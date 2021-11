Biografia

Nikita Pelizon nasce nella città di Trieste il 20 marzo 1994. Nel cast dell'edizione prevista per il 2022 dell'amato programma televisivo Pechino Express rientra il suo, già noto agli appassionati di reality. Oltre ad avere un buon seguito sui propri profili social, la giovane modella e influencer appassionata di sport è salita agli onori delle cronache per la storia sentimentale con Matteo Diamante, che è stata al centro della partecipazione di entrambi nella trasmissione Ex on the beach (MTV, 2020). Scopriamo di più sugli aspetti meno noti della vita di Nikita Pelizon, approfondendo il suo percorso privato e professionale.

Nikita Pelizon

Giovinezza ed esordi nel mondo della moda

A soli diciotto anni Nikita Pelizon decide di tentare la fortuna nel mondo della moda, dove la sua bella presenza viene immediatamente notata. Sceglie perciò di trasferirsi a Milano, la capitale del settore fashion in Italia e non solo, dove calca diverse passerelle. Nell'ambito dei suoi primi lavori come modella ha l'occasione di viaggiare molto, rimanendo per circa tre mesi in Cina e diventando testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell'azienda di telefonia Tre.

L'approdo in tv

Il vero punto di svolta dal punto di vista lavorativo arriva con la partecipazione, in veste di tentatrice, al programma Temptation Island (2018, 6ª edizione). La trasmissione è una delle più seguite del palinsesto estivo di Canale Cinque e ciò le offre la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, che la ritrova poi a Ex on the beach. Al programma Nikita partecipa assieme all'ex fidanzato Matteo Diamante, altro influencer che prende parte in più occasioni ai reality show.

Nel 2017 recita nella fiction tv Un passo dal cielo, con Terence Hill.

Nikita Pelizon: l'attività come influencer

Per dare una spinta alla propria carriera, Nikita Pelizon opta per un percorso che sembra offrire molte opportunità ai giovani della sua generazione. In tale ottica inizia dunque a condividere scatti relativi alle proprie passioni, creando un notevole seguito in termini di follower soprattutto su Instagram.

Ciò le permette di realizzare un primo obiettivo professionale, ovvero l'instaurarsi di collaborazioni con marchi di prodotti in linea con il suo stile di vita. Dal make-up ai costumi da bagno, Nikita Pelizon pubblicizza con naturalezza i più svariati prodotti, senza perdere una relazione basata sull'autenticità con il proprio pubblico.

I suoi canali social vivono sotto il titolo di "Uragano Nikita".

La partecipazione a Pechino Express

Parallelamente alla propria attività come influencer, viene contatta anche dal casting di Sky, che nel 2021 acquisisce i diritti della trasmissione Pechino Express, fino a quel momento trasmessa su Rai Due. Gli autori del programma le propongono di partecipare all'edizione prevista per l'anno successivo, destinata a portare i concorrenti in giro per diverse nazioni del Medio Oriente.

Nikita accetta volentieri l'opportunità offertale assieme alla compagna d'avventura, Helena Prestes, con cui forma la coppia Italia-Brasile.

Nikita Pelizon con Helena Prestes

Nikita Pelizon: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Nikita Pelizon non si conoscono molti dettagli, tranne quelli legati alla storia con Matteo Diamante, con il quale ha scelto di mettere la propria storia di fronte ai riflettori. Sembra che, una volta concluso il programma, la donna abbia deciso di mantenere un maggiore riserbo sugli aspetti più privati della sua vita, al punto tale che sui social network Nikita Pelizon condivide esclusivamente dettagli relativi alle sue passioni.

Quest'ultime includono discipline sportive come kickboxing e CrossFit, grazie ai quali non solo si mantiene in forma, bensì solidifica la propria attività come influencer.

Nikita ama molto anche viaggiare, un hobby che riesce a coltivare grazie al proprio lavoro, che la porta a collaborare con strutture turistiche per le quali svolge attività di promozione.

Nikita Pelizon