Biografia

Mirko Manuele Martorana, questo è il vero nome all'anagrafe di Rkomi. Nato a Milano il 19 aprile del 1994, è un rapper milanese che ha saputo conquistare gradualmente dapprima la scena musicale della sua città e poi quella nazionale, con un'inedita combinazione di stili che mixano rap e indie. Tale è il suo successo che l'artista rientra tra i cantanti in gara a Sanremo 2022: scopriamo di più sul percorso di Rkomi.

Rkomi

Le origini del rapper milanese

Nel capoluogo lombardo trascorre i primi anni della propria vita, più precisamente nel quartiere popolare della periferia est Calvairate. Mirko è determinato a costruire la propria strada nonostante le umili origini: frequenta fino agli anni dell'obbligo l'Istituto Alberghiero Gallus, lasciando gli studi a diciassette anni. Per nulla spaventato dal duro lavoro, ottiene l'indipendenza economica lavorando come barista, lavapiatti e anche come muratore.

Grazie alla sua determinazione, prende in affitto un appartamento assieme all'amico d'infanzia Tedua, con il quale condivide la passione per il rap e per il quale, almeno inizialmente, avrebbe dovuto lavorare in qualità di tour manager. È proprio grazie al rapporto instaurato con Tedua e alla crescente passione verso la musica rap che Mirko, il quale nel frattempo ha assunto come nome d'arte Rkomi - anagramma del proprio nome - decide di provare a dedicarsi ad alcuni progetti musicali in prima persona.

Con Sfaso, Falco, Pablo Asso e altri rapper della scena milanese incide tra il 2012 e il 2013 alcuni EP che vengono seguiti dal più famoso Calvairate Mixtape. Si tratta di una raccolta di brani composti a sei mani da Rkomi, Tedua e dal rapper Izi, che viene pubblicata nel 2014.

Rkomi è l'anagramma di Mirko

Rkomi: l'evoluzione del percorso musicale

A Calvairate Mixtape segue un biennio di quiete per l'artista in erba, interrotta solamente dalla pubblicazione su YouTube della canzone Dasein Sollen. Ispirato a un concetto reso popolare dal filosofo Heidegger, questo brano riscuote un notevole successo, tanto che l'etichetta Digital Distribution ingaggia il rapper chiedendogli di pubblicare l'EP.

Grazie all'ulteriore risonanza di cui gode, Rkomi inizia ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori e non solo. Il cantautore Calcutta lo nota ben presto e decide di affidargli l'apertura dei suoi concerti live a Torino.

Rkomi entra poi in contatto anche con altri importanti esponenti della scena musicale in fermento in quel periodo, tra cui Shablo e Marracash. I due gestiscono l'etichetta Roccia Music e gli propongono di firmare un contratto.

Nel mese di settembre 2017 esce il primo album di Rkomi: Io in terra. All'interno si trovano quattordici tracce che vedono la collaborazione con Marracash e tanti altri artisti. L'opera viene anticipata dalla pubblicazione dei singoli Solo, Apnea e Mai più, due dei quali vengono ben presto dichiarati dischi di platino. Dopo aver fatto il suo esordio in classifica, Io in terra si posiziona alla vetta, diventando disco d'oro certificato dalla Fimi.

Strategie anticonvenzionali e palchi di gran tradizione

Nel giugno dell'anno successivo l'artista comunica l'uscita dell'EP Ossigeno, destinato a vedere la luce a metà luglio e contenente brani come Acqua calda e limone, con Ernia. Tra le altre collaborazioni è inclusa quella con l'amico d'infanzia Tedua. Il 2018 si conclude con la pubblicazione di Non ho mai avuto la mia età: si tratta di uno degli esempi che maggiormente esemplificano il forte legame tra la scena rap e il mondo dei videogame, dato che viene rilasciato l'occasione dell'uscita di Assassin's Creed: Origins.

L'artista milanese non è estraneo a tecniche di marketing non convenzionali, come emerge in maniera chiara nel febbraio 2019, quando fa affiggere dei manifesti nella metropolitana di Milano che riportano il suo nome. Questa strategia pubblicitaria anticipa l'album pubblicato alla fine del mese successivo. I nomi delle collaborazioni salgono ulteriormente di livello, tanto che nell'album compaiono i brani scritti con Jovanotti ed Elisa.

Gli anni 2020

Nell'aprile 2021 il percorso verso la consacrazione continua attraverso la pubblicazione dell'album Taxi Driver, all'interno del quale è contenuto il brano Ho spento il cielo. Insieme a Elodie si cimenta con l'agguerrito mercato natalizio grazie al singolo La coda del diavolo.

Sempre nel mese di dicembre del 2021, viene resa nota la partecipazione di Rkomi all'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Sul palco della kermesse l'artista promette di portare il suo stile unico che fonde rap e indie. Non sarà l'unico rapper in gara: a sfidarsi sullo stesso terreno stilistico ci saranno anche i colleghi Dargen D'Amico, Highsnob, AKA 7even e Blanco.