Biografia

Denis Dosio nasce nel 2001 a Forlì. E' un ragazzo italo-brasiliano divenuto celebre come youtuber. Come altri suoi “colleghi” italiani e stranieri, anche Denis esordisce nel web aprendo un canale YouTube (Denis Dosio su YouTube) in cui racconta episodi e aneddoti della sua vita e inserisce video e parodie musicali.

Da comunissimo studente di Ragioneria (ha frequentato l’ITC Carlo Matteucci di Forlì) Denis in poco tempo diventa uno tra i più noti influencer italiani. Le sue passioni più forti sono la televisione e i reality. Ed infatti, un po’ di tempo fa, il giovane partecipa al casting per partecipare al reality “Il Collegio” di Rai Due, ma non viene scelto.

L’amicizia con uno degli allievi presenti nel programma, Luca Vittozzi, gli permette comunque di ottenere un aumento consistente di follower e visualizzazioni del canale.

Denis Dosio

Non passa molto tempo che uno dei video da lui pubblicati, che lo ritrae a torso nudo con i muscoli in bella vista e ben scolpiti, ciuffo ribelle e sorridente, diventa virale soprattutto tra le sue ammiratrici, che lui chiama affettuosamente “viziatine”.

Parallelamente cresce a dismisura anche il numero di follower del suo profilo Instagram.

Denis Dosio: dal web alla tv

I suoi video e soprattutto il numero di follower che riesce ad ottenere sui social suscitano l’interesse della televisione. Viene invitato da Barbara d’Urso nella seguitissima trasmissione pomeridiana “Pomeriggio Cinque”; Denis Dosio parla della nuova professione di influencer e di quanto un giovane come lui può arrivare a guadagnare.

Spesso Denis pubblica video in cui canta o balla insieme al fratello Manuel Dosio, che gli somiglia molto. I due hanno anche una sorella, che però a quanto pare non frequenta il mondo dei social e non ne ha la passione, come loro.

Oltre ad essere un popolare Youtuber, Denis è anche un cantante. Nel 2020 pubblicato due brani. Il primo, uscito a Gennaio, si intitola “Non mi tocchi”, mentre a Luglio “Fatti a regola d'arte” ha ottenuto circa 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un numero così alto permette all’autore del video - si stima - di guadagnare dai 2000 ai 5000 euro. Ma Denis Dosio è assai popolare anche su Tik Tok, il social frequentato da un target di giovanissimi: qui l’influencer forlivese riesce sicuramente a monetizzare parecchio dalle visualizzazioni dei video.

Denis è inoltre un aspirante attore: basti pensare che ha partecipato al primo provino quando non aveva ancora compiuto quindici anni!

Nel settembre del 2020 è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 5: l'obiettivo di Denis è quello di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico più vasto.

Vita privata e curiosità

Circa la sua vita privata, Denis Dosio ha dichiarato di essere felicemente single e di essere in cerca della sua dolce metà. Come è la sua ragazza ideale? “Bassa, bionda e ben messa”, ha rivelato.

All'inizio del 2020 alcuni paparazzi lo hanno fotografato in compagnia di un’altra nota youtuber, Aurora Celli, ma nessuno dei due ha mai confermato una relazione che vada aldilà della semplice amicizia. (Aurora compare nel video del brano "Fatti a regola d'arte").

Denis Dosio con Aurora Celli

Denis ha raccontato di aver subito atti di bullismo in passato. Alcuni ragazzi, dopo averlo chiuso in bagno, hanno filmato tutto su Instagram. Denis, non avendo il telefono con sé per chiedere aiuto all’esterno, è riuscito a scappare tirando la porta.

Tra le curiosità che riguardano questo giovanissimo e promettente influencer c’è quella del braccialetto portafortuna che non abbandona mai: a regalarglielo è stata la nonna; ha un soprannome con il quale lo chiamavano da piccolo: “Tidula”.