Biografia

Giulia Luzi nasce il 3 gennaio del 1994 a Roma. Mostra una notevole predisposizione al canto fin da bambina, e all'età di nove anni comincia a studiare con l'aiuto della maestra Rossella Ruini. Nel 2004 il maestro Ernesto Brancucci la sceglie per il doppiaggio cantato di prodotti Disney. Giulia, così, presta la voce a Miley Cyrus in "Hanna Montana".

Dopo aver iniziato a studiare canto con Maria Cristina Brancucci, è impegnata nel doppiaggio di "Winnie the Pooh", "L'era glaciale 2" e "La sirenetta: quando tutto ebbe inizio".

L'esordio televisivo

Nel 2005, a undici anni, Giulia Luzi esordisce anche come attrice, prendendo parte alla fiction "I Cesaroni". Nella serie tv trasmessa da Canale 5 interpreta Jolanda Bellavista, la confidente e migliore amica del personaggio di Micol Olivieri, Alice, oltre che sorella di Budino.

Confermata ai "Cesaroni" anche per le stagioni successive, nel 2007 Giulia Luzi interpreta alcuni brani del film "Come d'incanto". Mentre nel 2009 entra a far parte del cast della sesta stagione di "Un medico in famiglia", la fiction trasmessa da Raiuno in cui veste i panni di Giulia Biancofiore. Giulia, inoltre, canta anche la sigla iniziale della serie tv, vale a dire il pezzo "Je t'aime", composto da Emiliano Palmieri e Anna Muscionico.

Giulia Luzi negli anni 2010

Nel 2010 esordisce a teatro con il musical "Gli imprevedibili ragazzi de I Cesaroni", diretto da Giorgia Giuntoli e in scena al Palariviera di San Benedetto. Lo spettacolo in seguito viene proposto anche al Teatro Ambra alla Garbatella, a Roma.

Dopo aver recitato in "Un medico in famiglia" anche nella settima e nell'ottava stagione, nel 2011 la Luzi canta alcuni pezzi del film "I Muppet". Torna poi davanti alla macchina da presa, al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato, per il film "Vinodentro", di Ferdinando Vicentini Orgnani.

Nel 2013 torna a teatro per "Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo", produzione di David Zard in cui impersona la protagonista femminile al fianco di Davide Merlini. Nel 2015 viene scelta per far parte del cast di concorrenti di "Tale e Quale Show", la trasmissione dedicata alle imitazioni in onda su Raiuno e presentata da Carlo Conti.

Dopo aver preso parte a "Capodanno con Gigi D'Alessio", in onda la sera del 31 dicembre 2015 su Canale 5, nell'inverno del 2016 torna a "Tale e Quale Show" prendendo parte alle quattro puntate finali.

A Sanremo

Il 12 dicembre dello stesso anno, Carlo Conti annuncia che Giulia Luzi sarà una delle concorrenti dell'edizione del 2017 del Festival di Sanremo: la giovane artista salirà sul palco del teatro Ariston al fianco di Raige per interpretare il brano "Togliamoci la voglia", una canzone annunciata come un incontro tra il pop e il rap.