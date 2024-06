Craig Warwick nasce a Londra nel 1952. Divenuto celebre per le sue doti di sensitivo, entra in contatto - tra gli altri - con Lady Diana , che richiede i suoi servizi, così come l'attrice Kate Winslet .

