nell'EP "Have Mercy on Me", pubblicato nel novembre 2010.

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2011 collabora con il beatmaker dei Club Dogo, Don Joe, dando vita all'album "Thori & Rocce".

Il disco vede la partecipazione di numerosi artisti appartenenti alla scena hip hop italiana e non, come Fabri Fibra, J-Ax, Club Dogo, Marracash e Francesco Sarcina.

Nel 2013 fonda insieme al rapper e collega Marracash, l'etichetta discografica indipendente "Roccia Music"; realizzano così l'album "Genesi" nel 2014.

All'inizio di gennaio 2016 Shablo annuncia l'uscita del suo secondo album da solista: "Mate y espíritu". Descritto dallo stesso DJ come il seguito del primo album "The Second Feeling", questo nuovo album è registrato durante i suoi viaggi a New York, nell'America meridionale e nei Paesi Bassi. Vede la partecipazione vocale di numerosi artisti contemporary R&B europei.

La sua attività di producer non si arresta e negli anni successivi lavora con numerosi artisti per diversi brani. Ne citiamo alcuni:

2019 – Twerking Queen – Elettra Lamborghini

2021 – Luna piena – Rkomi feat. Irama

feat. 2021 – Taxi Driver (MTV Unplugged) – Rkomi

2021 – Quanto ti vorrei – Chiello

2022 – Scatola (singolo) – Laura Pausini

2022 – Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama

Nel 2025 Shablo partecipa a Sanremo assieme a Guè, Joshua e Tormento, presentando in gara la canzone "La mia parola".