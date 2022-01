Biografia

Yuman nasce a Roma nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. Nella capitale il padre ha un'officina nella zona Battistini.

Il suo vero nome è Yuri Santos Tavares Carloia: il nome d'arte deriva dall'unione delle parole "Yuri" e "Human".

Fin da giovanissimo la musica per lui è una grande passione ma anche un bisogno. Non è nemmeno maggiorenne quando inizia a scrivere i suoi primi brani.

Yuman

Le prime esperienze artistiche

Nel 2015, a vent'anni, si trasferisce all'estero vivendo tra Londra e Berlino: in queste città cosmopolite vive esperienze che arricchiscono il suo percorso artistico.

L'anno seguente torna nella capitale, a Roma, ed entra in contatto con Leave Music, etichetta discografica indipendente con cui nasce un feeling forte. Yuman viene seguito e prodotto grazie al prezioso ausilio di Francesco Cataldo (produttore artistico). Nascono così nuovi brani per l'artista romano.

Passa circa un anno e nel 2017 Yuman firma per la casa discografica Universal Music.

Yuman: il suo vero nome è Yuri Tavares Carloia

La produzione a livello nazionale

Il 9 novembre 2018 esce il suo brano "Twelve", mixato da Chris Lord Alge - artista che ha alle sue spalle collaborazione celebri come Green Day, Muse, Joe Cocker; la canzone entra in rotazione in radio fm importanti a livello nazionale: RTL 102.5, Radio Deejay, Radio Rai.

Arriva in cima in alcune importanti playlist Spotify (Viral 50 Italy, Viral 50 Swiss). Il video della canzone viene diretto da Fabrizio Conte.

A marzo 2019 esce il secondo singolo di Yuman, dal titolo "Run"; subito viene inserito nella playlist Vevo dedicata ai nuovi artisti da non perdere (DSCVR New Music Italia). Grazie a questa nuova canzone Yuman raggiunge anche l'attenzione tedesca. Parte così un tour estivo che lo vede ospite in Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3.

Ancora prima, durante la primavera, Yuman appare sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme ad altri artisti, quali Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez.

MTV a maggio lo proclama Artista del mese; YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019.

Il primo album

A settembre del 2019 esce il disco d’esordio di Yuman: il titolo è "Naked Thoughts".

Nello stesso anno è tra gli artisti italiani scelti dal prestigioso festival annuale SXSW South By Southwest, che si svolge ad Austin, in Texas (USA).

Sempre nel 2019 realizza una cover di "Somebody To Love" dei Jefferson Airplane; del brano viene girato un video diretto da Jacopo Mancini, disponibile su YouTube (e incluso in fondo a questo testo).

Gli anni 2020

Bisogna attendere la metà del 2021 per vedere pubblicato il nuovo singolo, "I AM" che presenta sia in Italia che nel Regno Unito. Il brano viene trasmesso in radio anche in Croazia e Belgio.

Alla fine dell'anno partecipa a Sanremo Giovani con il brano "Mille notti", il primo in italiano per lui. L'evento televisivo permette ai primi tre artisti classificati di partecipare di diritto tra i Big al Festival di Sanremo del febbraio successivo. Yuman ai aggiudica il 1° posto (seguito da Tananai e Matteo Romano).

Così Yuman diventa uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022; presenta il brano "Ora e qui".