Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania.

Il rabbino capo di Roma, Israel Zolli, si converte al Cattolicesimo assumendo il nome di Eugenio. Compie questo gesto in ringraziamento a Pio XII per gli ebrei salvati.

177 anni fa

Negli "Aneddoti per la recente filosofia e pubblicistica tedesca" viene pubblicato il primo articolo di Karl Marx. Il titolo è "Osservazioni sulle recenti istruzioni per la censura in Prussia". Esso fu scritto tra il gennaio e il 10 febbraio 1842 per gli "Annali tedeschi" di Arnold Ruge, il quale però, prudentemente, non lo pubblicò.