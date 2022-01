Biografia

Matteo Romano nasce il 20 marzo 2002 nella cittadina di Cuneo, in Piemonte. Giovane star di Tik Tok, ha conquistato su questo canale social migliaia di utenti con i suoi contenuti. Matteo Romano è un cantautore che a dispetto della giovane età mostra determinazione e grande talento musicale. Alla fine del 2021 Matteo Romano ha partecipato a Sanremo Giovani, conquistando un posto tra i big l'edizione del 2022 del Festival di Sanremo. Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera musicale di Matteo Romano in questa breve biografia.

Matteo Romano

Gli esordi

Primo di tre gemelli, Matteo cresce assieme ai fratelli Jacopo e Simone. Sin da quando è molto piccolo, nutre un'enorme passione per la musica; vede in essa un metodo di espressione della propria creatività e della fantasia inesauribile che lo contraddistingue. Del mondo musicale ad affascinarlo è soprattutto il canto, che decide infatti di studiare anche in una scuola apposita con il supporto dei genitori.

Sono proprio loro a influenzare, grazie ai gusti musicali particolarmente eclettici, quel che è destinato a diventare lo stile già molto riconoscibile del giovane ragazzo. Dal pop al rock fino ai grandi cantautori italiani: le influenze che Matteo Romano vanta sono davvero molte.

Negli anni della giovinezza esplora le percussioni e la chitarra, ma decide di concentrarsi particolarmente nel canto. Ecco come arriva la decisione di cominciare a studiare con i migliori professionisti già durante gli anni del liceo. Per dare maggiore concretezza alle proprie ambizioni di cantautore, dopo lo studio del canto che prosegue sin dal 2015, Matteo Romano decide di iniziare ad approcciarsi anche al complesso strumento del pianoforte, che approfondisce presso la Scuola Palcoscenico.

Le prime competizioni

Con l'obiettivo chiaro di cercare di farsi largo nel difficile e competitivo mondo della musica, Matteo Romano sceglie di perseguire la strada dei talent.

Nel 2018 prende parte al concorso Next Talent che si tiene nella sua città natale. Riesce ad aggiudicarsi il premio come migliore interprete; è un successo che replica anche nell'edizione successiva.

Durante l'ultimo anno del liceo classico inizia a scrivere le prime composizioni musicali. Matteo Romano fa leva sulle nuove modalità di comunicazione che appartengono alla generazione Z, ovvero quella delle persone nate dopo il 1997. Per questo motivo non stupisce che parallelamente alla strada dei talent inizi a pubblicare contenuti nei quali esprime la propria arte su piattaforme digitali.

Il successo virale su Tik Tok

Tra queste si dedica in particolar modo a Tik Tok, dove si trovano moltissimi utenti della sua stessa età.

Dopo essersi cimentato in numerose cover di artisti famosi, durante il primo lockdown dovuto alla pandemia, il giovane decide di non perdere tempo e coltivare con il proprio pubblico una relazione diretta. Avendo acquisito moltissimi seguaci, attirati in particolar modo dalle interpretazioni che Romano fa di canzoni famose, cresce sempre più il numero di persone che chiedono al ragazzo di pubblicare brani scritti da lui.

Ecco come nasce la storia di Concedimi, il suo primo brano che diventa popolare in maniera virale. Migliaia di utenti infatti hanno da subito apprezzato la canzone, iniziando a usarla come sottofondo musicale per i video di loro creazione, nonché a duettare assieme al giovane cantante in una modalità tipica di questa piattaforma digitale.

La notorietà del brano cresce al punto tale da arrivare ad attirare l'attenzione anche degli addetti ai lavori. Il 17 novembre 2020 Concedimi diventa un vero e proprio singolo, pubblicato in contemporanea su tutte le piattaforme di streaming.

Matteo Romano a Sanremo

Sui vari servizi musicali di streaming il brano supera i tre milioni di ascolti in sole due settimane, classificandosi tra i più riprodotti dell'anno 2020 e diventando disco d'oro.

Alla fine dell'anno sigla il suo primo contratto discografico con Universal Music Italia, ed entra a far parte dell'etichetta Polydor.

Nel marzo dell'anno successivo arriva il secondo singolo dell'artista, Case di specchi, corredato da un video particolarmente intenso. Dopo un percorso che lo porta al successo caratterizzato da innovazione, e a stretto contatto con un pubblico particolarmente giovane, Matteo Romano approda proprio a Sanremo Giovani 2021; qui, con il suo brano Testa e croce, figura tra i dodici finalisti (e intanto Concedimi consegue il doppio disco di platino).

Nella competizione il giovane artista piemontese riesce a farsi notare e conquista il terzo posto, dietro a Yuman e Tananai. Matteo si aggiudica così la possibilità di prendere parte all'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Il ventenne di Cuneo partecipa alla gara con il brano Virale, il cui titolo rappresenta un chiaro omaggio alle proprie origini artistiche.