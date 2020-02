Biografia • Sempre in azione

Steven Frederic Seagal nasce il 10 aprile 1952 a Lasing (nel Michigan) ed è un celebre attore cinematografico, specializzato in film d'azione. Diventa famoso negli anni Ottanta non tanto per le sue capacità interpretative, quanto per le sue abilità nelle arti marziali. La sua carriera sportiva, infatti, vanta numerosi riconoscimenti come la cintura nera 7° Dan di Aikido, disciplina psicofisica giapponese.

Seagal è figlio di un insegnante di matematica, suo padre Samuel Steven Seagal, e di un tecnico ospedaliero, la mamma Patricia Bitonti, di origine calabrese. Dal Michigan scelgono di trasferirsi in California, quando Steven ha cinque anni. I genitori lo iscrivono al primo corso di arti marziali all'età di sette anni e, nel corso della carriera sportiva, è seguito da maestri davvero importanti: per il Karate da Fumio Demura, il famoso "Signor Miyagi" di Karate Kid, e per l'Aikodo da Rod Kobayashi, il Presidente della Federazione dello Stati Occidentali di Aikido.

Il suo talento è evidente fin da subito. Inizia, infatti, a partecipare a competizioni, vincendo diverse cinture (la nera di Karate, Aikido e Kenjutsu) ed entra, una volta adolescente, nel Team Karate di Demura. Nel 1971, dopo gli studi unversitari, Seagal parte con la fidanzata per il Giappone. Qui sposa la ragazza, di origine giapponese, e vive con la famiglia di lei, proprietaria di una scuola di Aikido. È il primo straniero a gestire un dojo originale (un luogo di allenamento). Ma questo periodo della sua vita non è chiarissimo ed è anche molto romanzato. Quello che è certo è che il Giappone è una fase di formazione sia sentimentale sia professionale.

Da quanto raccontano i ben informati, affronta diverse avventure: si racconta che abbia lottato contro la mafia giapponese e che sia stato allenato da Ōsensei Morihei Ueshiba, il fondatore dell'Aikido. Sono però informazioni che richiedono delle prove in più per essere date per sicure e in molti sospettano che queste leggende siano state costruite a tavolino per vendere meglio l'immagine dell'attore. Inoltre, si dice che una sera il suocero, giocatore d'azzardo abbastanza sfortunato e gran bevitore, abbia smentito alcuni aneddoti.

Seagal torna ufficialmente in America agli inizi degli anni Ottanta e apre una scuola di Aikido. È in questo periodo della vita che inizia la sua avventura con il mondo del cinema. I suoi primi ingaggi sono in veste di coordinatore per le arti marziali su alcuni set: all'inizio è un lavoro dietro le quinte. Successivante, diventa bodyguard di Kelly LeBrock, che sposa nel 1987 e da cui ha tre figli, e di Micheal Ovitz, agente delle star. È proprio lui che decide di provinarlo, colpito dalla sua bravura e dal fisico prestante. Il suo primo film è "Nico", nel 1988, seguono "Duro da uccidere", "Programmato per uccidere" e "Giustizia a tutti i costi". Le pellicole non sono dei grandi successi, ma hanno un ritorno dal pubblico.

La fama arriva nel 1992 con "Trappola in alto mare", che incassa 156,4 milioni di dollari. Per Seagal questa è davvero la svolta, tanto che 1994 decide di sperimentarsi come regista in "Sfida tra i ghiacci", da lui diretto e interpretato. Ma è un flop.

La sua popolarità risale al botteghino negli anni successivi con "Trappola sulle Montagne Rocciose" (1995), il seguito di "Trappola in alto mare", e con "Delitti inquietanti" (1996). Tenta in diverse occasioni di togliersi il ruolo di attore di action movie, per provare ruoli più impegnati, ma il pubblico risponde sempre in modo molto negativo. Fino a quando, per Seagal arriva l'occasione di "The Patriot", un film per la tv prodotto dall'attore davvero molto interessante.

In questa seconda fase della sua carriera trova sicuramente più soddisfazione nel realizzare prodotti televisivi, il grande schermo lo snobba, nonostante il successo nel 2001 di "Ferite Mortali". Purtroppo le sue abilità interpretative lasciano spesso a desiderare e se il film non è supportato da una storia forte d'azione non riesce a bucare lo schermo. I suoi ruoli sono caratterizzati dalla forza fisica, ma al tempo stesso i personaggi hanno profili abbastanza nuovi, soprattutto all'inizio della sua carriera. Coniugano la durezza di carattere, tipica degli antagonisti (i cattivi), alla generosità d'animo degli eroi.

Seagal è sicuramente un personaggio di Hollywood molto fortunato. Da giovane non ha certo l'ambizione di fare l'attore ed è riuscito a trasformare le arti marziali in qualcosa di più di una semplice disciplina. Detto ciò non è una persona facile, con un carattere malleabile, ma anzi. Sono numerosi gli attori, tra cui Tommy Lee Jones, che hanno dichiarato di non voler più lavorare con lui: non è facile dividere il set con incapacità e superbia. Accuse dure da digerire. Lo smacco più grosso, però, arriva nel 2001 quando Steven Seagal è candidato per il premio Razzie Awards come peggior attore protagonista nell'"Infiltrato speciale".

La vita di Seagal non è fatta solo di cinema e arti marziali, ma anche di numerose storie d'amore: oltre alla moglie giapponese con cui è stato sposato 11 anni (1975-1986) e Kelly LeBrock, con cui ha avuto un matrimonio di quasi dieci anni, si conta un sì annullato (per bigamia) con Adrienne La Russa nel 1984 (l'attore in quel periodo era ancora sposato con Miyako e al tempo stesso mise incinta la LeBrock) e poi la sua attuale moglie Erdenetuya Batsukh, sposata nel 2009. La sua famiglia è molto numerosa, perché l'attore ha avuto ben sei figli dalle mogli, più una bimba nata da una relazione extraconiugale con Arissa Wolf, baby sitter con cui ha tradito Kelly LeBrock. Oltre ai figli biologici, è anche tutore di un bambino tibetano, Yabshi Pan Rinzinwangmo.

Steven Seagal, inoltre, è un grande appassionato di musica, un cantante e un chitarrista. Nel 2005 pubblica "Songs from the Crystal Cave"; l'album vanta la partecipazione, tra i tanti, anche di Stevie Wonder. È poi molto impegnato nel difendere l'ambiente e gli animali (collabora con la Peta) e pratica il Buddismo con estrema convinzione. Come molti attori, è devoto al Dalai Lama.

La vita dell'attore nel 2010 viene sconvolta da una querela. La modella Kayden Nguyen e aspirante attrice, lo denuncia al Tribunale di Los Angeles per molestie sessuali, spaccio di droga e violenza, chiedendo un risarcimento da un milione di dollari. I guai giudiziari però non finiscono qui. Purtroppo non è la prima volta che l'attore viene coinvolto in scandali simili. Nel 1996 la stampa americana lo accusa di aver utilizzato il suo poter per abusare di alcune ragazze in cerca di fama.

Seagal oggi vive con sua moglie gran parte dell'anno in Louisiana dove lavora come vice sceriffo per la comunità di Jefferson Parish. Il resto del tempo lo passa nel suo ranch in Colorado o nella sua residenza di Los Angeles. Continua a fare anche l'attore.